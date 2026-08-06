Makgregor yana operatsiya stolida: qaytish sanasi uzoqlashdi
UFCning ikki vazn toifasidagi sobiq chempioni Konor Makgregorning tizzasidagi operatsiyasi muvaffaqiyatli yakunlandi, biroq unda ACL va menisk shikastlangan. U Maks Holloueyga qarshi jangda oyog'ini noqulay qo'yib olgani sabab 1 daqiqa 9-soniyada bellashuvni davom ettira olmadi va raqibi texnik nokaut orqali g'olib deb e'lon qilindi. Makgregorning tiklanishi to'qqiz oydan bir yilgacha davom etishi mumkin, UFC esa uning qaytish sanasini hozircha rasman belgilamadi.
UFC'ning ikki vazn toifasidagi sobiq chempioni Konor Makgregor tizzasidagi jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli yakunlanganini ma’lum qildi. Irlandiyalik sportchi besh yillik tanaffusdan keyin oktagonga qaytgan edi, ammo Maks Holloueyga qarshi jang atigi 69 soniya davom etdi.
«Operatsiya muvaffaqiyatli o‘tdi», — deb yozdi Makgregor ijtimoiy tarmoqda. Endi uni yana uzoq davolanish va murakkab reabilitatsiya jarayoni kutmoqda.
Kutilgan qaytish 69 soniyada yakunlandi
Makgregor va Hollouey o‘rtasidagi revansh 11 iyul kuni Las-Vegasda o‘tkazilgan UFC 329 turnirining asosiy jangi bo‘ldi. Irlandiyalik sportchi 2021 yilda Dastin Porega qarshi bahsda oyog‘ini sindirganidan keyin ilk bor UFC oktagoniga chiqqandi.
Birinchi raund boshida Makgregor sakrab zarba berishga uringan paytda oyog‘ini noqulay qo‘ydi. U jangni davom ettira olmagani uchun referi bellashuvni 1 daqiqa 9-soniyada to‘xtatdi va Hollouey texnik nokaut orqali g‘olib deb e’lon qilindi.
Shu tariqa, muxlislar besh yil kutgan qaytish sport natijasi emas, navbatdagi og‘ir jarohat bilan yakunlandi.
Makgregor qanday jarohat olgan?
Sportchining o‘zi ma’lum qilishicha, uning tizzasidagi oldingi xochsimon bog‘lam — ACL va menisk shikastlangan. Makgregor jangdan oldin hech qanday muammo bo‘lmaganini, jarohat kutilmaganda yuz berganini ta’kidlagan.
UFC rahbari Dana Uayt ham dastlabki tibbiy tekshiruvlar tizza bog‘lami jiddiy zararlanganini ko‘rsatganini aytdi. Shundan keyin jarrohlik amaliyoti o‘tkazilishi ma’lum bo‘lgandi.
Bu Makgregor faoliyatidagi birinchi jiddiy jarohat emas. U 2021 yilda oyoq suyagini sindirgani sabab uzoq vaqt musobaqalardan chetda qolgan va oktagonga qaytish uchun qariyb besh yil sarflagan.
Endi uni qancha tanaffus kutmoqda?
Makgregor operatsiyadan keyingi holatini ijobiy baholagan bo‘lsa-da, UFC uning qaytish sanasini hozircha rasman belgilamadi. ACL bilan bog‘liq jarohatlardan keyin sportchilarning tiklanishi ko‘pincha to‘qqiz oydan bir yilgacha davom etishi mumkin.
Dana Uayt ham irlandiyalik jangchining taxminan bir yil oktagondan tashqarida qolishi mumkinligini aytgan. Makgregor esa 2027 yilgi International Fight Week doirasida yana jang o‘tkazish niyati borligini bildirmoqda.
Biroq bu reja operatsiyadan keyingi tiklanish sur’ati, tizzaning jismoniy yuklamaga qanday javob berishi va shifokorlar xulosasiga bog‘liq bo‘ladi.
Hollouey bilan uchinchi jang bo‘ladimi?
Makgregor va Hollouey ilk bor 2013 yilda uchrashgan. O‘shanda irlandiyalik sportchi hakamlar qarori bilan g‘alaba qozongandi. Oradan 13 yil o‘tib o‘tkazilgan revansh esa jarohat sabab to‘liq jangga aylanmadi.
Shu bois Makgregor Hollouey bilan uchinchi marta to‘qnashish istagini bildirgan. Amaldagi shartnomasi bo‘yicha uning UFC'da yana bitta jangi qolgani xabar qilinmoqda. Irlandiyalik sportchi aynan shu bahsni Holloueyga qarshi o‘tkazishni xohlashi mumkin.
Hozircha UFC trilogiya bo‘yicha rasmiy qaror qabul qilgani yo‘q. Avvalo Makgregor to‘liq sog‘ayishi va professional sport talab qiladigan jismoniy holatga qaytishi kerak.
Navbatdagi og‘ir sinov
Konor Makgregorning uzoq kutilgan qaytishi g‘alaba yoki mag‘lubiyat bilan emas, yana operatsiya bilan yakunlandi. 38 yoshli jangchi uchun endi asosiy raqib oktagonda emas — jarohatdan keyingi vaqt va tiklanish jarayoni bo‘ladi.
U avval ham og‘ir jarohatdan keyin qaytishga erishgan. Ammo bu safar yoshi, besh yillik tanaffus va tizzadagi yangi shikast uning UFC'dagi kelajagini yanada noaniqlashtirmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…