Beshiktosh Dushan Vlaxovich transferi ustida ish olib borayotganini tasdiqladi

·60·Sport
Beshiktosh Dushan Vlaxovich transferi ustida ish olib borayotganini tasdiqladi
Qisqacha

«Beshiktosh» prezidenti Serdal Adali jamoa serbiyalik hujumchi Dushan Vlaxovich bilan faol muzokaralar olib borayotganini tasdiqladi. «Yuventus» bilan xayrlashgan Vlaxovich ayni paytda erkin agent hisoblanadi va uning transferi uchun kurash qizg'in kechmoqda. Serdal Adali transfer rejalarida Brahim Dias yo'qligini aytdi, Dushan Vlaxovichga esa Manchester Yunayted ham qiziqish bildirmoqda.

Turkiyaning «Beshiktosh» klubi prezidenti Serdal Adali jamoa hujum chizig'ini kuchaytirish maqsadida serbiyalik hujumchi Dushan Vlaxovich bilan faol muzokaralar olib borilayotganini rasman tasdiqladi. Fanatik nashri xabar berishicha, Yuventus bilan xayrlashganidan so'ng erkin agentga aylangan futbolchi hozirgi transfer bozoridagi eng sermazmun variantlardan biri bo'lib turibdi va u uchun kurash qizg'in tus olmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rahbari o'z bayonotida jamoaning yozgi transfer kampaniyasi mavsum boshida tuzilgan rejaga muvofiq qat'iy ravishda davom etayotganini ta'kidladi. Vlaxovich masalasiga to'xtalib o'tar ekan, Adali: «Biz bu borada ishlayapmiz, muhokama qilmoqdamiz», deya e'tirof etdi. Shu bilan birga, transfer rejasida Brahim Dias mavjud emasligiga ham aniqlik kiritildi.

Manchester Yunayted va Joshua Zirkzee taqdiri

Turkiya grandining qiziqishiga qaramay, mazkur hujumchi uchun Angliya Premyer-ligasi vakili Manchester Yunayted ham da'vogarlik qilmoqda. «Qizil iblislar» o'z hujum chizig'idagi muammolarni bartaraf etish hamda mavsum davomida barqaror o'yin ko'rsata olmagan Joshua Zirkzee'ning kelajagini hal qilish ustbda bosh qotirmoqda.

Manbaga ko'ra, gollandiyalik hujumchi klubga kelganiga atigi bir yil bo'lganiga qaramasdan, uning transferi yoki ijara asosida boshqa jamoaga o'tish ehtimoli yuqori. Agarda Zirkzee Italiyaga, xususan, Yuventus safiga qaytadigan bo'lsa, Manchester Yunayted hujumda yuzaga keladigan bo'shliqni to'ldirish uchun darhol choralar ko'rishiga to'g'ri keladi va Dushan Vlaxovich ingliz klubi uchun asosiy nomzodlardan biri sanaladi.

Muhammad Salah transferi bo'yicha tushuntirish

Serdal Adali klubning transfer bozoridagi obro'siga to'xtalib, asosiy raqobatchilardan biri Muhammad Salahni o'z safiga qo'shib olgani Besiktas uchun muvaffaqiyatsizlik bo'lgani haqidagi taxminlarni qat'iyan rad etdi. Prezident har bir qaror oldindan rejalashtirilganini va jamoa hech qanday futbolchini boy bermaganini bildirdi.

«Bu bizning reja yoki dasturimizda yo'q edi. Vaqti kelganda ba'zi narsalar yanada oydinlashadi, o'shanda nima uchun bu transfer amalga oshmaganini barchalar yaxshi tushunib yetishadi. Biz qo'lga kirita olmagan emas, o'zimiz olib kelmagan o'yinchi haqida gapiryapmiz», deya qo'shimcha qildi klub rahbari.

BesiktasDushan VlaxovichManchester YunaytedJuventusMohamed Salah
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)