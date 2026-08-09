Andrey Santos: "Manchester Yunayted"da Kazemiro oʻrnini egallay olaman"

·64·Sport
Andrey Santos: "Manchester Yunayted"da Kazemiro oʻrnini egallay olaman"
Qisqacha

Londonning Chelsi klubidan Manchester Yunaytedga 50 million funt sterling evaziga o'tgan 22 yoshli yarim himoyachi Andrey Santos Kazemiro qoldirgan bo'shliqni to'laqonli yopa olishiga ishonmoqda. U mavsumoldi o'yinlarining barchasida asosiy tarkibda maydonga tushib, Pari Sen-Jermen jamoasiga qarshi bahsda texnik imkoniyatlari va himoyadagi hushyorligini namoyish etdi.

Yozgi transfer mavsumida Londonning Chelsi klubidan Manchester Yunayted safiga kelib qoʻshilgan yarim himoyachi Andrey Santos oʻzining yangi jamoasida vatandoshi Kazemiro qoldirgan boʻshliqni toʻlaqonli yopa olishiga qatʼiy ishonch bildirmoqda. 50 million funt sterling miqdoridagi qiymatga ega ushbu transfer Maykl Kerrik boshchiligidagi jamoaning tarkibni yoshartirish va uzoq muddatli strategiyasiga asoslangan muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Chelsi safida raqobatning keskinligi, jumlasuz Moises Kaysedoning yangi shartnoma imzolagani va Enso Fernandesning yuqori narxi sababli asosiy tarkibdan joy topish imorati cheklangani braziliyalik futbolchining Old Traffordga koʻchib oʻtishiga sabab boʻldi. Goal.com xabar berishicha, transfer imkoniyati paydo boʻlishi bilan futbolchi va uning oilasi bu taklifni mamnuniyat bilan qabul qilgan.

Maykl Kerrik tizimidagi yangi tayanch ustuni

Besh karra Chempionlar ligasi gʻolibi Kazemiro oʻz faoliyatini Inter Miami safida Lionel Messi bilan davom ettirayotgan bir paytda, Manchester Yunayted uning oʻrniga munosib voris izlashga majbur boʻlgan edi. 22 yoshli Andrey Santos esa mavsumoldi oʻyinlarining barchasida asosiy tarkibda maydonga tushib, Pari Sen-Jermen jamoasiga qarshi bahsda ishonchli oʻyin koʻrsatib, oʻzining texnik imkoniyatlari va himoyadagi hushyorligini namoyish etdi.

Futbolchining oʻzi ham Maykl Kerrikning 4-2-3-1 sxemasida maydon markazida toʻp surish uning uslubiga mos kelishini taʼkidladi. U oʻzining asosiy vazifasi jamoadoshlariga toʻpsiz vaziyatlarda yordam berish va chiziqlarni yorib oʻtish orqali hujumlarni boshlash ekanini qayd etdi.

Kelajak sari qadam va London bilan xayrlashuv

Andrey Santos Chelsi klubida oʻtkazgan davri uchun minnatdorchilik bildirib, sobiq ish beruvchilariga nisbatan hech qanday eʼtirozi yoʻqligini, biroq hozirgi Diqqat-eʼtibori butunlay Manchester Yunayteddagi faoliyatiga qaratilganini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, Manchester shahri uning yangi uyiga aylangan va u bu yerda uzoq yillar davomida sovrinlar yutishni maqsad qilgan.

Klub rahbariyati 2022-yilda Kazemiro uchun 70 million funt sarflagan boʻlsa, bu safar yoshroq va istiqbolli Andrey Santosga stavka tikdi. Futbolchining oʻzi ham afsonaviy vatandoshining bosimini his qilgan holda, uning oʻtgan mavsumdagi natijalarini takrorlashga tayyor ekanini va maydonda bor kuchini berishini qatʼiy taʼkidladi.

Andrey SantosManchester YunaytedChelsiKazemiroAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)