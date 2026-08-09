Federiko Valverde Mourinoning qaytishiga munosabat bildirdi
Federiko Valverde Joze Mourino bilan ishlashni o'ziga xos imkoniyat deb atab, undan juda ko'p narsani o'rganish mumkinligini ta'kidladi. Joze Mourino 2026 yilning 1 iyul kuni rasman «Real Madrid» bosh murabbiyligiga qaytdi. Portugaliyalik mutaxassisning klub bilan yangi shartnomasi 2029 yilning 30 iyuniga qadar mo'ljallangan.
Madridning «Real» klubi yetakchi yarimhimoyachilaridan biri Federiko Valverde jamoaga yangi tayinlangan bosh murabbiy Joze Mourino haqida dastlabki taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi.
28 yoshli urugvaylik yarimhimoyachining so‘zlarini mashhur insayder va sport jurnalisti Fabritsio Romano keltirib o‘tdi.
«U bilan ishlash — o‘ziga xos imkoniyat»
Valverde portugaliyalik tajribali mutaxassis qo‘l ostida mashg‘ulot o‘tkazish va undan tajriba orttirish jamoa uchun foydali ekanini ta’kidladi:
«Aytishim mumkinki, Joze Mourino bilan ishlash — o‘ziga xos imkoniyat. Undan juda ko‘p narsani o‘rganishimiz mumkin», — deydi Madrid klubi yarimhimoyachisi.
Mourinoning «Santyago Bernabeu»ga qaytishi
Eslatib o‘tamiz, Joze Mourino 2026 yilning 1 iyul kuni rasman «Real Madrid» bosh murabbiyligiga qaytdi va jamoa boshqaruvini qabul qilib oldi. Portugaliyalik mutaxassisning «qirollik klubi» bilan tuzgan yangi mehnat shartnomasi 2029 yilning 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan.
Tajribali murabbiy o‘z faoliyati davomida «Portu», «Chelsi», «Inter», «Manchester Yunayted», «Tottenxem», «Roma», «Fenerbaxche», «Benfika» va «Unian Leyriya» kabi ko‘plab nomdor va taniqli klublarni boshqargan.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…