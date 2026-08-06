Makgregor yana operatsiya stolida: qaytish sanasi uzoqlashdi

·55·Sport
Makgregor yana operatsiya stolida: qaytish sanasi uzoqlashdi
Qisqacha

UFCning ikki vazn toifasidagi sobiq chempioni Konor Makgregorning tizzasidagi operatsiyasi muvaffaqiyatli yakunlandi, biroq unda ACL va menisk shikastlangan. U Maks Holloueyga qarshi jangda oyog'ini noqulay qo'yib olgani sabab 1 daqiqa 9-soniyada bellashuvni davom ettira olmadi va raqibi texnik nokaut orqali g'olib deb e'lon qilindi. Makgregorning tiklanishi to'qqiz oydan bir yilgacha davom etishi mumkin, UFC esa uning qaytish sanasini hozircha rasman belgilamadi.

UFC'ning ikki vazn toifasidagi sobiq chempioni Konor Makgregor tizzasidagi jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli yakunlanganini ma’lum qildi. Irlandiyalik sportchi besh yillik tanaffusdan keyin oktagonga qaytgan edi, ammo Maks Holloueyga qarshi jang atigi 69 soniya davom etdi.

«Operatsiya muvaffaqiyatli o‘tdi», — deb yozdi Makgregor ijtimoiy tarmoqda. Endi uni yana uzoq davolanish va murakkab reabilitatsiya jarayoni kutmoqda.

Kutilgan qaytish 69 soniyada yakunlandi

Makgregor va Hollouey o‘rtasidagi revansh 11 iyul kuni Las-Vegasda o‘tkazilgan UFC 329 turnirining asosiy jangi bo‘ldi. Irlandiyalik sportchi 2021 yilda Dastin Porega qarshi bahsda oyog‘ini sindirganidan keyin ilk bor UFC oktagoniga chiqqandi.

Birinchi raund boshida Makgregor sakrab zarba berishga uringan paytda oyog‘ini noqulay qo‘ydi. U jangni davom ettira olmagani uchun referi bellashuvni 1 daqiqa 9-soniyada to‘xtatdi va Hollouey texnik nokaut orqali g‘olib deb e’lon qilindi.

Shu tariqa, muxlislar besh yil kutgan qaytish sport natijasi emas, navbatdagi og‘ir jarohat bilan yakunlandi.

Makgregor qanday jarohat olgan?

Sportchining o‘zi ma’lum qilishicha, uning tizzasidagi oldingi xochsimon bog‘lam — ACL va menisk shikastlangan. Makgregor jangdan oldin hech qanday muammo bo‘lmaganini, jarohat kutilmaganda yuz berganini ta’kidlagan.

UFC rahbari Dana Uayt ham dastlabki tibbiy tekshiruvlar tizza bog‘lami jiddiy zararlanganini ko‘rsatganini aytdi. Shundan keyin jarrohlik amaliyoti o‘tkazilishi ma’lum bo‘lgandi.

Bu Makgregor faoliyatidagi birinchi jiddiy jarohat emas. U 2021 yilda oyoq suyagini sindirgani sabab uzoq vaqt musobaqalardan chetda qolgan va oktagonga qaytish uchun qariyb besh yil sarflagan.

Endi uni qancha tanaffus kutmoqda?

Makgregor operatsiyadan keyingi holatini ijobiy baholagan bo‘lsa-da, UFC uning qaytish sanasini hozircha rasman belgilamadi. ACL bilan bog‘liq jarohatlardan keyin sportchilarning tiklanishi ko‘pincha to‘qqiz oydan bir yilgacha davom etishi mumkin.

Dana Uayt ham irlandiyalik jangchining taxminan bir yil oktagondan tashqarida qolishi mumkinligini aytgan. Makgregor esa 2027 yilgi International Fight Week doirasida yana jang o‘tkazish niyati borligini bildirmoqda.

Biroq bu reja operatsiyadan keyingi tiklanish sur’ati, tizzaning jismoniy yuklamaga qanday javob berishi va shifokorlar xulosasiga bog‘liq bo‘ladi.

Hollouey bilan uchinchi jang bo‘ladimi?

Makgregor va Hollouey ilk bor 2013 yilda uchrashgan. O‘shanda irlandiyalik sportchi hakamlar qarori bilan g‘alaba qozongandi. Oradan 13 yil o‘tib o‘tkazilgan revansh esa jarohat sabab to‘liq jangga aylanmadi.

Shu bois Makgregor Hollouey bilan uchinchi marta to‘qnashish istagini bildirgan. Amaldagi shartnomasi bo‘yicha uning UFC'da yana bitta jangi qolgani xabar qilinmoqda. Irlandiyalik sportchi aynan shu bahsni Holloueyga qarshi o‘tkazishni xohlashi mumkin.

Hozircha UFC trilogiya bo‘yicha rasmiy qaror qabul qilgani yo‘q. Avvalo Makgregor to‘liq sog‘ayishi va professional sport talab qiladigan jismoniy holatga qaytishi kerak.

Navbatdagi og‘ir sinov

Konor Makgregorning uzoq kutilgan qaytishi g‘alaba yoki mag‘lubiyat bilan emas, yana operatsiya bilan yakunlandi. 38 yoshli jangchi uchun endi asosiy raqib oktagonda emas — jarohatdan keyingi vaqt va tiklanish jarayoni bo‘ladi.

U avval ham og‘ir jarohatdan keyin qaytishga erishgan. Ammo bu safar yoshi, besh yillik tanaffus va tizzadagi yangi shikast uning UFC'dagi kelajagini yanada noaniqlashtirmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)