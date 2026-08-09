“Dunyo go‘zali” Ayshvariya Ray 15 yoshli qizi bilan ko‘rinish berdi (video)
Ayshvariya Ray 15 yoshli qizi Aradxiya bilan tushgan surati orqali muxlislar e'tiborini tortdi. Aradxiya “Dhirubhai Ambani International School”da tahsil olib, spektakl va turli tadbirlarda faol ishtirok etmoqda. Uning otasi Abxishek Bachchan va bobosi Amitabx Bachchan san'atga qiziqishiga qarshi emasligi aytilsa, Ayshvariya Ray va buvisi Jayya Bachchan Aradxiyaning tinch va farovon hayot kechirishini istashi ta'kidlanadi.
“Dunyo go‘zali” nomi bilan tanilgan hind aktrisasi Ayshvariya Ray 15 yoshli qizi Aradxiya bilan tushgan surati orqali muxlislar e’tiborini yana bir bor tortdi.
Aradxiya Hindistondagi eng nufuzli ta’lim muassasalaridan biri — “Dhirubhai Ambani International School”da tahsil olmoqda. U maktabda o‘tkaziladigan spektakl va turli tadbirlarda faol ishtirok etib, sahnaga bo‘lgan qiziqishini namoyon qilmoqda.
Shu bois Aradxiyaning kelajakda aktrisa bo‘lishi ehtimoli haqida ham gap-so‘zlar paydo bo‘lmoqda. Ayniqsa, uning otasi Abxishek Bachchan va bobosi, mashhur aktyor Amitabx Bachchan uning san’atga qiziqishiga qarshi emasligi aytiladi.
Biroq oilada Aradxiyaning kelajagi borasida turli qarashlar borligi haqida ham xabarlar tarqalgan. Ayshvariya Rayning o‘zi va buvisi Jayya Bachchan Aradxiyani tinch va farovon hayot kechirib, munosib insonga turmushga chiqishini istashi ta’kidlanadi.
Aradxiya esa hozirdanoq sahnada o‘zini sinab ko‘rmoqda. Uning kelajakda qaysi yo‘lni tanlashi — aktrisalik yoki boshqa soha bo‘ladimi, buni vaqt ko‘rsatadi.
Hind aktrisasi Aishvarya Ray 1994 yilda 'Miss World' (Dunyo go‘zali) unvonini qo‘lga kiritgan.
…