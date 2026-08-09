Tottenxem va Xetafe oʻyini: Tonali ishtirokidagi janjal
Tottenxem va Xetafe o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi Sandro Tonali va Mario Martin o‘rtasidagi janjal bilan yodda qoldi. Qattiq kurashdan so‘ng Tonali raqibini bir necha bor turtib yubordi, shundan keyin boshqa futbolchilar aralashib, vaziyatni tinchlantirishdi. Bahs 1:1 hisobida yakunlandi: 66-daqiqada Alberto Risco Xetafeni oldinga olib chiqdi, to‘rt daqiqadan so‘ng esa Conor Gallagher Tottenxem uchun gol urdi.
Goal.com xabar berishicha, Tottenxem va Xetafe jamoalari oʻrtasidagi oʻrtoqlik uchrashuvi keskin vaziyatlar va maydondagi toʻqnashuvlar bilan yodda qoldi. Bellashuv 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangan boʻlsa-da, asosiy eʼtibor italyan yarim himoyachisining gʻazabi va yuzaga kelgan janjalga qaratildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv davomida ikki jamoa vakillari oʻrtasida hissiyotlar yuqori boʻldi. Xususan, Sandro Tonali va ispaniyalik yarim himoyachi Mario Martin oʻrtasidagi vaziyat keskin tus oldi. Qattiq kurashdan soʻng italiyalik futbolchi oʻzini tuta olmay, raqibini bir necha bor turtib yubordi va jahl bilan munosabat bildirdi.
Mazkur voqea darhol maydonda kichik mushtlashuvga aylanib ketishiga oz qoldi. Vaziyt yanada jiddiy tus olishining oldini olish uchun har ikki jamoaning boshqa futbolchilari zudlik bilan aralashib, oʻyinchilarni tinchlantirishga majbur boʻlishdi. Oʻrtoqlik maqomidagi bahsda bunday tajovuzkorlik koʻpchilikda xavotir uygʻotdi.
Maydondagi voqealar rivojiOʻyinning sport qismiga toʻxtaladigan boʻlsak, maydonda teng kurash kechdi. Garchi Tottenxem uchrashuv davomida ustunlikka erishib, oʻyinni nazorat qilgan boʻlsa-da, Xetafe jamoasi intizomli himoya va darvozabonining ishonchli oʻyini evaziga raqibga qarshilik koʻrsatdi.
Hisob 66-daqiqada ochildi. Xetafe futbolchisi Alberto Risco raqib darvozasini ishgʻol qilib, oʻz jamoasini oldinga olib chiqdi. Biroqispaniyaliklarning xursandchiligi uzoqqa choʻmadi.
Oʻtkazib yuborilgan goldan atigi toʻrt daqiqa oʻtib, Tottenxem tezkor javob qaytardi. Conor Gallagher tomonidan kiritilgan gol evaziga ingliz klubi muvozanatni tikladi va oʻyin yakuniga qadar hisob oʻzgarmadi.
Shunga qaramay, uchrashuvning asosiy muhokama markazida Sandro Tonalining asabiy harakatlari qoldi. Mavsumoldi tayyorgarlik doirasidagi bunday bahslar jamoalarning jismoniy holatini sinabgina qolmay, futbolchilarning ruhiy bardoshini ham koʻrsatib berdi.
…