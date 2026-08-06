«Rubin» avval rad etilgan edi: O‘rozov endi asosiy tarkib uchun kurashadi
Jahongir O'rozov Sport24 ma'lumotiga ko'ra, «Rubin»ga ijara asosida o'tmoqda va u rasmiy uchrashuvlarning kamida yarmida qatnashsa, transfer majburiy ravishda to'liq sotib olinadi. 22 yoshli himoyachi avval «Rubin»ning to'rt yillik taklifini rad etib, Italiya, Germaniya, Angliya, Turkiya va Niderlandiya klublaridan bo'lgan qiziqishlar sabab Yevropadagi variantlarni kutgandi.
Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga o‘tishi oddiy muzokaralar natijasi bo‘lmadi. Qozon klubining dastlabki to‘rt yillik taklifi rad etildi, himoyachi tomoni esa Yevropa chempionatlaridan kelayotgan qiziqishlarni ustuvor deb bildi. Shunga qaramay, «Rubin» kurashni to‘xtatmadi va 22 yoshli futbolchi bo‘yicha muzokaralarga yana qaytdi.
Endi O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi oldida boshqa vazifa turibdi: Rossiyaga nima uchun olib kelinganini maydonda isbotlash. Chunki Frank Artiga jamoasining markaziy himoyasida bo‘sh joy yo‘q — uni egallash uchun jiddiy raqobat kutmoqda.
Birinchi taklif nega rad etilgandi?
Iyun oyi oxirida O‘rozovning agenti Shahriyor Eshboyev «Rubin» futbolchiga to‘rt yillik shartnoma taklif qilganini tasdiqlagandi. Biroq o‘sha paytda himoyachi tomoni ushbu variantni qabul qilmagan.
Agentning tushuntirishicha, O‘rozovning asosiy maqsadi Yevropaning kuchli chempionatlaridan birida o‘ynash bo‘lgan. Unga Italiya, Germaniya, Angliya, Turkiya va Niderlandiya klublaridan qiziqish mavjudligi, ayrim jamoalar futbolchini bir necha oy davomida kuzatgani aytilgan.
Qozonliklarning yaxshi maosh va uzoq muddatli kelishuv taklif qilganiga qaramay, futbolchi va uning vakillari Yevropa variantini kutishga qaror qilgan.
Bu qaror O‘rozovning o‘ziga bo‘lgan ishonchini ko‘rsatardi. U jahon chempionatidan keyin darhol qulayroq moliyaviy taklifni tanlash o‘rniga, yuqoriroq sport maqsadini ko‘zlagan edi.
«Borussiya» varianti qanchalik jiddiy edi?
O‘rozovga qiziqish bildirgan jamoalar orasida Myonxengladbaxning «Borussiya» klubi eng ko‘p tilga olindi. Germaniyaning Kicker nashri o‘zbekistonlik futbolchini Bundesliga klubi himoya chizig‘ini kuchaytirish uchun ko‘rib chiqayotgan nomzodlar qatoriga kiritgan.
Samarqandning «Dinamo» klubi ham muzokaralarga yopiq emasligini bildirgan. Klub rahbariyati O‘rozovning shartnomasidagi tovon puli 1 million dollar ekanini ma’lum qilib, jiddiy takliflar bo‘lsa, hamkorlik qilishga tayyorligini aytgandi.
Biroq Yevropadan bildirilgan qiziqishlar yakuniy shartnoma darajasiga yetmadi. «Dinamo» matbuot kotibi iyul boshida «Borussiya» tomonidan hali rasmiy taklif kelib tushmaganini tasdiqlagan.
Shu orada «Rubin» muzokaralar eshigini yopmadi. Qozonliklar himoyachiga bo‘lgan qiziqishini saqlab qoldi va kelishuvni qayta jonlantirdi.
«Rubin» nima uchun orqaga qaytmadi?
O‘rozov «Rubin» uchun tasodifiy nomzod emas. Qozon klubi ishchi oyog‘i chap bo‘lgan, uch markaziy himoyachili tizimda o‘ynay oladigan futbolchi izlayotgandi.
190 santimetr bo‘yli O‘rozovning kuchli jihatlari — havodagi kurash, jismoniy tayyorgarlik, to‘pni olib qo‘yish va himoyadan hujumni birinchi pas orqali boshlash qobiliyati. Muzokaralar boshlangan paytda u O‘zbekiston chempionatida to‘pni olib qo‘yish va yakkakurashlardagi ko‘rsatkichlari bo‘yicha yetakchilar qatorida edi.
«Rubin»ning qat’iyati oxir-oqibat natija berdi. Samarqand klubi bosh murabbiyi Vadim Abramov iyul oyida ikki klub transfer mablag‘i bo‘yicha kelishib olganini, endi qaror futbolchi va uning shaxsiy shartlariga bog‘liqligini aytgandi.
