OpenAI xavfsizlik sababli Astra loyihasini vaqtincha toʻxtatdi

·38·Texno
OpenAI xavfsizlik sababli Astra loyihasini vaqtincha toʻxtatdi
Qisqacha

OpenAI kiberxavfsizlikdagi xavf yuqori chegaradan oshib ketishi mumkinligidan xavotirlanib, Astra modelini ishlab chiqishni vaqtincha to'xtatdi. 7-avgust kuni qabul qilingan qaror kompaniyaning ichki Preparedness Framework tizimi talablariga asoslangan bo'lib, Astra agentli dasturlash va kiberxavfsizlik yo'nalishida "Critical" darajasiga yaqinlashgani aniqlangan.

OpenAI sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlash maqsadida oʻzining yangi Astra modelini ishlab chiqish jarayonini vaqtincha toʻxtatdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya mutaxassislari ushbu tizim kiberxavfsizlik sohasida oldindan belgilangan eng yuqori xavf chegarasidan oʻtib ketishi mumkinligidan xavotir bildirgan va shu sababli ichki sinovlarni muayyan muddatga sekinlashtirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, joriy yilning 7-avgust kuni qabul qilingan bu qaror OpenAI kompaniyasining ichki Preparedness Framework xavfni baholash tizimi talablariga asoslanadi. Hali ommaga taqdim etilmagan Astra modeli agentli dasturlash va kiberxavfsizlik yoʻnalishida sezilarli darajada kuchaygani aniqlangan. Mutaxassislar modelning imkoniyatlari kutilmagan darajada kengayib ketganini qayd etishgan.

Kiberxavfsizlikdagi "Critical" chegarasi

Kompaniyaning ichki tasnifiga koʻra, "Critical" darajasi sunʼiy intellektning inson yordamisiz mustaqil ravishda ishlay olish salohiyatini anglatadi. Bunday darajadagi modellar nomaʼlum zaifliklar uchun ishlaydigan eksploytlar yaratishi yoki yuqori darajadagi vazifa asosida himoyalangan real tizimlarga toʻgʻridan-toʻgʻri kiberhujumlarni uyushtirish potensialiga ega boʻlishi mumkin. Avvalgi avlod modellari, jumladan GPT-5.6-Sol bundan pastroq boʻlgan "High" darajasida baholangan edi.

Axios nashrining xabar berishicha, Astra ustidagi ishlar qoʻshimcha himoya mexanizmlari joriy etilgunga qadar vaqtincha muzlatilgan. Hozircha modelning qachon chiqarilishi yoki umuman taqdim etilishi nomʼalumligicha qolmoqda. OpenAI aniq test natijalari va topshiriqlar toʻplamini oshkor qilmagan boʻlsa-da, sinovlar davom etishini taʼkidlamoqda.

Agentli tizimlar uchun yangi talablar

Zamonaviy sunʼiy intellekt tizimlari nafaqat kod yoza olishi yoki xatoliklarni tushuntirib berishi, balki real vositalar bilan ishlaganda qanday harakat qilishini tekshirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xavf odatda zaiflikni qidirish, eksployt yozish va tizimlarga kirish jarayonlari oʻzaro birlashganda yuzaga keladi. Shu boisdan OpenAI nafaqat modelning oʻziga, balki uni yaratish va amalda qoʻllash jarayonlariga ham qatʼiy xavfsizlik talablarini tatbiq etmoqda.

Mazkur holat hali bozorga chiqarilmagan sunʼiy intellekt texnologiyalarini yaratishda xavfsizlik omili qanchalik hal qiluvchi ahamiyat kasb etishining yaqqol misoli boʻldi. Garchi mavjud maʼlumotlar Astra haqiqatan ham "Critical" chegarasiga yetganini mustaqil ravishda tasdiqlash uchun yetarli boʻlmasa-da, OpenAI bunday ehtimolni istisno eta olmagani uchun oldini olish choralarini koʻrmoqda. Kompaniya xavfsizlik choralarini kuchaytirgandan soʻnggina keyingi qadamlarni belgilab oladi.

OpenAIAstraSuniy intellektKiberxavfsizlikTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi