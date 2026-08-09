Usik «so‘nggi raqsi» oldidan faoliyatini yakunlashining asl sababini aytdi
Aleksandr Usik professional boksdagi faoliyatini yakunlash qarorining asosiy sababi tanasining charchagani, shuningdek, oilasi va farzandlari borligi ekanini aytdi. Ikki vazn toifasida sobiq mutlaq jahon chempioni bu haqda «New York Times» nashriga bergan intervyusida gapirdi. Usikning ringdagi xayrlashuv jangi joriy yilning oxiriga rejalashtirilgan va uni tashkil etish bo'yicha muzokaralar davom etmoqda.
Ikki vazn toifasida sobiq mutlaq jahon chempioni Aleksandr Usik professional boksdagi faoliyatini yakunlash qarori ortida turgan asosiy omillar haqida samimiy fikr bildirdi.
Ukrainalik afsonaviy bokschi o‘zining ushbu qarori va sportdagi keyingi rejalari bilan «New York Times» nashriga bergan intervyusida o‘rtoqlashdi.
«Tanam charchadi, oilam va farzandlarim bor»
Usik boksda uzoq yillar davomida olib borilgan mashaqqatli mehnat va uning organizmiga yetkazgan ta’siri haqida gapirib, Fyurining qarorlarini misol qilib keltirdi:
«Nega faoliyatimni yakunlayapman? Buni aniq ayta olmayman. Mana, Tayson Fyuri bor — u bir faoliyatimni tugataman deydi, keyin yana qaytib keladi. Yana yakunlayman deydi, yana ringga chiqadi...
Biz sportda juda ko‘p vaqt o‘tkazamiz, shuning uchun «men uchun hammasi tugadi» deb kesib aytish juda mushkul. Biroq shuncha yil tinimsiz mehnat qilganingdan keyin tanang charchashni boshlaydi. Menda ham xuddi shunday holat. Men temirdan yasalmaganman, boshqa sayyoradan kelgan jonzot ham emasman. Eng muhimi — mening oilam va farzandlarim bor», — dedi ukrainalik chempion.
«So‘nggi raqs» va Deontey Uaylder varianti
Eslatib o‘tamiz, Aleksandr Usikning ringdagi «So‘nggi raqsi» joriy yilning oxiriga rejalashtirilgan.
Hozirda ukrainalik bokschining jamoasi ushbu xayrlashuv jangini tashkil etish bo‘yicha faol muzokaralar olib bormoqda. Boks olamidagi manbalar va mutaxassislarning ta’kidlashicha, Usikning ehtimoliy va eng jozibador raqibi sifatida amerikalik sobiq jahon chempioni Deontey Uaylder ko‘rilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…