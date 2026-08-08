Artur Melo faoliyatini Turkiyada davom ettirishi mumkin

·56·Sport
Artur Melo faoliyatini Turkiyada davom ettirishi mumkin
Qisqacha

Beshiktosh klubi Yuventus yarim himoyachisi Artur Meloga qiziqish bildirmoqda, yangi bosh murabbiy Vincenzo Italiano esa rahbariyatdan futbolchi transferi bo'yicha muzokaralarni boshlashni so'ragan. 1996 yilda tug'ilgan braziliyalik futbolchining Yuventusdagi kelajagi tarkibdagi kuchli raqobat va o'zgarishlar sabab noaniq bo'lib qolmoqda.

Turkiyaning Beshiktosh klubi Yuventus yarim himoyachisi Artur Meloga qiziqish bildirmoqda. La Gazzetta dello Sport xabar berishicha, jamoaning yangi bosh murabbiyi Vincenzo Italiano o'z vaqtida Fiorentinada birga ishlagan braziliyalik futbolchini transfer qilishni talab qilmoqda va rahbariyatdan muzokaralarni boshlashni so'ragan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lumki, 1996 yilda tug'ilgan tayanch yarim himoyachisi o'z faoliyati davomida ko'plab jamoalarni o'zgartirdi. Gremio safidagi ijara muddatidan so'ng Turdinga qaytgan Artur hozirda Yuventusning yozgi o'quv-mashg'ulot yig'inida qatnashmoqda. U Luciano Spalletti rahbarligida murabbiylar shtabining ishonchini qozonishga harakat qilmoqda.

Vincenzo Italiano omili

Beshiktosh variantining jiddiylashishiga asosiy sabab — bu aynan Vincenzo Italianoning mavjudligidir. Mutaxassis Artur Meloning imkoniyatlarini juda yaxshi biladi, chunki ular avvalroq Fiorentinada birga muvaffaqiyatli faoliyat olib borishgan. Aynan shu davrda futbolchi o'zining barqaror o'yini va maydondagi texnik fazilatlarini namoyish eta olgandi.

Italiyalik murabbiy qo'l ostida ishlash tajribasi Artur uchun Turkiyaga ko'chib o'tish qarorini qabul qilishda muhim omil bo'lishi mumkin. Murabbiy futbolchining xususiyatlarini to'la tushunadi va unga maydonda kerakli erkinlikni ta'minlay oladi. Bu esa yarim himoyachiga yana o'zining eng yaxshi sport formasini tiklab olish imkonini beradi.

Yuventusdagi noaniqlik

Turin klubida raqobat kuchli ekanligi va tarkibdagi o'zgarishlar tufayli Artur Meloning jamoada qolishi so'roq ostida turibdi. Shartnoma shartlari va klub ehtiyojlaridan kelib chiqib, rahbariyat kelgusidagi takliflarni diqqat bilan ko'rib chiqishga majbur. Hozircha Turkiyadan rasmiy va aniq taklif kelib tushmagan bo'lsa-da, muzokaralar boshlanishi ehtimoli yuqori.

Ayni damda braziliyalik futbolchi butun e'tiborini yozgi mashg'ulotlarga va Luciano Spallettining ko'rsatmalariga qaratgan. Uning kelajagi hali to'liq hal etilmagan: bir tomonda Turin klubida o'z o'rni uchun kurashish imkoniyati tursa, ikkinchi tomondan Vincenzo Italiano bilan yangi sarguzasht boshlash varianti turibdi.

Artur MeloYuventusBeshiktoshVincenzo ItalianoTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)