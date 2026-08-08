Chelsi Jakarta shahrida Milan ustidan yirik gʻalabaga erishdi

·81·Sport
Chelsi Jakarta shahrida Milan ustidan yirik gʻalabaga erishdi
Qisqacha

Chelsi mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Jakarta shahrida Milan ustidan 3:0 hisobida g'alaba qozondi. Joao Pedro birinchi bo'lim oxirida va ikkinchi bo'lim boshida gol urib, dubl qayd etdi. 50-daqiqada Moisés Caicedo jarima maydonchasi tashqarisidan chiroyli gol bilan uchrashuvga yakun yasadi. Mazkur g'alaba Chelsi uchun Yuventus (1:0) va Tottenxem (2:1) jamoalaridan uchralgan mag'lubiyatlardan keyingi tiklanish nuqtasi bo'ldi.

Angliya Premer-ligasining yetakchi jamoalaridan biri boʻlgan Chelsi mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Jakartada Milan klubiga qarshi maydonga chiqib, ishonchli 3:0 hisobidagi gʻalabani qoʻlga kiritdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu uchrashuv London jamoasi uchun avvalgi omadsizliklardan keyin oʻziga kelish va ishonchni tiklash yoʻlidagi muhim qadam boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin boshlanishidayoq murabbiylar shtabi tomonidan qoʻllanilgan qiziqarli taktik oʻzgarishlar oʻyin taqdiriga taʼsir koʻrsatdi. Jumladan, Italiya terma jamoasi aʼzosi Marco Palestra kutilmaganda chap qanot himoyachisi pozitsiyasida harakat qildi va oʻz vazifasini aʼlo darajada bajarib, raqib himoyasiga doimiy ravishda xavf tugʻdirdi.

Birinchi boʻlimdagi burilish va Joao Pedro gollari

Milan safida Rafael Leao va Luka Modric yozgi mavsumda ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushgan boʻlsa-da, Christian Pulisic hamda Santiago Gimenez kabi asosiy futbolchilarning yoʻqligi jamoa oʻyiniga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmadi. Chelsi ilk daqiqalardan faolroq harakat qilib, raqib darvozasi oldida vaziyatlar yaratdi.

Boʻlim oxirlarida markazda ustunlikni oʻrnatgan Moisés Caicedo burchakdan toʻpni jarima maydonchasiga uzatib berdi. Himoyachilar eʼtiboridan chetda qolgan Joao Pedro esa bosh bilan aniq zarba berib, hisobni ochdi va jamoasini oldinga olib chiqdi.

Ikkinchi boʻlimdagi ustunlik va Caicedoning shedevr goli

Ikkinchi boʻlim boshlanishi bilan Chelsi oʻz ustunligini yanada mustahkamladi. Bellashuv ikkinchi boʻlimining ilk soniyalaridayoq Pedro Neto orqa ustun tomon xavfli uzatma amalga oshirdi, bu yerda boʻsh qolgan Joao Pedro toʻpni yaqin masofadan darvozaga kiritib, oʻzining uchrashusdagi ikkinchi golini nishonladi.

Uchrashuvdagi soʻnggi nuqta 50-daqiqada qoʻyilgan boʻlib, u oqshomning eng chiroyli lahzasiga aylandi. Milan himoyachilari burchak toʻpidan keyin toʻpni maydondan toʻliq chiqarib yubora olmadi, natijada Chelsi sardori Moisés Caicedo jarima maydonchasi tashqarisidan oyoqning tashqi qismi bilan toʻpni toʻgʻridan-toʻgʻri uzoq burchakka burab, ajoyib gol urdi.

Mazkur gʻalaba Chelsi uchun oldingi oʻyinlardagi Yuventus (1:0) va Tottenxem (2:1) jamoalaridan uchralgan magʻlubiyatlardan keyin oʻziga kelish va psixologik jihatdan tiklanib olishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi.

ChelsiMilanMoisés CaicedoJoao PedroFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiReal Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)