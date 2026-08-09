Li Trandl zamonaviy futbolda mahorat koʻrsatuvchi yulduzlarni aytdi

·51·Sport
Li Trandl zamonaviy futbolda mahorat koʻrsatuvchi yulduzlarni aytdi
Qisqacha

Li Trandl Angliya Premyer-ligasida muxlislarga yoqadigan ijodkor futbolchilar sifatida Rayan Sherki, Eberechi Eze va Jeremy Dokuni alohida ta'kidladi. Uning fikricha, zamonaviy futbolda jismoniy tayyorgarlik, taktik intizom va xavfsiz harakatlarga urg'u berilishi klassik 10-raqamli pleymeykerlar hamda individual fintlarni kamaytirmoqda.

Futbol olamida jismoniy tayyorgarlik va taktik intizom ustuvor boʻlib borayotgan bir davrda, maydonda tomoshabinlarni oʻzining noyob fintlari bilan lol qoldiradigan futbolchilar kamayib bormoqda. Sobiq hujumchi Li Trandlning fikricha, Angliya Premyer-ligasida bu anʼanani saqlab qolgan va oʻz oʻyini bilan muxlislarni xursand qiladigan ijodkorlar hamon mavjud. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabar berishiga koʻra, oʻz vaqtida chiroyli fintlari va tomoshabop oʻyini bilan tanilgan Li Trandl hozirgi zamonaviy futboldagi oʻzgarishlar va maydonda oʻzini erkin tuta oladigan mahorat egalari haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, bugungi kunda futbol oʻta hisob-kitobli tus olib, individual harakatlar ikkinchi planga tushib qolmoqda.

Maydondagi asl rassomlar va yoʻqolib borayotgan anʼana

Jorj Best, Pol Gaskoyn, Ronaldinyo yoki Neymar kabi futbolchilar oʻz davrida muxlislarni stadionga chorlagan boʻlsa, bugungi kunda zamonaviy futbol talablari tufayli klassik 10-raqamli pleymeykerlarni uchratish qiyinlashdi. Hatto Braziliya va Argentina kabi futbol vatani boʻlgan hududlarda ham turli fintlarga boy mahorat egalari kam yetishib chiqmoqda.

Bunga asosiy sabab sifatida oʻyin davomidagi toʻpni nazorat qilish ustuvorligi va murabbiylarning xavfsiz harakat qilishni talab qilishidir. Oʻyindan keyingi barcha statistika, jumladan, uzatmalar aniqligi qattiq nazorat qilinishi futbolchylarni tavakkal qilishdan qaytarmoqda.

Premyer-ligadagi shoumenlar

Livescore.com koʻmagida Goal.com nashriga eksklyuziv intervyu bergan Li Trandl hozirgi Angliya chempionatida oʻziga eng koʻp yoqadigan uch nafar futbolchini alohida taʼkidlab oʻtdi:

  • Rayan Sherki — Manchester Siti safida harakat qilayotgan futbolchi oʻzining oʻyin uslubi bilan oʻtmishdagi charm toʻp ustalarini eslatib yuboradi.
  • Eberechi Eze — Arsenal yarim himoyachisi raqiblarni aldab oʻtishga va maydonda oʻzini erkin namoyon etishga intiladi.
  • Jeremy Doku — Manchester Siti qanot hujumchisi oʻzining tezligi va driblingi bilan tribunadagilarni oyoqqa turgazadi.
Trandlning taʼkidlashicha, aynan shunday futbolchilar oʻyinga joziba bagʻishlaydi va muxlislar aynan ularning harakatlarini koʻrish uchun stadionga tashrif buyurishadi.

Li TrandlPremyer-ligaRayan SherkiEberechi EzeJeremy Doku
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)