Beshiktosh Dushan Vlaxovich transferi ustida ish olib borayotganini tasdiqladi
«Beshiktosh» prezidenti Serdal Adali jamoa serbiyalik hujumchi Dushan Vlaxovich bilan faol muzokaralar olib borayotganini tasdiqladi. «Yuventus» bilan xayrlashgan Vlaxovich ayni paytda erkin agent hisoblanadi va uning transferi uchun kurash qizg'in kechmoqda. Serdal Adali transfer rejalarida Brahim Dias yo'qligini aytdi, Dushan Vlaxovichga esa Manchester Yunayted ham qiziqish bildirmoqda.
Turkiyaning «Beshiktosh» klubi prezidenti Serdal Adali jamoa hujum chizig'ini kuchaytirish maqsadida serbiyalik hujumchi Dushan Vlaxovich bilan faol muzokaralar olib borilayotganini rasman tasdiqladi. Fanatik nashri xabar berishicha, Yuventus bilan xayrlashganidan so'ng erkin agentga aylangan futbolchi hozirgi transfer bozoridagi eng sermazmun variantlardan biri bo'lib turibdi va u uchun kurash qizg'in tus olmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rahbari o'z bayonotida jamoaning yozgi transfer kampaniyasi mavsum boshida tuzilgan rejaga muvofiq qat'iy ravishda davom etayotganini ta'kidladi. Vlaxovich masalasiga to'xtalib o'tar ekan, Adali: «Biz bu borada ishlayapmiz, muhokama qilmoqdamiz», deya e'tirof etdi. Shu bilan birga, transfer rejasida Brahim Dias mavjud emasligiga ham aniqlik kiritildi.
Manchester Yunayted va Joshua Zirkzee taqdiriTurkiya grandining qiziqishiga qaramay, mazkur hujumchi uchun Angliya Premyer-ligasi vakili Manchester Yunayted ham da'vogarlik qilmoqda. «Qizil iblislar» o'z hujum chizig'idagi muammolarni bartaraf etish hamda mavsum davomida barqaror o'yin ko'rsata olmagan Joshua Zirkzee'ning kelajagini hal qilish ustbda bosh qotirmoqda.
Manbaga ko'ra, gollandiyalik hujumchi klubga kelganiga atigi bir yil bo'lganiga qaramasdan, uning transferi yoki ijara asosida boshqa jamoaga o'tish ehtimoli yuqori. Agarda Zirkzee Italiyaga, xususan, Yuventus safiga qaytadigan bo'lsa, Manchester Yunayted hujumda yuzaga keladigan bo'shliqni to'ldirish uchun darhol choralar ko'rishiga to'g'ri keladi va Dushan Vlaxovich ingliz klubi uchun asosiy nomzodlardan biri sanaladi.
Muhammad Salah transferi bo'yicha tushuntirishSerdal Adali klubning transfer bozoridagi obro'siga to'xtalib, asosiy raqobatchilardan biri Muhammad Salahni o'z safiga qo'shib olgani Besiktas uchun muvaffaqiyatsizlik bo'lgani haqidagi taxminlarni qat'iyan rad etdi. Prezident har bir qaror oldindan rejalashtirilganini va jamoa hech qanday futbolchini boy bermaganini bildirdi.
«Bu bizning reja yoki dasturimizda yo'q edi. Vaqti kelganda ba'zi narsalar yanada oydinlashadi, o'shanda nima uchun bu transfer amalga oshmaganini barchalar yaxshi tushunib yetishadi. Biz qo'lga kirita olmagan emas, o'zimiz olib kelmagan o'yinchi haqida gapiryapmiz», deya qo'shimcha qildi klub rahbari.
…