iQOO Z11 smartfoni rasmiy suratlarda namoyish etildi
iQOO Z11 smartfonining rasmiy taqdimoti 20-avgust kuni bo'lib o'tadi. Qurilma 6,83 dyuymli 3D Curved AMOLED displey, 7,99 millimetr qalinlik va 199 gramm og'irlikka ega bo'ladi. iQOO Z11 Hindiston bozorida 4 nanometrli MediaTek Dimensity 7500 Turbo protsessoriga ega ilk qurilma bo'lib, AnTuTu sinovlarida 1,2 million ball to'plashi mumkin. Geekbench AI ma'lumotlar bazasida qayd etilgan versiya 12 GB tezkor xotira va Android 16 operatsion tizimi bilan jihozlangan.
iQOO brendi yaqinlashib kelayotgan taqdimot oldidan oʻzining yangi iQOO Z11 smartfoni haqidagi ilk rasmiy maʼlumotlar va suratlarni oshkor qila boshladi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur qurilmaning rasmiy premyerasi joriy yilning 20-avgustiga belgilangan boʻlib, u ilggʻor texnik xususiyatlari hamda zamonaviy dizayni bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya vakillarining tasdiqlashicha, yangi avlod qurilmasi yirik va sifatli ekranga ega boʻladi. Xususan, smartfon 6,83 dyuymli 3D Curved AMOLED displey bilan jihozlanadi. Bu oʻz navbatida shisha qoplamasining korpusning yon tomonlariga egilib tushishini taʼminlab, foydalanish jarayonida yanada qulaylik yaratadi.
Displey va tashqi koʻrinishEkranning oʻlchamlari va uning ramkalari borasida ham aniq maʼlumotlar mavjud. Eʼlon qilingan rasmiy tasvirlarga koʻra, ekran old panelning naqd 93,82 foizini egallaydi. Nihoyatda yupqa ramkalar esa kontentni tomosha qilishda vizual kenglik tuygʻusini yanada kuchaytiradi.
Shuningdek, iQOO Z11 korpusining qalinligi atigi 7,99 millimetrni tashkil etib, uning ogʻirligi 199 grammga teng boʻlishi maʼlum qilindi. Suratlardan koʻrinib turibdiki, qurilmaning yon ramkalari metalldan yasalgan boʻlib, bu uning mustahkamligi va premium koʻrinishini taʼminlaydi.
Unumdorlik va texnik imkoniyatlarQurilmaning apparat qismi ham jiddiy eʼtiborga loyiq. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, iQOO Z11 Hindiston bozorida yangi 4 nanometrli MediaTek Dimensity 7500 Turbo protsessoriga ega ilk qurilma boʻladi. Ushbu chip rasmiy maʼlumotlarga koʻra, AnTuTu тест sinovlarida 1,2 million ball toʻplashga qodir.
Bundan tashqari, smartfon avvalroq Geekbench AI maʼlumotlar bazasida ham koʻrinish bergan edi. Sinovdan oʻtgan qurilma 12 GB tezkor xotura bilan taʼminlangani va eng soʻnggi Android 16 operatsion tizimida ishlashi aniqlangan. 20-avgust kuni boʻlib oʻtadigan toʻliq taqdimotda kompaniya qurilmaning boshqa xususiyatlari va narxini ham eʼlon qilishi kutilmoqda.
…