Chelsi Jakarta shahrida Milan ustidan yirik gʻalabaga erishdi
Chelsi mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Jakarta shahrida Milan ustidan 3:0 hisobida g'alaba qozondi. Joao Pedro birinchi bo'lim oxirida va ikkinchi bo'lim boshida gol urib, dubl qayd etdi. 50-daqiqada Moisés Caicedo jarima maydonchasi tashqarisidan chiroyli gol bilan uchrashuvga yakun yasadi. Mazkur g'alaba Chelsi uchun Yuventus (1:0) va Tottenxem (2:1) jamoalaridan uchralgan mag'lubiyatlardan keyingi tiklanish nuqtasi bo'ldi.
Angliya Premer-ligasining yetakchi jamoalaridan biri boʻlgan Chelsi mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Jakartada Milan klubiga qarshi maydonga chiqib, ishonchli 3:0 hisobidagi gʻalabani qoʻlga kiritdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu uchrashuv London jamoasi uchun avvalgi omadsizliklardan keyin oʻziga kelish va ishonchni tiklash yoʻlidagi muhim qadam boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyin boshlanishidayoq murabbiylar shtabi tomonidan qoʻllanilgan qiziqarli taktik oʻzgarishlar oʻyin taqdiriga taʼsir koʻrsatdi. Jumladan, Italiya terma jamoasi aʼzosi Marco Palestra kutilmaganda chap qanot himoyachisi pozitsiyasida harakat qildi va oʻz vazifasini aʼlo darajada bajarib, raqib himoyasiga doimiy ravishda xavf tugʻdirdi.
Birinchi boʻlimdagi burilish va Joao Pedro gollariMilan safida Rafael Leao va Luka Modric yozgi mavsumda ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushgan boʻlsa-da, Christian Pulisic hamda Santiago Gimenez kabi asosiy futbolchilarning yoʻqligi jamoa oʻyiniga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmadi. Chelsi ilk daqiqalardan faolroq harakat qilib, raqib darvozasi oldida vaziyatlar yaratdi.
Boʻlim oxirlarida markazda ustunlikni oʻrnatgan Moisés Caicedo burchakdan toʻpni jarima maydonchasiga uzatib berdi. Himoyachilar eʼtiboridan chetda qolgan Joao Pedro esa bosh bilan aniq zarba berib, hisobni ochdi va jamoasini oldinga olib chiqdi.
Ikkinchi boʻlimdagi ustunlik va Caicedoning shedevr goliIkkinchi boʻlim boshlanishi bilan Chelsi oʻz ustunligini yanada mustahkamladi. Bellashuv ikkinchi boʻlimining ilk soniyalaridayoq Pedro Neto orqa ustun tomon xavfli uzatma amalga oshirdi, bu yerda boʻsh qolgan Joao Pedro toʻpni yaqin masofadan darvozaga kiritib, oʻzining uchrashusdagi ikkinchi golini nishonladi.
Uchrashuvdagi soʻnggi nuqta 50-daqiqada qoʻyilgan boʻlib, u oqshomning eng chiroyli lahzasiga aylandi. Milan himoyachilari burchak toʻpidan keyin toʻpni maydondan toʻliq chiqarib yubora olmadi, natijada Chelsi sardori Moisés Caicedo jarima maydonchasi tashqarisidan oyoqning tashqi qismi bilan toʻpni toʻgʻridan-toʻgʻri uzoq burchakka burab, ajoyib gol urdi.
Mazkur gʻalaba Chelsi uchun oldingi oʻyinlardagi Yuventus (1:0) va Tottenxem (2:1) jamoalaridan uchralgan magʻlubiyatlardan keyin oʻziga kelish va psixologik jihatdan tiklanib olishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi.
…