Andijonda zilzila: qaysi tumanlarda yer qimirlashi kuchliroq sezildi?

·194·Jamiyat
Andijonda zilzila: qaysi tumanlarda yer qimirlashi kuchliroq sezildi?
Qisqacha

9 avgust kuni soat 08:33 da Andijon viloyatida magnitudasi 3, o'chog'i 10 kilometr chuqurlikda bo'lgan zilzila qayd etildi. Yer qimirlashi Marhamat va Buloqboshi tumanlarida 2–3 ball, Asaka va Xo'jaobod tumanlarida esa 2 ball darajasida sezildi. Zilzila epitsentri Toshkent shahridan 276 kilometr janubi-sharqda, 40,57° shimoliy kenglik va 72,37° sharqiy uzunlik koordinatalarida joylashgan.

Bugun, 9 avgust kuni Andijon viloyatida zilzila qayd etildi. Bu haqda Seysmoprognostik monitoring Respublika markazi rasman ma’lum qildi.

Markaz ma’lumotiga ko‘ra, yer qimirlashi soat 08:33 da sodir bo‘lgan. Zilzilaning epitsentri Toshkent shahridan 276 kilometr janubi-sharqda joylashgan bo‘lib, magnitudasi 3, o‘chog‘ining chuqurligi esa 10 kilometrni tashkil etgan.

Mutaxassislar qayd etishicha, zilzilaning koordinatalari 40,57° shimoliy kenglik va 72,37° sharqiy uzunlik nuqtalariga to‘g‘ri keladi.

O‘zbekiston hududida yer qimirlashi quyidagi tumanlarda sezildi:

  • Marhamat tumani — 2–3 ball (8 km);

  • Buloqboshi tumani — 2–3 ball (10 km);

  • Asaka tumani — 2 ball (17 km);

  • Xo‘jaobod tumani — 2 ball (22 km).

Hozircha zilzila oqibatida jabrlanganlar yoki vayronagarchiliklar haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.

AndijanTashkentUzbekistan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda fuqaroning uyi buzib tashlandiSurxondaryoda fuqaroning uyi buzib tashlandiKecha, 18:32Markaziy bank mijozlar eng ko‘p shikoyat qilgan banklarni e’lon qildiMarkaziy bank mijozlar eng ko‘p shikoyat qilgan banklarni e’lon qildiKecha, 18:03O‘zbekistonda farzandga otasining ismini familiya qilib berishga ruxsat berildiO‘zbekistonda farzandga otasining ismini familiya qilib berishga ruxsat berildiKecha, 17:59Toshkentda yirik psixotrop va giyohvandlik tarmog‘i fosh etildi!Toshkentda yirik psixotrop va giyohvandlik tarmog‘i fosh etildi!Kecha, 16:173 000 dollarlik tahdid: poytaxtda navbatdagi kiber-tovlamachilik fosh etildi3 000 dollarlik tahdid: poytaxtda navbatdagi kiber-tovlamachilik fosh etildiKecha, 15:56Farg‘onada «Mansur Kazanskiy» 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi!Farg‘onada «Mansur Kazanskiy» 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi!Kecha, 12:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi