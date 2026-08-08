Luçano Spalletti Mishel Di Gregorioning oʻyini haqida fikr bildirdi
Yuventus murabbiyi Luçano Spalletti Interga qarshi 1:2 hisobidagi o'rtoqlik uchrashuvidan so'ng darvozabon Mishel Di Gregorioning o'yinini baholadi. U darvozabon uzoq masofadan yo'llangan qiyin zarbalarni qaytarganini, biroq ikkinchi golda xatoga yo'l qo'yilgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Mishel Di Gregorio bahs davomida bir nechta murakkab vaziyatlarda jamoasini qutqarib qoldi.
Avstraliyaning Pert shahrida boʻlib oʻtgan prinsipial Derby d'Italia uchrashuvida Yuventus klubi Interga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Mazkur oʻrtoqlik oʻyinidan soʻng Turin jamoasi bosh murabbiyi Luçano Spalletti darvozabon Mishel Di Gregorioning harakatlariga alohida baho berdi. Mutaxassis posbonning ayrim vaziyatlardagi xatolariga eʼtibor qaratib, ikkinchi golda uni qaytarish imkoniyati boʻlganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Gazzetta.it nashri xabar qilishicha, uchrashuvni toʻliq asosiy tarkibda oʻtkazgan Mishel Di Gregorio bahs davomida bir nechta murakkab vaziyatlarda jamoasini qutqarib qoldi. Biroq Inter futbolchisi Dimarko kiritgan ilk golda darvozabon toʻpga sakrashda biroz kechikdi. Shuningdek, Diuf tomonidan yoʻllangan ikkinchi zarbani qaytarishdagi harakatlar ham biroz omadsiz chiqdi va toʻp toʻrga borib tushdi.
Murabbiyning darvozabon oʻyiniga bergan bahosiOʻyindan keyingi matbuot anjumanida Luçano Spalletti oʻz darvozabonini qoʻllab-quvvatlash bilan birga, tanqidiy fikrlarni ham yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, darvozabon uzoq masofadan yoʻllangan ikki-uchta qiyin zarbalarni bartaraf etishda yaxshi harakat qilgan, biroq ikkinchi gol vaziyatida xatoga yoʻl qoʻyilgan boʻlishi mumkin.
Spalletti vaziyatni izohlarar ekan: "Menga tuyulishicha, Di Gregorio juda qiyin vaziyatlardagi uzoq masofadan kelgan zarbalarni qaytarishda yaxshi oʻynadi, keyin esa balki ikkinchi golni saqlab qolish mumkin edi. Lekin bunday holatlar sodir boʻlib turadi, chunki zarba yaqin masofadan berilgandi", — deya taʼkidlab oʻtdi.
Transfer bozori va kelajakdagi rejalarUchrashuv yakunida bosh murabbiy jamoaning transfer bozoridagi harakatlari haqida ham qisqacha toʻxtalib oʻtdi. Uning aytishicha, klub rahbariyati va murabbiylar shtabi oʻz gʻoyalariga mos ravishda tarkibni kuchaytirish ustida faol ish olib bormoqda.
Yuqori maqsadlarni koʻzlagan turinliklar mavsumoldi tayyorgarlik jarayonlarini davom ettirmoqda. Ushbu oʻrtoqlik uchrashuvi murabbiylar shtabiga mavsum boshlanishidan oldin jamoaning kuchli va zaif tomonlarini yana bir bor tahlil qilib olish uchun qulay imkoniyat yaratdi.
…