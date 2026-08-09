Amasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdi

·98·Dunyo
Amasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdi
Qisqacha

Turkiyaning Amasya shahri markazidagi restoranda qariyb 8 oydan beri ishlayotgan «Gayretli» nomli robot xizmat yo'nalishidan chiqib, zinadan qulab tushdi. Restoran vakili Ibrohim Nuri Bagchuvan voqeani mavsumiy gavjumlik sabab robotda «ish stressi» yuzaga kelgani bilan hazillashib izohladi. Robot ishlab chiqaruvchi kompaniyada texnik ko'rikdan o'tkazilgach, «Gayretli»ga uch kunlik dam berildi va u yana ishiga qaytdi.

Turkiyaning Amasya shahri markazidagi restoranda qariyb 8 oydan beri mijozlarga xizmat ko‘rsatib kelayotgan «Gayretli» nomli robot xodimlarni hayratga solgan holatga duch keldi.

Stollarga xizmat ko‘rsatish uchun belgilangan yo‘nalish bo‘ylab harakatlanib yurgan robot kutilmaganda marshrutidan chiqib ketgan. U o‘ngga-chapga harakatlanib, restoranning chiqish zinapoyasi tomon yo‘nalgan va zinadan pastga qulagan.

Restoran vakili Ibrohim Nuri Bagchuvanning aytishicha, ular robotning ishidan juda mamnun. U voqeani hazil bilan izohlab, restorandagi mavsumiy gavjumlik va ish yuklamasi robotda «ish stressi»ni keltirib chiqargan bo‘lishi mumkinligini aytgan.

«Biz uni juda yaxshi ko‘ramiz. Lekin yaqinda kichik muammoga duch keldik. U vazifalaridan chetga chiqib ketdi va o‘zini pastga tashladi. Nima bo‘lganini biz ham tushunmadik», — dedi u.

Shundan so‘ng robot ishlab chiqaruvchi kompaniyaga murojaat qilingan. «Gayretli» texnik ko‘rikdan o‘tkazilib, unga uch kunlik dam olish berilgan. Tekshiruvlar yakunlangach, robot yana restorandagi ishiga qaytgan.

Robotning zinadan qulash jarayoni aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi ortidan turli hazilomuz izohlar ham qoldirilgan. Ayrim foydalanuvchilar «robotlar huquqi to‘g‘risida qonun qabul qilish», ularga ko‘proq dam berish va hatto maoshini oshirish kerakligini hazil bilan taklif qilgan.

AmasyaTurkiyaGayretliIbrahim Nuri Bagchuvan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tik tokda jonli efir paytida suvli idishiga boshi bilan kirgan yigit qaytib chiqolmay qoldiTik tokda jonli efir paytida suvli idishiga boshi bilan kirgan yigit qaytib chiqolmay qoldiBugun, 05:275 yil qamoq yoki 2,7 million dollar: Saudiyada hayvonlarga ozor berish endi juda qimmatga tushadi5 yil qamoq yoki 2,7 million dollar: Saudiyada hayvonlarga ozor berish endi juda qimmatga tushadiBugun, 05:11Jozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildiJozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildiBugun, 05:05Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Kecha, 21:5730 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldi30 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldiKecha, 18:34Coca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladiCoca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladiKecha, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi