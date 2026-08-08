Markus Reshfordning taqdiri: sotish yoki ikkinchi imkoniyatmi

·106·Sport
Markus Reshfordning taqdiri: sotish yoki ikkinchi imkoniyatmi
Qisqacha

Markus Reshford Barselonadagi ijara davrini muvaffaqiyatli o'tkazib, 49 ta uchrashuvda 14 ta gol va 11 ta golli uzatma qayd etdi. Barselona uni 30 million yevroga sotib olish huquqidan foydalanmagach, futbolchi Manchester Yunaytedga qaytdi. Bosh murabbiy Maykl Kerrik Reshfordning imkoniyatlariga ijobiy baho bermoqda, biroq klub uni saqlab qolishi yoki foydali taklif tushsa sotib yuborishi hozircha noma'lum.

Angliya terma jamoasi hujumchisi Markus Reshford yana bir bor Manchester Yunayted rahbariyati oldida jiddiy boshqotirma sifatida turibdi. Sport nashri maʼlumotiga koʻra, Kataloniyadagi ijara muddatini muvaffaqiyatli yakunlagan futbolchi Old Traffordga qaytib keldi, biroq uning kelajagi hamon nomaʼlumligicha qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan mavsumda Markus Barselona safida oʻzining avvalgi yorqin oʻyin uslubini tiklay oldi. U Xansi Flik boshchiligidagi jamoaning muhim boʻgʻiniga aylanib, barcha musobaqalarda 49 ta uchrashuvda maydonga tushdi va oʻz hisobiga 14 ta gol hamda 11 ta golli uzatma yozdirib qoʻydi. Ushbu muvaffaqiyatlar natijasida kataloniyaliklar Ispaniya La Ligas hamda Ispaniya Superkubogini qoʻlga kiritishdi.

Kataloniyadagi muvaffaqiyat va kutilmagan qaror

Shuncha ijobiy natijalarga qaramay, Ispaniya klubi shartnomadagi bandni faollashtirmaslikka qaror qildi. Barselona futbolchini 30 million yevro evaziga toʻliq sotib olish huquqidan foydalanmadi va natijada hujumchi yana Manchester Yunayted ixtiyoriga qaytdi. Aynan shu nuqtada ingliz klubi rahbariyati uchun chinakam dilemma boshlandi.

The Telegraph xabar berishicha, Manchester Yunayted bosh murabbiyi Maykl Kerrik hali ham hujumchining imkoniyatlariga ijobiy baho bermoqda. Mutaxassis futbolchidan yana oʻzining eng yaxshi oʻyin darajasini chiqarib olish mumkinligiga ishonch bildirmoqda. Biroq klubning transfer siyosati va moliyaviy rejalari bu borada qanday qaror qabul qilinishini oldindan aytib boʻlmasligini koʻrsatadi.

Eslatib oʻtamiz, futbolchining Manchester Yunayteddagi oxirgi davri unchalik silliq kechmagan edi. Biroq Ispaniyadagi tajriba uning potensiali hali soʻnmaganini koʻrsatdi. Endilikda ingliz klubi rahbariyati uni yangi mavsumda jamoada saqlab qoladimi yoki foydali taklif tushsa sotib yuboradimi, bu yaqin kunlarda hal boʻlishi kutilmoqda.

Marcus RashfordManchester YunaytedBarselonaMaykl KerrikTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Bugun, 10:01Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)