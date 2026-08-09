Andijonda zilzila: qaysi tumanlarda yer qimirlashi kuchliroq sezildi?
9 avgust kuni soat 08:33 da Andijon viloyatida magnitudasi 3, o'chog'i 10 kilometr chuqurlikda bo'lgan zilzila qayd etildi. Yer qimirlashi Marhamat va Buloqboshi tumanlarida 2–3 ball, Asaka va Xo'jaobod tumanlarida esa 2 ball darajasida sezildi. Zilzila epitsentri Toshkent shahridan 276 kilometr janubi-sharqda, 40,57° shimoliy kenglik va 72,37° sharqiy uzunlik koordinatalarida joylashgan.
Bugun, 9 avgust kuni Andijon viloyatida zilzila qayd etildi. Bu haqda Seysmoprognostik monitoring Respublika markazi rasman ma’lum qildi.
Markaz ma’lumotiga ko‘ra, yer qimirlashi soat 08:33 da sodir bo‘lgan. Zilzilaning epitsentri Toshkent shahridan 276 kilometr janubi-sharqda joylashgan bo‘lib, magnitudasi 3, o‘chog‘ining chuqurligi esa 10 kilometrni tashkil etgan.
Mutaxassislar qayd etishicha, zilzilaning koordinatalari 40,57° shimoliy kenglik va 72,37° sharqiy uzunlik nuqtalariga to‘g‘ri keladi.
O‘zbekiston hududida yer qimirlashi quyidagi tumanlarda sezildi:
Marhamat tumani — 2–3 ball (8 km);
Buloqboshi tumani — 2–3 ball (10 km);
Asaka tumani — 2 ball (17 km);
Xo‘jaobod tumani — 2 ball (22 km).
Hozircha zilzila oqibatida jabrlanganlar yoki vayronagarchiliklar haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.
…