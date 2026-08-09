Li Trandl zamonaviy futbolda mahorat koʻrsatuvchi yulduzlarni aytdi
Li Trandl Angliya Premyer-ligasida muxlislarga yoqadigan ijodkor futbolchilar sifatida Rayan Sherki, Eberechi Eze va Jeremy Dokuni alohida ta'kidladi. Uning fikricha, zamonaviy futbolda jismoniy tayyorgarlik, taktik intizom va xavfsiz harakatlarga urg'u berilishi klassik 10-raqamli pleymeykerlar hamda individual fintlarni kamaytirmoqda.
Futbol olamida jismoniy tayyorgarlik va taktik intizom ustuvor boʻlib borayotgan bir davrda, maydonda tomoshabinlarni oʻzining noyob fintlari bilan lol qoldiradigan futbolchilar kamayib bormoqda. Sobiq hujumchi Li Trandlning fikricha, Angliya Premyer-ligasida bu anʼanani saqlab qolgan va oʻz oʻyini bilan muxlislarni xursand qiladigan ijodkorlar hamon mavjud. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabar berishiga koʻra, oʻz vaqtida chiroyli fintlari va tomoshabop oʻyini bilan tanilgan Li Trandl hozirgi zamonaviy futboldagi oʻzgarishlar va maydonda oʻzini erkin tuta oladigan mahorat egalari haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, bugungi kunda futbol oʻta hisob-kitobli tus olib, individual harakatlar ikkinchi planga tushib qolmoqda.
Maydondagi asl rassomlar va yoʻqolib borayotgan anʼanaJorj Best, Pol Gaskoyn, Ronaldinyo yoki Neymar kabi futbolchilar oʻz davrida muxlislarni stadionga chorlagan boʻlsa, bugungi kunda zamonaviy futbol talablari tufayli klassik 10-raqamli pleymeykerlarni uchratish qiyinlashdi. Hatto Braziliya va Argentina kabi futbol vatani boʻlgan hududlarda ham turli fintlarga boy mahorat egalari kam yetishib chiqmoqda.
Bunga asosiy sabab sifatida oʻyin davomidagi toʻpni nazorat qilish ustuvorligi va murabbiylarning xavfsiz harakat qilishni talab qilishidir. Oʻyindan keyingi barcha statistika, jumladan, uzatmalar aniqligi qattiq nazorat qilinishi futbolchylarni tavakkal qilishdan qaytarmoqda.
Premyer-ligadagi shoumenlarLivescore.com koʻmagida Goal.com nashriga eksklyuziv intervyu bergan Li Trandl hozirgi Angliya chempionatida oʻziga eng koʻp yoqadigan uch nafar futbolchini alohida taʼkidlab oʻtdi:
- Rayan Sherki — Manchester Siti safida harakat qilayotgan futbolchi oʻzining oʻyin uslubi bilan oʻtmishdagi charm toʻp ustalarini eslatib yuboradi.
- Eberechi Eze — Arsenal yarim himoyachisi raqiblarni aldab oʻtishga va maydonda oʻzini erkin namoyon etishga intiladi.
- Jeremy Doku — Manchester Siti qanot hujumchisi oʻzining tezligi va driblingi bilan tribunadagilarni oyoqqa turgazadi.
…