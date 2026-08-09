Sobolenkoni yutish «la’nati»: Arina o‘ziga xos va g‘aroyib statistikaga izoh berdi

·60·Sport
Sobolenkoni yutish «la’nati»: Arina o‘ziga xos va g‘aroyib statistikaga izoh berdi
Qisqacha

Dunyoning birinchi raqamli tennischisi Arina Sobolenko uni mag‘lub etgan raqibalar keyingi davradayoq turnirdan chiqib ketayotgani haqidagi statistikani tasodif bilan izohladi. U bunday holatga uch setlik og‘ir bahslar va raqibalarning keyingi uchrashuvini ertasi kungayoq o‘tkazishi sabab bo‘lishi mumkinligini aytdi. Sobolenko mazkur statistikani raqibalariga psixologik bosim o‘tkazish vositasiga aylantirish mumkinligini hazil aralash ta’kidladi.

Dunyoning birinchi raqamli tennischisi, belaruslik Arina Sobolenko so‘nggi musobaqalarda o‘zini mag‘lub etgan tennischilarning keyingi davradayoq turnirdan chiqib ketishi bilan bog‘liq qiziqarli va g‘aroyib statistikaga izoh berdi.

Ushbu tendensiya haqida sobiq germaniyalik tennischi va sport sharhlovchisi Andrea Petkovich eslatib o‘tgan edi.

«Keyingi davrada mag‘lub bo‘lishsa, meni yutishdan nima naf?»

Jurnalistlar tomonidan berilgan savolga Arina Sobolenko o‘ziga xos hazil va tabassum bilan javob qaytardi:

«Keyingi davrada nima bo‘lishini bilishsa, meni yutishdan nima naf? (kuladi).

Jiddiy aytadigan bo‘lsam, menimcha, bu shunchaki tasodif. Bilmadim. Balki, so‘nggi mag‘lubiyatlarimning barchasida bahs uch set davom etgani uchundir. Ular juda murakkab, og‘ir va jismoniy jihatdan toliqtiradigan o‘yinlar bo‘ldi. Ba’zan raqibning navbatdagi uchrashuvini ertasi kungayoq belgilashadi va shunday og‘ir bahsdan so‘ng yana yuqori darajada tennis ko‘rsatish mushkul kechadi. Demak, bu taqvim bilan bog‘liq masaladir», — dedi dunyoning birinchi raqamli raketasi.

Shuningdek, Sobolenko ushbu statistika o‘ziga xos psixologik qurolga aylanishi mumkinligini ham hazil aralash qo‘shimcha qildi:

«Umuman olganda, statistika hayratlanarli. Raqibalarimga qo‘shimcha psixologik bosim o‘tkazish uchun bu haqida ko‘proq gapirishimiz kerak», — deya ta’kidladi u.

Torontodagi kutilmagan mag‘lubiyat

Eslatib o‘tamiz, Kanadaning Toronto shahrida o‘tkazilayotgan turnirning to‘rtinchi davrasida Arina Sobolenko rossiyalik Yekaterina Aleksandrovaga 2 soat-u 29 daqiqa davom etgan dramali bahsda 6:7 (3:7), 6:4, 4:6 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ygan edi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Arina SobolenkoAndrea PetkovichYekaterina AleksandrovaTorontoKanada
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)