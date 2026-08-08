Markus Reshfordning taqdiri: sotish yoki ikkinchi imkoniyatmi
Markus Reshford Barselonadagi ijara davrini muvaffaqiyatli o'tkazib, 49 ta uchrashuvda 14 ta gol va 11 ta golli uzatma qayd etdi. Barselona uni 30 million yevroga sotib olish huquqidan foydalanmagach, futbolchi Manchester Yunaytedga qaytdi. Bosh murabbiy Maykl Kerrik Reshfordning imkoniyatlariga ijobiy baho bermoqda, biroq klub uni saqlab qolishi yoki foydali taklif tushsa sotib yuborishi hozircha noma'lum.
Angliya terma jamoasi hujumchisi Markus Reshford yana bir bor Manchester Yunayted rahbariyati oldida jiddiy boshqotirma sifatida turibdi. Sport nashri maʼlumotiga koʻra, Kataloniyadagi ijara muddatini muvaffaqiyatli yakunlagan futbolchi Old Traffordga qaytib keldi, biroq uning kelajagi hamon nomaʼlumligicha qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan mavsumda Markus Barselona safida oʻzining avvalgi yorqin oʻyin uslubini tiklay oldi. U Xansi Flik boshchiligidagi jamoaning muhim boʻgʻiniga aylanib, barcha musobaqalarda 49 ta uchrashuvda maydonga tushdi va oʻz hisobiga 14 ta gol hamda 11 ta golli uzatma yozdirib qoʻydi. Ushbu muvaffaqiyatlar natijasida kataloniyaliklar Ispaniya La Ligas hamda Ispaniya Superkubogini qoʻlga kiritishdi.
Kataloniyadagi muvaffaqiyat va kutilmagan qarorShuncha ijobiy natijalarga qaramay, Ispaniya klubi shartnomadagi bandni faollashtirmaslikka qaror qildi. Barselona futbolchini 30 million yevro evaziga toʻliq sotib olish huquqidan foydalanmadi va natijada hujumchi yana Manchester Yunayted ixtiyoriga qaytdi. Aynan shu nuqtada ingliz klubi rahbariyati uchun chinakam dilemma boshlandi.
The Telegraph xabar berishicha, Manchester Yunayted bosh murabbiyi Maykl Kerrik hali ham hujumchining imkoniyatlariga ijobiy baho bermoqda. Mutaxassis futbolchidan yana oʻzining eng yaxshi oʻyin darajasini chiqarib olish mumkinligiga ishonch bildirmoqda. Biroq klubning transfer siyosati va moliyaviy rejalari bu borada qanday qaror qabul qilinishini oldindan aytib boʻlmasligini koʻrsatadi.
Eslatib oʻtamiz, futbolchining Manchester Yunayteddagi oxirgi davri unchalik silliq kechmagan edi. Biroq Ispaniyadagi tajriba uning potensiali hali soʻnmaganini koʻrsatdi. Endilikda ingliz klubi rahbariyati uni yangi mavsumda jamoada saqlab qoladimi yoki foydali taklif tushsa sotib yuboradimi, bu yaqin kunlarda hal boʻlishi kutilmoqda.
…