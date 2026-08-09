iQOO Z11 smartfoni rasmiy suratlarda namoyish etildi

·181·Texno
iQOO Z11 smartfoni rasmiy suratlarda namoyish etildi
Qisqacha

iQOO Z11 smartfonining rasmiy taqdimoti 20-avgust kuni bo'lib o'tadi. Qurilma 6,83 dyuymli 3D Curved AMOLED displey, 7,99 millimetr qalinlik va 199 gramm og'irlikka ega bo'ladi. iQOO Z11 Hindiston bozorida 4 nanometrli MediaTek Dimensity 7500 Turbo protsessoriga ega ilk qurilma bo'lib, AnTuTu sinovlarida 1,2 million ball to'plashi mumkin. Geekbench AI ma'lumotlar bazasida qayd etilgan versiya 12 GB tezkor xotira va Android 16 operatsion tizimi bilan jihozlangan.

iQOO brendi yaqinlashib kelayotgan taqdimot oldidan oʻzining yangi iQOO Z11 smartfoni haqidagi ilk rasmiy maʼlumotlar va suratlarni oshkor qila boshladi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur qurilmaning rasmiy premyerasi joriy yilning 20-avgustiga belgilangan boʻlib, u ilggʻor texnik xususiyatlari hamda zamonaviy dizayni bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining tasdiqlashicha, yangi avlod qurilmasi yirik va sifatli ekranga ega boʻladi. Xususan, smartfon 6,83 dyuymli 3D Curved AMOLED displey bilan jihozlanadi. Bu oʻz navbatida shisha qoplamasining korpusning yon tomonlariga egilib tushishini taʼminlab, foydalanish jarayonida yanada qulaylik yaratadi.

Displey va tashqi koʻrinish

Ekranning oʻlchamlari va uning ramkalari borasida ham aniq maʼlumotlar mavjud. Eʼlon qilingan rasmiy tasvirlarga koʻra, ekran old panelning naqd 93,82 foizini egallaydi. Nihoyatda yupqa ramkalar esa kontentni tomosha qilishda vizual kenglik tuygʻusini yanada kuchaytiradi.

Shuningdek, iQOO Z11 korpusining qalinligi atigi 7,99 millimetrni tashkil etib, uning ogʻirligi 199 grammga teng boʻlishi maʼlum qilindi. Suratlardan koʻrinib turibdiki, qurilmaning yon ramkalari metalldan yasalgan boʻlib, bu uning mustahkamligi va premium koʻrinishini taʼminlaydi.

Unumdorlik va texnik imkoniyatlar

Qurilmaning apparat qismi ham jiddiy eʼtiborga loyiq. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, iQOO Z11 Hindiston bozorida yangi 4 nanometrli MediaTek Dimensity 7500 Turbo protsessoriga ega ilk qurilma boʻladi. Ushbu chip rasmiy maʼlumotlarga koʻra, AnTuTu тест sinovlarida 1,2 million ball toʻplashga qodir.

Bundan tashqari, smartfon avvalroq Geekbench AI maʼlumotlar bazasida ham koʻrinish bergan edi. Sinovdan oʻtgan qurilma 12 GB tezkor xotura bilan taʼminlangani va eng soʻnggi Android 16 operatsion tizimida ishlashi aniqlangan. 20-avgust kuni boʻlib oʻtadigan toʻliq taqdimotda kompaniya qurilmaning boshqa xususiyatlari va narxini ham eʼlon qilishi kutilmoqda.

iQOOiQOO Z11MediaTekSmartfonAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi