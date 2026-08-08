Artur Melo faoliyatini Turkiyada davom ettirishi mumkin
Beshiktosh klubi Yuventus yarim himoyachisi Artur Meloga qiziqish bildirmoqda, yangi bosh murabbiy Vincenzo Italiano esa rahbariyatdan futbolchi transferi bo'yicha muzokaralarni boshlashni so'ragan. 1996 yilda tug'ilgan braziliyalik futbolchining Yuventusdagi kelajagi tarkibdagi kuchli raqobat va o'zgarishlar sabab noaniq bo'lib qolmoqda.
Turkiyaning Beshiktosh klubi Yuventus yarim himoyachisi Artur Meloga qiziqish bildirmoqda. La Gazzetta dello Sport xabar berishicha, jamoaning yangi bosh murabbiyi Vincenzo Italiano o'z vaqtida Fiorentinada birga ishlagan braziliyalik futbolchini transfer qilishni talab qilmoqda va rahbariyatdan muzokaralarni boshlashni so'ragan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma'lumki, 1996 yilda tug'ilgan tayanch yarim himoyachisi o'z faoliyati davomida ko'plab jamoalarni o'zgartirdi. Gremio safidagi ijara muddatidan so'ng Turdinga qaytgan Artur hozirda Yuventusning yozgi o'quv-mashg'ulot yig'inida qatnashmoqda. U Luciano Spalletti rahbarligida murabbiylar shtabining ishonchini qozonishga harakat qilmoqda.
Vincenzo Italiano omiliBeshiktosh variantining jiddiylashishiga asosiy sabab — bu aynan Vincenzo Italianoning mavjudligidir. Mutaxassis Artur Meloning imkoniyatlarini juda yaxshi biladi, chunki ular avvalroq Fiorentinada birga muvaffaqiyatli faoliyat olib borishgan. Aynan shu davrda futbolchi o'zining barqaror o'yini va maydondagi texnik fazilatlarini namoyish eta olgandi.
Italiyalik murabbiy qo'l ostida ishlash tajribasi Artur uchun Turkiyaga ko'chib o'tish qarorini qabul qilishda muhim omil bo'lishi mumkin. Murabbiy futbolchining xususiyatlarini to'la tushunadi va unga maydonda kerakli erkinlikni ta'minlay oladi. Bu esa yarim himoyachiga yana o'zining eng yaxshi sport formasini tiklab olish imkonini beradi.
Yuventusdagi noaniqlikTurin klubida raqobat kuchli ekanligi va tarkibdagi o'zgarishlar tufayli Artur Meloning jamoada qolishi so'roq ostida turibdi. Shartnoma shartlari va klub ehtiyojlaridan kelib chiqib, rahbariyat kelgusidagi takliflarni diqqat bilan ko'rib chiqishga majbur. Hozircha Turkiyadan rasmiy va aniq taklif kelib tushmagan bo'lsa-da, muzokaralar boshlanishi ehtimoli yuqori.
Ayni damda braziliyalik futbolchi butun e'tiborini yozgi mashg'ulotlarga va Luciano Spallettining ko'rsatmalariga qaratgan. Uning kelajagi hali to'liq hal etilmagan: bir tomonda Turin klubida o'z o'rni uchun kurashish imkoniyati tursa, ikkinchi tomondan Vincenzo Italiano bilan yangi sarguzasht boshlash varianti turibdi.
…