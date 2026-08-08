Luçano Spalletti Mishel Di Gregorioning oʻyini haqida fikr bildirdi

·61·Sport
Luçano Spalletti Mishel Di Gregorioning oʻyini haqida fikr bildirdi
Qisqacha

Yuventus murabbiyi Luçano Spalletti Interga qarshi 1:2 hisobidagi o'rtoqlik uchrashuvidan so'ng darvozabon Mishel Di Gregorioning o'yinini baholadi. U darvozabon uzoq masofadan yo'llangan qiyin zarbalarni qaytarganini, biroq ikkinchi golda xatoga yo'l qo'yilgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Mishel Di Gregorio bahs davomida bir nechta murakkab vaziyatlarda jamoasini qutqarib qoldi.

Avstraliyaning Pert shahrida boʻlib oʻtgan prinsipial Derby d'Italia uchrashuvida Yuventus klubi Interga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Mazkur oʻrtoqlik oʻyinidan soʻng Turin jamoasi bosh murabbiyi Luçano Spalletti darvozabon Mishel Di Gregorioning harakatlariga alohida baho berdi. Mutaxassis posbonning ayrim vaziyatlardagi xatolariga eʼtibor qaratib, ikkinchi golda uni qaytarish imkoniyati boʻlganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Gazzetta.it nashri xabar qilishicha, uchrashuvni toʻliq asosiy tarkibda oʻtkazgan Mishel Di Gregorio bahs davomida bir nechta murakkab vaziyatlarda jamoasini qutqarib qoldi. Biroq Inter futbolchisi Dimarko kiritgan ilk golda darvozabon toʻpga sakrashda biroz kechikdi. Shuningdek, Diuf tomonidan yoʻllangan ikkinchi zarbani qaytarishdagi harakatlar ham biroz omadsiz chiqdi va toʻp toʻrga borib tushdi.

Murabbiyning darvozabon oʻyiniga bergan bahosi

Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida Luçano Spalletti oʻz darvozabonini qoʻllab-quvvatlash bilan birga, tanqidiy fikrlarni ham yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, darvozabon uzoq masofadan yoʻllangan ikki-uchta qiyin zarbalarni bartaraf etishda yaxshi harakat qilgan, biroq ikkinchi gol vaziyatida xatoga yoʻl qoʻyilgan boʻlishi mumkin.

Spalletti vaziyatni izohlarar ekan: "Menga tuyulishicha, Di Gregorio juda qiyin vaziyatlardagi uzoq masofadan kelgan zarbalarni qaytarishda yaxshi oʻynadi, keyin esa balki ikkinchi golni saqlab qolish mumkin edi. Lekin bunday holatlar sodir boʻlib turadi, chunki zarba yaqin masofadan berilgandi", — deya taʼkidlab oʻtdi.

Transfer bozori va kelajakdagi rejalar

Uchrashuv yakunida bosh murabbiy jamoaning transfer bozoridagi harakatlari haqida ham qisqacha toʻxtalib oʻtdi. Uning aytishicha, klub rahbariyati va murabbiylar shtabi oʻz gʻoyalariga mos ravishda tarkibni kuchaytirish ustida faol ish olib bormoqda.

Yuqori maqsadlarni koʻzlagan turinliklar mavsumoldi tayyorgarlik jarayonlarini davom ettirmoqda. Ushbu oʻrtoqlik uchrashuvi murabbiylar shtabiga mavsum boshlanishidan oldin jamoaning kuchli va zaif tomonlarini yana bir bor tahlil qilib olish uchun qulay imkoniyat yaratdi.

YuventusInterLuçano SpallettiMishel Di GregorioItaliya futboli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Bugun, 10:01Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)