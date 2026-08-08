«Neftchi»dan dahshatli shou: Farg‘onaliklar «Qizilqum»ni 5:0 hisobida tor-mor etdi!
«Neftchi» Superliganing 16-turida o'z maydonida «Qizilqum»ni 5:0 hisobida mag'lub etdi. Gollarni Alisher Odilov (3, 83), Jamshid Iskanderov (42), Samandar Shukurullayev (65, avtogol) va Stipe Peritsa (70) kiritdi. G'alabadan so'ng «Neftchi» 39 ochko bilan peshqadamligini mustahkamlab, 35 ochkoga ega «Paxtakor»dan 4 ochkoga o'zib ketdi. «Qizilqum» 17 ochko bilan 14-o'rinda qolmoqda.
O‘zbekiston Superligasining 16-turida amaldagi chempion va turnir jadvali peshqadami «Neftchi» o‘z maydonida «Qizilqum»ni qabul qilib, raqib darvozasiga javobsiz 5 ta to‘p kiritdi.
Farg‘onadagi «Istiqlol» stadionida kechgan bahsda mezbonlar to‘liq ustunlik qilib, muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritishdi.
Alisher Odilovdan dubl va yirik hisobli taslimiyat
Uchrashuv mezbonlarning tezkor goli bilan boshlandi. 3-daqiqadayoq Alisher Odilov hisobni ochgan bo‘lsa, birinchi bo‘lim tugashi arafasida Jamshid Iskanderov farqni oshirdi (42-daqiqa).
Ikkinchi bo‘limda ham farg‘onaliklar bosimni susaytirishmadi:
65-daqiqada Navoiy jamoasi himoyachisi Samandar Shukurullayev o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi (avtogol).
70-daqiqada legioner Stipe Peritsa to‘rttinchi golni urgan bo‘lsa, 83-daqiqada Alisher Odilov dublini rasmiylashtirib, o‘yinga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 5:0.
Jadvaldagi vaziyat: «Paxtakor» bilan farq kattalashmoqda
Ushbu yirik g‘alabadan so‘ng amaldagi chempion «Neftchi» o‘z ochkolari sonini 39 taga yetkazib olib, turnir jadvalidagi peshqadamligini yanada mustahkamladi. Ular yaqin ta’qibchisi — 2-o‘rindagi «Paxtakor»dan (35 ochko) 4 ochkoga o‘zib ketishgan.
Mag‘lubiyatga uchragan «Qizilqum» esa 17 ochko bilan turnir jadvalining 14-pog‘onasida qolmoqda.
Musobaqa qaydnomasi:
Superliga. 16-tur
«Neftchi» — «Qizilqum» 5:0
8 avgust. Farg‘ona. «Istiqlol» stadioni.
Gollar: Alisher Odilov (3, 83), Jamshid Iskanderov (42), Samandar Shukurullayev (65, avtogol), Stipe Peritsa (70).
«Neftchi»: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikrom Aliboyev (Vladimir Yovovich, 62), Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Xurshid G‘iyosov (Asilbek Jumayev, 62), Jamshid Iskanderov (Muhsin Ubaydullayev, 77), Stipe Peritsa (Zoran Marushich, 77), Anvar G‘ofurov (Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 46), Alisher Odilov, Farrux Sayfiyev, Ratinio.
«Qizilqum»: Farhod Rahmatov, Shaxzod Rahmatullayev, Luka Ratkovich (Ruslan Roziyev, 63), Elbek Otaqulov, Nikola Kumborovich, Samandar Shukurullayev, Jambuli Jigauri (Ozodbek Ergashev, 84), G‘iyos Rizaqulov (Nodirxon Ne’matxonov, 63), Maykon Duglas (Shahzod Turopov, 84), Diyor Rahmatilloyev (Fayzullo Jumanqo‘ziyev, 70), Otabek Jo‘raqo‘ziyev.
Ogohlantirishlar: G‘iyos Rizaqulov (44), Luka Ratkovich (46), Stipe Peritsa (71).
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…