Liverpul Djed Spens transferi ustida ishlamoqda
«Liverpul» yozgi transfer oynasida 25 yoshli himoyachi Djed Spensni safiga qo'shib olish imkoniyatlarini jiddiy ko'rib chiqmoqda. «Tottenxem» futbolchi uchun taxminan 35 million funt sterling miqdorida munosib taklif tushsa, uni qo'yib yuborishga tayyor, chunki uning klubdagi kelajagi noaniq bo'lib qolmoqda.
Angliya terma jamoasining jahon chempionatidagi ishonchli oʻyinlari bilan eʼtibor qozongan himoyachisi Djed Spens transfer bozorining asosiy qahramonlaridan biriga aylandi. Goal.com xabar qilishicha, «Liverpul» klubi yozgi transfer oynasi vaqtida futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatlarini jiddiy ravishda koʻrib chiqmoqda. Shimoliy Amerikaning mundialidagi yorqin ishtirokidan keyin 25 yoshli himoyachining transfer qiymati keskin oshib ketdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, «Liverpul» bosh murabbiyi jamoaning himoya chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida yangi isteʼdodlarni qidirmoqda. Shunday nomzodlar orasida ayniqsa Djed Spens asosiy nishon sifatida ajralib turibdi. Londonning Tottenxem klubida ijara asosida bir nechta jamoalarda, jumladan «Renn», «Lids Yunayted» va «Genoa» safida toʻp surgan futbolchi 2025–2026-yilgi mavsum yakuniga kelibgina oʻz oʻyinini topib olgandi.
Spensning Tottenxemdagi kelajagi va transfer narxiShunga qaramay, futbolchining «Tottenxem»dagi istiqboli hozircha noaniqligicha qolmoqda. Klub bosh murabbiyi Roberto De Zerbi Pedro Porro hamda Endi Robertsonni asosiy qanot himoyachilari sifatida koʻrishi sababli, Spensning boshqa jamoaga oʻtish ehtimoli yuqori baholanmoqda. Oʻtgan yilning avgust oyida London klubi bilan 2028-yilning iyunigacha moʻljallangan yangi shartnoma imzolagani «Tottenxem»ga muzokaralarda ustunlik bermoqda.
Klub rahbariyati oʻzining yetakchi futbolchisini arzon narxda sotish niyatida emas. Manbalarga koʻra, «Tottenxem» agar taxminan 35 million funt sterling miqdorida munosib taklif tushsa, futbolchini qoʻyib yuborishga tayyor. Biroq «qizillar» bu kurashda yolgʻiz emas, chunki Angliya terma jamoasi aʼzosiga Yevropaning boshqa top-klublari ham daʼvogarlik qilmoqda.
Inter klubining qiziqishi va raqobatSpens uchun kurashda Italiyaning «Inter» klubi ham jiddiy niyatda ekanini koʻrsatmoqda. Denzel Dumfris «Real Madrid» safiga koʻchib oʻtgach, milanliklar qanot himoyasini kuchaytirish uchun aynan angliyalik futbolchini asosiy nomzod sifatida belgilashgan. Kristian Kivuning taktik sxemasiga mos kelishi kutilayotgan oʻyinchi uchun Italiya grandi oʻz transfer byudjetini oshirishga ham tayyor.
«Inter» direktorlari Beppe Marotta va Pyero Auzilio futbolchining narxi yanada oshib ketishidan xavotirda boʻlib, transferni imkon qadar tezroq hal qilishga harakat qilmoqda. «Liverpul» esa bu raqobatda bosh murabbiyning jozibali loyihasi orqali futbolchini oʻz tomoniga ogʻdirishga umid qilmoqda. Transfer oynasi yopilgunga qadar mazkur himoyachi atrofidagi vaziyat yanada qizgʻin tus olishi kutilmoqda.
…