Coca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladi

·160·Dunyo
Coca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladi
Qisqacha

Coca-Cola kompaniyasining bankalar va butilkalarga qisqa yozuv tushirish xizmatida ayrim diniy va siyosiy iboralar, jumladan «Jesus is Lord» va «Free Palestine», bloklangan. Fox News Digital tekshiruviga ko'ra, filtr bir xil ishlamagan: ayrim ateistik va Isroilni qo'llab-quvvatlovchi mazmundagi iboralar qabul qilingan, ba'zi oddiy so'zlar esa rad etilgan.

Coca-Cola kompaniyasining xaridorlarga ichimlik bankalari va butilkalariga qisqa yozuvlar tushirish imkonini beruvchi onlayn xizmati kutilmagan muhokamalarga sabab bo‘ldi. Foydalanuvchilar ayrim diniy va siyosiy mazmundagi iboralarni tizim qabul qilmayotganini, boshqa bahsli yozuvlarga esa ruxsat berilayotganini aniqlagan.

Fox News Digital o‘tkazgan tekshiruv davomida «Jesus is Lord» («Iso — Rabbiy») hamda «Free Palestine» («Falastinga ozodlik») kabi iboralar bloklangani aniqlangan. Shu bilan birga, ayrim ateistik va Isroilni qo‘llab-quvvatlovchi mazmundagi iboralarni tizim qabul qilgani qayd etilgan.

Kompaniyaning shaxsiylashtirish xizmati 18 ta belgidan iborat yozuvlarni kiritish imkonini bergan. Tizim esa diniy, siyosiy, savdo belgilariga oid yoki nomaqbul deb topilgan ayrim so‘z va iboralarni avtomatik ravishda cheklagan.

Biroq tekshiruv davomida filtrning bir xil ishlamayotgani ma’lum bo‘lgan. Ayrim foydalanuvchilar oddiy so‘zlarni ham tizim qabul qilmayotganini, boshqa munozarali iboralar esa cheklovdan o‘tib ketayotganini ko‘rsatgan.

Coca-Cola yuzaga kelgan holatni texnik muammo bilan izohladi. Kompaniya vakili personalizatsiya xizmatining ayrim funksiyalari vaqtincha to‘xtatilgani va tizim qayta ko‘rib chiqilayotganini bildirgan.

Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, bankalarga yoki butilkalarga tushiriladigan yozuvlar buyurtma yakuniy tasdiqlanishidan oldin qo‘shimcha moderatsiyadan o‘tkaziladi. Coca-Cola ushbu vositani iste’molchilar fikr-mulohazalari asosida takomillashtirishini ma’lum qilgan.

Coca-ColaFox News
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildiJozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildiBugun, 05:05Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Kecha, 21:5730 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldi30 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldiKecha, 18:34Amasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiAmasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiKecha, 18:12Boquvchisiga taqlid qilgan panda ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Boquvchisiga taqlid qilgan panda ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Kecha, 17:10Yaponiyalik erkak it qiyofasiga kirib, barchani hayratda qoldirdiYaponiyalik erkak it qiyofasiga kirib, barchani hayratda qoldirdiKecha, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi