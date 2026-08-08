«Neftchi»dan dahshatli shou: Farg‘onaliklar «Qizilqum»ni 5:0 hisobida tor-mor etdi!

·83·Sport
«Neftchi»dan dahshatli shou: Farg‘onaliklar «Qizilqum»ni 5:0 hisobida tor-mor etdi!
Qisqacha

«Neftchi» Superliganing 16-turida o'z maydonida «Qizilqum»ni 5:0 hisobida mag'lub etdi. Gollarni Alisher Odilov (3, 83), Jamshid Iskanderov (42), Samandar Shukurullayev (65, avtogol) va Stipe Peritsa (70) kiritdi. G'alabadan so'ng «Neftchi» 39 ochko bilan peshqadamligini mustahkamlab, 35 ochkoga ega «Paxtakor»dan 4 ochkoga o'zib ketdi. «Qizilqum» 17 ochko bilan 14-o'rinda qolmoqda.

O‘zbekiston Superligasining 16-turida amaldagi chempion va turnir jadvali peshqadami «Neftchi» o‘z maydonida «Qizilqum»ni qabul qilib, raqib darvozasiga javobsiz 5 ta to‘p kiritdi.

Farg‘onadagi «Istiqlol» stadionida kechgan bahsda mezbonlar to‘liq ustunlik qilib, muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritishdi.

Alisher Odilovdan dubl va yirik hisobli taslimiyat

Uchrashuv mezbonlarning tezkor goli bilan boshlandi. 3-daqiqadayoq Alisher Odilov hisobni ochgan bo‘lsa, birinchi bo‘lim tugashi arafasida Jamshid Iskanderov farqni oshirdi (42-daqiqa).

Ikkinchi bo‘limda ham farg‘onaliklar bosimni susaytirishmadi:

  • 65-daqiqada Navoiy jamoasi himoyachisi Samandar Shukurullayev o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi (avtogol).

  • 70-daqiqada legioner Stipe Peritsa to‘rttinchi golni urgan bo‘lsa, 83-daqiqada Alisher Odilov dublini rasmiylashtirib, o‘yinga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 5:0.

Jadvaldagi vaziyat: «Paxtakor» bilan farq kattalashmoqda

Ushbu yirik g‘alabadan so‘ng amaldagi chempion «Neftchi» o‘z ochkolari sonini 39 taga yetkazib olib, turnir jadvalidagi peshqadamligini yanada mustahkamladi. Ular yaqin ta’qibchisi — 2-o‘rindagi «Paxtakor»dan (35 ochko) 4 ochkoga o‘zib ketishgan.

Mag‘lubiyatga uchragan «Qizilqum» esa 17 ochko bilan turnir jadvalining 14-pog‘onasida qolmoqda.

Musobaqa qaydnomasi:

Superliga. 16-tur

«Neftchi» — «Qizilqum» 5:0

8 avgust. Farg‘ona. «Istiqlol» stadioni.

  • Gollar: Alisher Odilov (3, 83), Jamshid Iskanderov (42), Samandar Shukurullayev (65, avtogol), Stipe Peritsa (70).

  • «Neftchi»: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikrom Aliboyev (Vladimir Yovovich, 62), Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Xurshid G‘iyosov (Asilbek Jumayev, 62), Jamshid Iskanderov (Muhsin Ubaydullayev, 77), Stipe Peritsa (Zoran Marushich, 77), Anvar G‘ofurov (Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 46), Alisher Odilov, Farrux Sayfiyev, Ratinio.

  • «Qizilqum»: Farhod Rahmatov, Shaxzod Rahmatullayev, Luka Ratkovich (Ruslan Roziyev, 63), Elbek Otaqulov, Nikola Kumborovich, Samandar Shukurullayev, Jambuli Jigauri (Ozodbek Ergashev, 84), G‘iyos Rizaqulov (Nodirxon Ne’matxonov, 63), Maykon Duglas (Shahzod Turopov, 84), Diyor Rahmatilloyev (Fayzullo Jumanqo‘ziyev, 70), Otabek Jo‘raqo‘ziyev.

  • Ogohlantirishlar: G‘iyos Rizaqulov (44), Luka Ratkovich (46), Stipe Peritsa (71).

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

NeftchiQizilqumPaxtakorAlisher OdilovFergana
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiReal Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)