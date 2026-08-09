Markaziy bank mijozlar eng ko‘p shikoyat qilgan banklarni e’lon qildi

·113·Jamiyat
Markaziy bank mijozlar eng ko‘p shikoyat qilgan banklarni e’lon qildi
Qisqacha

O‘zbekiston Markaziy bankiga 2026 yilning II choragi yakunlari bo‘yicha banklar faoliyatiga oid jami 11 331 ta murojaat va shikoyat kelib tushgan. Faol mijozlar soniga nisbatan shikoyatlar ulushini aks ettiruvchi indeksda AVO Bank 4,42, BHM 2,78 va MKBank 2,69 ko‘rsatkich bilan eng yuqori natijalarni qayd etgan. Markaziy bank ushbu indeks banklarning moliyaviy barqarorligi yoki ishonchliligini baholamasligini ta'kidladi.

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yilning II choragi yakunlari bo‘yicha tijorat banklari faoliyati yuzasidan kelib tushgan murojaatlar tahlilini taqdim etdi. Hisobot davrida megulyator manziliga to‘g‘ridan to‘g‘ri va boshqa davlat organlari orqali banklar faoliyatiga oid jami 11 331 ta murojaat va shikoyat kelib tushgan.

Murojaatlarni xolis baholash va banklarning real holatini ko‘rsatish maqsadida Markaziy bank maxsus indeksni (faol mijozlar soniga nisbatan kelib tushgan shikoyatlar ulushi) hisoblab chiqdi.

Aholi eng ko‘p shikoyat qilgan top-3 bank

Indeks ko‘rsatkichlariga ko‘ra, mijozlar e’tirozlari va shikoyatlari ulushi eng yuqori bo‘lgan banklar uchligi quyidagicha ko‘rinish oldi:

  1. AVO Bank — 4,42

  2. BHM — 2,78

  3. MKBank — 2,69

Markaziy bank eslatmasi: «Ushbu indeks bankning moliyaviy barqarorligi yoki ishonchliligi bahosi emas. U faqatgina bankning faol mijozlari soniga nisbatan kelib tushgan shikoyatlarning foiz va ulush ko‘rsatkichini aks ettiradi», — deyiladi regulyator xabarida.

Sifatni oshirish va tizimli muammolarni hal qilish talab etildi

Markaziy bank tijorat banklari rahbariyatiga kelib tushayotgan murojaatlarning kelib chiqish sabablarini chuqur tahlil qilib chiqishni tavsiya etdi.

Shuningdek, takroriy shikoyatlarga sabab bo‘layotgan tizimli kamchiliklarni zudlik bilan bartaraf etish, mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish hamda bank xizmatlari iste’molchilarining huquqlarini muhofaza qilish bo‘yicha tegishli topshiriq va tavsiyalar berildi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

O'zbekiston Markaziy bankiAVO BankMKBankTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda fuqaroning uyi buzib tashlandiSurxondaryoda fuqaroning uyi buzib tashlandiKecha, 18:32O‘zbekistonda farzandga otasining ismini familiya qilib berishga ruxsat berildiO‘zbekistonda farzandga otasining ismini familiya qilib berishga ruxsat berildiKecha, 17:59Toshkentda yirik psixotrop va giyohvandlik tarmog‘i fosh etildi!Toshkentda yirik psixotrop va giyohvandlik tarmog‘i fosh etildi!Kecha, 16:173 000 dollarlik tahdid: poytaxtda navbatdagi kiber-tovlamachilik fosh etildi3 000 dollarlik tahdid: poytaxtda navbatdagi kiber-tovlamachilik fosh etildiKecha, 15:56Farg‘onada «Mansur Kazanskiy» 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi!Farg‘onada «Mansur Kazanskiy» 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi!Kecha, 12:50Istanbulda iliq uchrashuv: Yulduz Rajabova Fotima Rejametovani mehmon qildi (video)Istanbulda iliq uchrashuv: Yulduz Rajabova Fotima Rejametovani mehmon qildi (video)Kecha, 12:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi