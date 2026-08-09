Usik «so‘nggi raqsi» oldidan faoliyatini yakunlashining asl sababini aytdi

·59·Sport
Usik «so‘nggi raqsi» oldidan faoliyatini yakunlashining asl sababini aytdi
Qisqacha

Aleksandr Usik professional boksdagi faoliyatini yakunlash qarorining asosiy sababi tanasining charchagani, shuningdek, oilasi va farzandlari borligi ekanini aytdi. Ikki vazn toifasida sobiq mutlaq jahon chempioni bu haqda «New York Times» nashriga bergan intervyusida gapirdi. Usikning ringdagi xayrlashuv jangi joriy yilning oxiriga rejalashtirilgan va uni tashkil etish bo'yicha muzokaralar davom etmoqda.

Ikki vazn toifasida sobiq mutlaq jahon chempioni Aleksandr Usik professional boksdagi faoliyatini yakunlash qarori ortida turgan asosiy omillar haqida samimiy fikr bildirdi.

Ukrainalik afsonaviy bokschi o‘zining ushbu qarori va sportdagi keyingi rejalari bilan «New York Times» nashriga bergan intervyusida o‘rtoqlashdi.

«Tanam charchadi, oilam va farzandlarim bor»

Usik boksda uzoq yillar davomida olib borilgan mashaqqatli mehnat va uning organizmiga yetkazgan ta’siri haqida gapirib, Fyurining qarorlarini misol qilib keltirdi:

«Nega faoliyatimni yakunlayapman? Buni aniq ayta olmayman. Mana, Tayson Fyuri bor — u bir faoliyatimni tugataman deydi, keyin yana qaytib keladi. Yana yakunlayman deydi, yana ringga chiqadi...

Biz sportda juda ko‘p vaqt o‘tkazamiz, shuning uchun «men uchun hammasi tugadi» deb kesib aytish juda mushkul. Biroq shuncha yil tinimsiz mehnat qilganingdan keyin tanang charchashni boshlaydi. Menda ham xuddi shunday holat. Men temirdan yasalmaganman, boshqa sayyoradan kelgan jonzot ham emasman. Eng muhimi — mening oilam va farzandlarim bor», — dedi ukrainalik chempion.

«So‘nggi raqs» va Deontey Uaylder varianti

Eslatib o‘tamiz, Aleksandr Usikning ringdagi «So‘nggi raqsi» joriy yilning oxiriga rejalashtirilgan.

Hozirda ukrainalik bokschining jamoasi ushbu xayrlashuv jangini tashkil etish bo‘yicha faol muzokaralar olib bormoqda. Boks olamidagi manbalar va mutaxassislarning ta’kidlashicha, Usikning ehtimoliy va eng jozibador raqibi sifatida amerikalik sobiq jahon chempioni Deontey Uaylder ko‘rilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Oleksandr UsykTyson FuryDeontay WilderThe New York TimesTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)