Shu tariqa, dastlab rad etilgan variant bir necha haftadan keyin O‘rozov faoliyatidagi eng real yo‘lga aylandi.
Asosiy raqobat Nijegorodov bilan kechadimi?
Frank Artiga «Rubin»da ko‘pincha uch markaziy himoyachidan foydalanmoqda. Ispaniyalik mutaxassis Qozon klubini 2026 yil yanvaridan boshqarib kelmoqda va uning shartnomasi 2027 yil yozigacha amal qiladi.
Yangi mavsumning «Krasnodar»ga qarshi ilk uchrashuvida himoya uchligini Yegor Teslenko, Konstantin Nijegorodov va jamoa sardori Igor Vuyachich tashkil qildi. Nijegorodov 64-daqiqada Denil Maldonadoga almashtirildi.
O‘rozov uchun eng tabiiy joy — himoya uchligining chap qismi. U chap oyoqda o‘ynaydi va bu pozitsiyada to‘pni himoyadan olib chiqish imkoniga ega. Hozir bu vazifani asosan Nijegorodov bajarmoqda.
Vuyachichning kapitanligi va himoya markazidagi yetakchilik maqomi uning o‘rnini mustahkam qilib turibdi. Teslenko ham murabbiylar shtabi ishonch bildirayotgan asosiy futbolchilardan biri. Shu sabab O‘rozov darhol boshlang‘ich tarkibga kirishi kafolatlanmagan.
Ammo raqobat faqat uch nafar futbolchi bilan cheklanmaydi. «Rubin»ning rasmiy tarkibida Maldonado, Maksim Ignatev, Urosh Drezgich va Nikita Lobov kabi markazda o‘ynay oladigan himoyachilar ham bor.
O‘rozovning vazifasi mashg‘ulotlarda faqat jismoniy ustunligini emas, Artiga talab qiladigan pozitsion intizom va to‘p bilan ishlash sifatini ham ko‘rsatish bo‘ladi.
Kelishuv shartlari muhim ishora bermoqda
Sport24 ma’lumotiga ko‘ra, O‘rozov «Rubin»ga ijara asosida o‘tmoqda. Qozon klubi ijara uchun mablag‘ to‘laydi, futbolchining maoshini o‘z zimmasiga oladi va u rasmiy uchrashuvlarning kamida yarmida qatnashsa, transferni majburiy ravishda to‘liq sotib oladi.
Agar bu shartlar tasdiqlansa, ikki tomonning manfaati bir nuqtada birlashadi.
«Rubin» O‘rozovni yetarli darajada sinab ko‘rish imkoniga ega bo‘ladi. «Dinamo» esa futbolchisi muntazam o‘ynasa, uning to‘liq transferidan daromad oladi. Himoyachining o‘zi uchun esa har bir maydonga tushish faqat jamoadagi o‘rin emas, kelajak shartnomasiga ham ta’sir qiladi.
Bu moliyaviy tuzilma qozonliklar O‘rozovni shunchaki tarkibni to‘ldirish uchun olib kelmaganini ko‘rsatadi. Klub unga asosiy tarkibga kirish imkonini berishni rejalashtirmoqda, ammo bu imkoniyatdan foydalanish futbolchining o‘ziga bog‘liq.
Yevropa orzusi tugadimi?
«Rubin»ga o‘tish O‘rozovning Yevropada o‘ynash maqsadidan voz kechganini anglatmaydi. Aksincha, Rossiya Premer-ligasi uning uchun keyingi bosqichga olib chiqadigan maydonga aylanishi mumkin.
22 yoshli himoyachi endi jismoniy kurash yuqori, bosim kuchli va har bir xatosi tez jazolanadigan chempionatga moslashishi kerak. Agar u «Rubin»da muntazam o‘ynab, milliy terma jamoadagi o‘rnini mustahkamlasa, Yevropa klublarining qiziqishi qayta jonlanishi ehtimoldan xoli emas.
Ammo buning uchun avval Qozondagi raqobatda g‘olib chiqish lozim. O‘rozov oldidagi birinchi katta maqsad «Real», «Borussiya» yoki boshqa Yevropa klubi emas — Frank Artiganing boshlang‘ich tarkibidagi o‘rindir.
«Rubin» uni olish uchun birinchi rad javobidan keyin ham kurashdi. Endi navbat O‘rozovga: klubning ishonchini maydonda oqlash va ushbu transferni faoliyatidagi yangi bosqichga aylantirish kerak.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
You've reached the maximum length for this conversation, but you can keep talking by starting a new chat.
Start new chat
…