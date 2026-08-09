Sobolenkoni yutish «la’nati»: Arina o‘ziga xos va g‘aroyib statistikaga izoh berdi
Dunyoning birinchi raqamli tennischisi Arina Sobolenko uni mag‘lub etgan raqibalar keyingi davradayoq turnirdan chiqib ketayotgani haqidagi statistikani tasodif bilan izohladi. U bunday holatga uch setlik og‘ir bahslar va raqibalarning keyingi uchrashuvini ertasi kungayoq o‘tkazishi sabab bo‘lishi mumkinligini aytdi. Sobolenko mazkur statistikani raqibalariga psixologik bosim o‘tkazish vositasiga aylantirish mumkinligini hazil aralash ta’kidladi.
Dunyoning birinchi raqamli tennischisi, belaruslik Arina Sobolenko so‘nggi musobaqalarda o‘zini mag‘lub etgan tennischilarning keyingi davradayoq turnirdan chiqib ketishi bilan bog‘liq qiziqarli va g‘aroyib statistikaga izoh berdi.
Ushbu tendensiya haqida sobiq germaniyalik tennischi va sport sharhlovchisi Andrea Petkovich eslatib o‘tgan edi.
«Keyingi davrada mag‘lub bo‘lishsa, meni yutishdan nima naf?»
Jurnalistlar tomonidan berilgan savolga Arina Sobolenko o‘ziga xos hazil va tabassum bilan javob qaytardi:
«Keyingi davrada nima bo‘lishini bilishsa, meni yutishdan nima naf? (kuladi).
Jiddiy aytadigan bo‘lsam, menimcha, bu shunchaki tasodif. Bilmadim. Balki, so‘nggi mag‘lubiyatlarimning barchasida bahs uch set davom etgani uchundir. Ular juda murakkab, og‘ir va jismoniy jihatdan toliqtiradigan o‘yinlar bo‘ldi. Ba’zan raqibning navbatdagi uchrashuvini ertasi kungayoq belgilashadi va shunday og‘ir bahsdan so‘ng yana yuqori darajada tennis ko‘rsatish mushkul kechadi. Demak, bu taqvim bilan bog‘liq masaladir», — dedi dunyoning birinchi raqamli raketasi.
Shuningdek, Sobolenko ushbu statistika o‘ziga xos psixologik qurolga aylanishi mumkinligini ham hazil aralash qo‘shimcha qildi:
«Umuman olganda, statistika hayratlanarli. Raqibalarimga qo‘shimcha psixologik bosim o‘tkazish uchun bu haqida ko‘proq gapirishimiz kerak», — deya ta’kidladi u.
Torontodagi kutilmagan mag‘lubiyat
Eslatib o‘tamiz, Kanadaning Toronto shahrida o‘tkazilayotgan turnirning to‘rtinchi davrasida Arina Sobolenko rossiyalik Yekaterina Aleksandrovaga 2 soat-u 29 daqiqa davom etgan dramali bahsda 6:7 (3:7), 6:4, 4:6 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ygan edi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…