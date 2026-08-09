Andrey Santos: "Manchester Yunayted"da Kazemiro oʻrnini egallay olaman"
Londonning Chelsi klubidan Manchester Yunaytedga 50 million funt sterling evaziga o'tgan 22 yoshli yarim himoyachi Andrey Santos Kazemiro qoldirgan bo'shliqni to'laqonli yopa olishiga ishonmoqda. U mavsumoldi o'yinlarining barchasida asosiy tarkibda maydonga tushib, Pari Sen-Jermen jamoasiga qarshi bahsda texnik imkoniyatlari va himoyadagi hushyorligini namoyish etdi.
Yozgi transfer mavsumida Londonning Chelsi klubidan Manchester Yunayted safiga kelib qoʻshilgan yarim himoyachi Andrey Santos oʻzining yangi jamoasida vatandoshi Kazemiro qoldirgan boʻshliqni toʻlaqonli yopa olishiga qatʼiy ishonch bildirmoqda. 50 million funt sterling miqdoridagi qiymatga ega ushbu transfer Maykl Kerrik boshchiligidagi jamoaning tarkibni yoshartirish va uzoq muddatli strategiyasiga asoslangan muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Chelsi safida raqobatning keskinligi, jumlasuz Moises Kaysedoning yangi shartnoma imzolagani va Enso Fernandesning yuqori narxi sababli asosiy tarkibdan joy topish imorati cheklangani braziliyalik futbolchining Old Traffordga koʻchib oʻtishiga sabab boʻldi. Goal.com xabar berishicha, transfer imkoniyati paydo boʻlishi bilan futbolchi va uning oilasi bu taklifni mamnuniyat bilan qabul qilgan.
Maykl Kerrik tizimidagi yangi tayanch ustuniBesh karra Chempionlar ligasi gʻolibi Kazemiro oʻz faoliyatini Inter Miami safida Lionel Messi bilan davom ettirayotgan bir paytda, Manchester Yunayted uning oʻrniga munosib voris izlashga majbur boʻlgan edi. 22 yoshli Andrey Santos esa mavsumoldi oʻyinlarining barchasida asosiy tarkibda maydonga tushib, Pari Sen-Jermen jamoasiga qarshi bahsda ishonchli oʻyin koʻrsatib, oʻzining texnik imkoniyatlari va himoyadagi hushyorligini namoyish etdi.
Futbolchining oʻzi ham Maykl Kerrikning 4-2-3-1 sxemasida maydon markazida toʻp surish uning uslubiga mos kelishini taʼkidladi. U oʻzining asosiy vazifasi jamoadoshlariga toʻpsiz vaziyatlarda yordam berish va chiziqlarni yorib oʻtish orqali hujumlarni boshlash ekanini qayd etdi.
Kelajak sari qadam va London bilan xayrlashuvAndrey Santos Chelsi klubida oʻtkazgan davri uchun minnatdorchilik bildirib, sobiq ish beruvchilariga nisbatan hech qanday eʼtirozi yoʻqligini, biroq hozirgi Diqqat-eʼtibori butunlay Manchester Yunayteddagi faoliyatiga qaratilganini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, Manchester shahri uning yangi uyiga aylangan va u bu yerda uzoq yillar davomida sovrinlar yutishni maqsad qilgan.
Klub rahbariyati 2022-yilda Kazemiro uchun 70 million funt sarflagan boʻlsa, bu safar yoshroq va istiqbolli Andrey Santosga stavka tikdi. Futbolchining oʻzi ham afsonaviy vatandoshining bosimini his qilgan holda, uning oʻtgan mavsumdagi natijalarini takrorlashga tayyor ekanini va maydonda bor kuchini berishini qatʼiy taʼkidladi.
…