Diego Simeone Xulian Alvaresning transferi boʻyicha keskin bayonot berdi

·65·Sport
Diego Simeone Xulian Alvaresning transferi boʻyicha keskin bayonot berdi
Qisqacha

Atletiko Madrid Xulian Alvaresni yozgi transfer oynasida sotish niyatida emasligini qat'iy bildirdi. Diego Simeone klub rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchini saqlab qolish borasida bir fikrda ekanini aytdi. Arsenal va Barselona hujumchiga qiziqish bildirayotgan bo'lsa-da, transfer uning 500 million yevrolik tovon puli sabab murakkabligicha qolmoqda. Barselonaning moliyaviy cheklovlari ham kelishuvni amalga oshirishni qiyinlashtirmoqda.

Atletiko Madrid bosh murabbiyi Diyego Simeone jamoa hujumchisi Xulian Alvaresning kelajagi borasida yuzaga kelgan vaziyatga oydinlik kiritib, klub yozgi transfer oynasida futbolchini sotish niyatida emasligini qatʼiy taʼkidladi. Goal.com xabar qilishicha, 26 yoshli argentinalik futbolchining xizmatiga Arsenal va Barselona jiddiy qiziqish bildirayotganiga qaramay, Madrid klubi oʻz pozitsiyasida qatʼiy turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Seulda Manchester Siti jamoasiga qarshi boʻladigan oʻrtoqlik oʻyini oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida Simeone vaziyat ochiq-oydin ekanini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, klub rahbariyati va murabbiylar shtabi hujumchini saqlab qolish borasida toʻliq birdamlikka erishgan va futbolchining Angliya Premyer-ligasi yoki La Ligasidagi raqobatchilarga oʻtib ketishiga yoʻl qoʻyilmaydi.

Klublar qiziqishi va moliyaviy toʻsiqlar

Arsenal bosh murabbiy Mikel Arteta hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida 2022 yilgi Jahon chempioni boʻlgan Alvaresni oʻz safiga qoʻshib olishni uzoq vaqtdan beri rejalashtirib kelmoqda. "Kanonirlar" transfer bozorida yangi yulduz izlayotgan boʻlsa-da, Madridda ularni jiddiy devor kutmoqda. Oʻz navbatida, Barselona sport direktori Deku futbolchining agenti Fernando Idalgo bilan yashirin uchrashuv oʻtkazgani haqida ham maʼlumotlar mavjud.

Shunga qaramay, kataloniyaliklar uchun bu transfer moliyaviy qoidalar va iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli deyarli amalga oshmaydigan vazifa boʻlib qolmoqda. Barselona boshqa transferlarga ham eʼtibor qaratayotgani va qattiq moliyaviy cheklovlar tufayli bu kelishuv hozircha imkonsiz koʻrinmoqda.

Rasmiy pozitsiya va tovon puli

Atletiko Madrid ijrochi direktori Migel Anxel Xil Marin futbolchini sotib olishning yagona yoʻli uning shartnomasida koʻrsatilgan ulkan tovon pulini toʻlash ekanini ochiq aytdi. Manbaga koʻra, Xulian Alvaresni qoʻlga kiritish uchun istalgan klub 500 million yevro miqdoridagi tovoni toʻlashi shart.

Simeone oʻtgan yillardagi Antuan Grizmann tajribasini eslab oʻtib, sport nuqtai nazaridan futbolchining rivojlanishiga yordam berishda davom etishlarini taʼkidladi. "Biz sport tomonlama uning oʻsishiga va jamoaga bergan foydasini davom ettirishiga koʻmaklashamiz", dedi argentinalik mutaxassis.

Diego SimeoneJulian AlvarezAtletico MadridArsenalBarcelona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)