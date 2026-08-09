Tottenxem va Xetafe oʻyini: Tonali ishtirokidagi janjal

·59·Sport
Tottenxem va Xetafe oʻyini: Tonali ishtirokidagi janjal
Qisqacha

Tottenxem va Xetafe o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi Sandro Tonali va Mario Martin o‘rtasidagi janjal bilan yodda qoldi. Qattiq kurashdan so‘ng Tonali raqibini bir necha bor turtib yubordi, shundan keyin boshqa futbolchilar aralashib, vaziyatni tinchlantirishdi. Bahs 1:1 hisobida yakunlandi: 66-daqiqada Alberto Risco Xetafeni oldinga olib chiqdi, to‘rt daqiqadan so‘ng esa Conor Gallagher Tottenxem uchun gol urdi.

Goal.com xabar berishicha, Tottenxem va Xetafe jamoalari oʻrtasidagi oʻrtoqlik uchrashuvi keskin vaziyatlar va maydondagi toʻqnashuvlar bilan yodda qoldi. Bellashuv 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangan boʻlsa-da, asosiy eʼtibor italyan yarim himoyachisining gʻazabi va yuzaga kelgan janjalga qaratildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv davomida ikki jamoa vakillari oʻrtasida hissiyotlar yuqori boʻldi. Xususan, Sandro Tonali va ispaniyalik yarim himoyachi Mario Martin oʻrtasidagi vaziyat keskin tus oldi. Qattiq kurashdan soʻng italiyalik futbolchi oʻzini tuta olmay, raqibini bir necha bor turtib yubordi va jahl bilan munosabat bildirdi.

Mazkur voqea darhol maydonda kichik mushtlashuvga aylanib ketishiga oz qoldi. Vaziyt yanada jiddiy tus olishining oldini olish uchun har ikki jamoaning boshqa futbolchilari zudlik bilan aralashib, oʻyinchilarni tinchlantirishga majbur boʻlishdi. Oʻrtoqlik maqomidagi bahsda bunday tajovuzkorlik koʻpchilikda xavotir uygʻotdi.

Maydondagi voqealar rivoji

Oʻyinning sport qismiga toʻxtaladigan boʻlsak, maydonda teng kurash kechdi. Garchi Tottenxem uchrashuv davomida ustunlikka erishib, oʻyinni nazorat qilgan boʻlsa-da, Xetafe jamoasi intizomli himoya va darvozabonining ishonchli oʻyini evaziga raqibga qarshilik koʻrsatdi.

Hisob 66-daqiqada ochildi. Xetafe futbolchisi Alberto Risco raqib darvozasini ishgʻol qilib, oʻz jamoasini oldinga olib chiqdi. Biroqispaniyaliklarning xursandchiligi uzoqqa choʻmadi.

Oʻtkazib yuborilgan goldan atigi toʻrt daqiqa oʻtib, Tottenxem tezkor javob qaytardi. Conor Gallagher tomonidan kiritilgan gol evaziga ingliz klubi muvozanatni tikladi va oʻyin yakuniga qadar hisob oʻzgarmadi.

Shunga qaramay, uchrashuvning asosiy muhokama markazida Sandro Tonalining asabiy harakatlari qoldi. Mavsumoldi tayyorgarlik doirasidagi bunday bahslar jamoalarning jismoniy holatini sinabgina qolmay, futbolchilarning ruhiy bardoshini ham koʻrsatib berdi.

TottenxemXetafeSandro TonaliFutbolOʻrtoqlik uchrashuvi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)