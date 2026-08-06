Liverpul Djed Spens transferi ustida ishlamoqda

·58·Sport
Liverpul Djed Spens transferi ustida ishlamoqda
Qisqacha

«Liverpul» yozgi transfer oynasida 25 yoshli himoyachi Djed Spensni safiga qo'shib olish imkoniyatlarini jiddiy ko'rib chiqmoqda. «Tottenxem» futbolchi uchun taxminan 35 million funt sterling miqdorida munosib taklif tushsa, uni qo'yib yuborishga tayyor, chunki uning klubdagi kelajagi noaniq bo'lib qolmoqda.

Angliya terma jamoasining jahon chempionatidagi ishonchli oʻyinlari bilan eʼtibor qozongan himoyachisi Djed Spens transfer bozorining asosiy qahramonlaridan biriga aylandi. Goal.com xabar qilishicha, «Liverpul» klubi yozgi transfer oynasi vaqtida futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyatlarini jiddiy ravishda koʻrib chiqmoqda. Shimoliy Amerikaning mundialidagi yorqin ishtirokidan keyin 25 yoshli himoyachining transfer qiymati keskin oshib ketdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, «Liverpul» bosh murabbiyi jamoaning himoya chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida yangi isteʼdodlarni qidirmoqda. Shunday nomzodlar orasida ayniqsa Djed Spens asosiy nishon sifatida ajralib turibdi. Londonning Tottenxem klubida ijara asosida bir nechta jamoalarda, jumladan «Renn», «Lids Yunayted» va «Genoa» safida toʻp surgan futbolchi 2025–2026-yilgi mavsum yakuniga kelibgina oʻz oʻyinini topib olgandi.

Spensning Tottenxemdagi kelajagi va transfer narxi

Shunga qaramay, futbolchining «Tottenxem»dagi istiqboli hozircha noaniqligicha qolmoqda. Klub bosh murabbiyi Roberto De Zerbi Pedro Porro hamda Endi Robertsonni asosiy qanot himoyachilari sifatida koʻrishi sababli, Spensning boshqa jamoaga oʻtish ehtimoli yuqori baholanmoqda. Oʻtgan yilning avgust oyida London klubi bilan 2028-yilning iyunigacha moʻljallangan yangi shartnoma imzolagani «Tottenxem»ga muzokaralarda ustunlik bermoqda.

Klub rahbariyati oʻzining yetakchi futbolchisini arzon narxda sotish niyatida emas. Manbalarga koʻra, «Tottenxem» agar taxminan 35 million funt sterling miqdorida munosib taklif tushsa, futbolchini qoʻyib yuborishga tayyor. Biroq «qizillar» bu kurashda yolgʻiz emas, chunki Angliya terma jamoasi aʼzosiga Yevropaning boshqa top-klublari ham daʼvogarlik qilmoqda.

Inter klubining qiziqishi va raqobat

Spens uchun kurashda Italiyaning «Inter» klubi ham jiddiy niyatda ekanini koʻrsatmoqda. Denzel Dumfris «Real Madrid» safiga koʻchib oʻtgach, milanliklar qanot himoyasini kuchaytirish uchun aynan angliyalik futbolchini asosiy nomzod sifatida belgilashgan. Kristian Kivuning taktik sxemasiga mos kelishi kutilayotgan oʻyinchi uchun Italiya grandi oʻz transfer byudjetini oshirishga ham tayyor.

«Inter» direktorlari Beppe Marotta va Pyero Auzilio futbolchining narxi yanada oshib ketishidan xavotirda boʻlib, transferni imkon qadar tezroq hal qilishga harakat qilmoqda. «Liverpul» esa bu raqobatda bosh murabbiyning jozibali loyihasi orqali futbolchini oʻz tomoniga ogʻdirishga umid qilmoqda. Transfer oynasi yopilgunga qadar mazkur himoyachi atrofidagi vaziyat yanada qizgʻin tus olishi kutilmoqda.

LiverpulDjed SpensTottenxemInterTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)