Diego Simeone Xulian Alvaresning transferi boʻyicha keskin bayonot berdi
Atletiko Madrid Xulian Alvaresni yozgi transfer oynasida sotish niyatida emasligini qat'iy bildirdi. Diego Simeone klub rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchini saqlab qolish borasida bir fikrda ekanini aytdi. Arsenal va Barselona hujumchiga qiziqish bildirayotgan bo'lsa-da, transfer uning 500 million yevrolik tovon puli sabab murakkabligicha qolmoqda. Barselonaning moliyaviy cheklovlari ham kelishuvni amalga oshirishni qiyinlashtirmoqda.
Atletiko Madrid bosh murabbiyi Diyego Simeone jamoa hujumchisi Xulian Alvaresning kelajagi borasida yuzaga kelgan vaziyatga oydinlik kiritib, klub yozgi transfer oynasida futbolchini sotish niyatida emasligini qatʼiy taʼkidladi. Goal.com xabar qilishicha, 26 yoshli argentinalik futbolchining xizmatiga Arsenal va Barselona jiddiy qiziqish bildirayotganiga qaramay, Madrid klubi oʻz pozitsiyasida qatʼiy turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Seulda Manchester Siti jamoasiga qarshi boʻladigan oʻrtoqlik oʻyini oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida Simeone vaziyat ochiq-oydin ekanini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, klub rahbariyati va murabbiylar shtabi hujumchini saqlab qolish borasida toʻliq birdamlikka erishgan va futbolchining Angliya Premyer-ligasi yoki La Ligasidagi raqobatchilarga oʻtib ketishiga yoʻl qoʻyilmaydi.
Klublar qiziqishi va moliyaviy toʻsiqlarArsenal bosh murabbiy Mikel Arteta hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida 2022 yilgi Jahon chempioni boʻlgan Alvaresni oʻz safiga qoʻshib olishni uzoq vaqtdan beri rejalashtirib kelmoqda. "Kanonirlar" transfer bozorida yangi yulduz izlayotgan boʻlsa-da, Madridda ularni jiddiy devor kutmoqda. Oʻz navbatida, Barselona sport direktori Deku futbolchining agenti Fernando Idalgo bilan yashirin uchrashuv oʻtkazgani haqida ham maʼlumotlar mavjud.
Shunga qaramay, kataloniyaliklar uchun bu transfer moliyaviy qoidalar va iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli deyarli amalga oshmaydigan vazifa boʻlib qolmoqda. Barselona boshqa transferlarga ham eʼtibor qaratayotgani va qattiq moliyaviy cheklovlar tufayli bu kelishuv hozircha imkonsiz koʻrinmoqda.
Rasmiy pozitsiya va tovon puliAtletiko Madrid ijrochi direktori Migel Anxel Xil Marin futbolchini sotib olishning yagona yoʻli uning shartnomasida koʻrsatilgan ulkan tovon pulini toʻlash ekanini ochiq aytdi. Manbaga koʻra, Xulian Alvaresni qoʻlga kiritish uchun istalgan klub 500 million yevro miqdoridagi tovoni toʻlashi shart.
Simeone oʻtgan yillardagi Antuan Grizmann tajribasini eslab oʻtib, sport nuqtai nazaridan futbolchining rivojlanishiga yordam berishda davom etishlarini taʼkidladi. "Biz sport tomonlama uning oʻsishiga va jamoaga bergan foydasini davom ettirishiga koʻmaklashamiz", dedi argentinalik mutaxassis.
…