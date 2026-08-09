Coca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladi
Coca-Cola kompaniyasining bankalar va butilkalarga qisqa yozuv tushirish xizmatida ayrim diniy va siyosiy iboralar, jumladan «Jesus is Lord» va «Free Palestine», bloklangan. Fox News Digital tekshiruviga ko'ra, filtr bir xil ishlamagan: ayrim ateistik va Isroilni qo'llab-quvvatlovchi mazmundagi iboralar qabul qilingan, ba'zi oddiy so'zlar esa rad etilgan.
Coca-Cola kompaniyasining xaridorlarga ichimlik bankalari va butilkalariga qisqa yozuvlar tushirish imkonini beruvchi onlayn xizmati kutilmagan muhokamalarga sabab bo‘ldi. Foydalanuvchilar ayrim diniy va siyosiy mazmundagi iboralarni tizim qabul qilmayotganini, boshqa bahsli yozuvlarga esa ruxsat berilayotganini aniqlagan.
Fox News Digital o‘tkazgan tekshiruv davomida «Jesus is Lord» («Iso — Rabbiy») hamda «Free Palestine» («Falastinga ozodlik») kabi iboralar bloklangani aniqlangan. Shu bilan birga, ayrim ateistik va Isroilni qo‘llab-quvvatlovchi mazmundagi iboralarni tizim qabul qilgani qayd etilgan.
Kompaniyaning shaxsiylashtirish xizmati 18 ta belgidan iborat yozuvlarni kiritish imkonini bergan. Tizim esa diniy, siyosiy, savdo belgilariga oid yoki nomaqbul deb topilgan ayrim so‘z va iboralarni avtomatik ravishda cheklagan.
Biroq tekshiruv davomida filtrning bir xil ishlamayotgani ma’lum bo‘lgan. Ayrim foydalanuvchilar oddiy so‘zlarni ham tizim qabul qilmayotganini, boshqa munozarali iboralar esa cheklovdan o‘tib ketayotganini ko‘rsatgan.
Coca-Cola yuzaga kelgan holatni texnik muammo bilan izohladi. Kompaniya vakili personalizatsiya xizmatining ayrim funksiyalari vaqtincha to‘xtatilgani va tizim qayta ko‘rib chiqilayotganini bildirgan.
Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, bankalarga yoki butilkalarga tushiriladigan yozuvlar buyurtma yakuniy tasdiqlanishidan oldin qo‘shimcha moderatsiyadan o‘tkaziladi. Coca-Cola ushbu vositani iste’molchilar fikr-mulohazalari asosida takomillashtirishini ma’lum qilgan.
…