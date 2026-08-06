Xitoy Mars tuprogʻini oʻrganish uchun maxsus laboratoriya qurmoqda

·47·Texno
Xitoy Mars tuprogʻini oʻrganish uchun maxsus laboratoriya qurmoqda
Qisqacha

Xitoy Mars tuprog'i namunalarini Yerga olib kelishga qaratilgan Tianwen-3 missiyasi uchun Anxoy provinsiyasidagi Deep-Space Science City markazida maxsus planetar himoya laboratoriyasini qurmoqda. Kompleks Mars namunalarini ochish, sterillash va tadqiq qilish bilan birga, ularning Yer organizmlari bilan ifloslanishi hamda ehtimoliy biologik materiallarning atrof-muhitga tarqalishining oldini oladi.

Xitoy kosmik tadqiqotlar tarixida navbatdagi ulkan qadamni tashlab, Qizil sayyoradan tuproq namunalarini Yerga keltirishga qaratilgan Tianwen-3 missiyasi uchun maxsus planetar himoya laboratoriyasini qurishga kirishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu muhim ilmiy obyekt Anxoy provinsiyasidagi Deep-Space Science City ilmiy markazining bir qismiga aylanadi va uning ekspluatatsiyasiga Uzoq kosmosni tadqiq qilish laboratoriyasi (DSEL) masʼul boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi barpo etilayotgan kompleks ikki tomonlama biologik himoya vazifasini bajarishga moʻljallangan boʻlib, u kosmik tadqiqotlarda eng muhim xavfsizlik choralaridan biri hisoblanadi. Laboratoriya bir vaqtning oʻzida Marsdan keltiriladigan qimmatli namunalarning yer usti organizmlari bilan ifloslanishining oldini oladi hamda potensial extraterrestrial biologik materiallarning Yer muhitiga tarqalish xavfini toʻliq bartaraf etadi.

Ilmiy tadqiqotlar va sterillash jarayonlari

Mazkur ixtisoslaslashgan majmuada kelgusida Mars tuprogʻi namunalarini ochish, ularni sterillash, chuqur qayta ishlash va har tomonlama tadqiq qilish ishlari amalga oshiriladi. Shuningdek, mutaxassislar keltirilgan materiallarning biologik xavflarini baholash bilan shugʻullanadilar. Ushbu kompleks Xitoyning yirik oylararo va qitʼalararo kosmik missiyalarini qoʻllab-quvvatlash hamda marscha materiallarni oʻrganish uchun fundamental baza vazifasini bajaradi.

Xitoy milliy kosmik boshqarmasining (CNSA) tasdiqlangan yoʻl xaritasiga muvofiq, Tianwen-3 missiyasini 2028-yilda fazoga uchratish rejalashtirilgan. Ilmiy jamoatchilik va mutaxassislar rejadagi barcha amaliyotlar muvaffaqiyatli amalga oshsa, Mars tuprogʻi namunalari taxminan 2031-yilga kelib Yerga yetkazilishini kutishmoqda.

Xalqaro talablar va kelajak rejalari

DSEL strategik rejalashtirish departamenti direktori Li Xanning maʼlum qilishicha, Xitoy oʻzining kosmik dasturlarini amalga oshirishda Kosmik tadqiqotlar qoʻmitasining (COSPAR) planetar himoya boʻyicha qatʼiy talablariga qatʼiy amal qiladi. Bu esa Yer va Mars oʻrtasidagi har qanday biologik ifloslanish xavfini nolga tushirish imkonini beradi.

Mazkur laboratoriyaning eʼlon qilinishi mamlakatning ulkan sayyoralararo tadqiqotlar dasturining mantiqiy davomi boʻldi. Eslatib oʻtamiz, bundan oldin, 2021-yilda Xitoy oʻzining Zhurong marsoxodini Utopia Planitia tekisligining janubiy qismiga muvaffaqiyatli qoʻndirgan edi. Ushbu apparat bir yillik faoliyati davomida 1,921 metr masofani bosib oʻtib, keyingi ekspeditsiyaga tayyorgarlik koʻrish uchun muhim ilmiy maʼlumotlarni toʻplab bergandi.

Tianwen-3MarsXitoy kosmosiZhurongPlanetar himoya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi