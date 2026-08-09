O‘zbekistonda farzandga otasining ismini familiya qilib berishga ruxsat berildi

·110·Jamiyat
O‘zbekistonda farzandga otasining ismini familiya qilib berishga ruxsat berildi
Qisqacha

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati 8 avgust kuni bolaga familiya sifatida to‘g‘ridan to‘g‘ri otasining ismini berish imkoniyatini qonuniy mustahkamlovchi hujjatni ma’qulladi. Qonun imzolanishi uchun Prezidentga yuborildi. Oila kodeksining 69-moddasiga kiritilayotgan o‘zgartirishlar ota-onalarga farzandining familiyasini otasining ismi bilan rasmiylashtirish huquqini beradi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati 8 avgust kuni bo‘lib o‘tgan yalpi majlisda bolaga familiya sifatida to‘g‘ridan to‘g‘ri otasining ismini berish imkoniyatini qonuniy mustahkamlovchi hujjatni ma’qulladi. Qonun imzolanishi uchun Prezidentga yuborildi.

Ushbu muhim huquqiy o‘zgarish aholi o‘rtasida milliy va qadriyatlarga asoslangan nomlash an’analarini yengillashtirishga xizmat qiladi.

Amaldagi tartib va yuzaga kelgan bo‘shliq

Amaldagi qonunchilikka ko‘ra, bolaning familiyasi otasi yoki onasining familiyasidan kelib chiqib belgilanar edi. Shuningdek, milliy an’analarni hisobga olgan holda, shajara bo‘yicha bobosining ismini familiya sifatida tanlash imkoniyati mavjud edi.

Biroq, Oila kodeksida otaning ismini bevosita familiya sifatida qo‘llash bo‘yicha aniq va to‘g‘ridan to‘g‘ri ko‘rsatma yoritilmagan bo‘lib, bu amaliyotda ba’zi tushunmovchiliklarni keltirib chiqarayotgan edi.

Oila kodeksining 69-moddasiga kiritilayotgan o‘zgarish

Yangi qabul qilingan qonun bilan Oila kodeksining 69-moddasiga tegishli qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritilmoqda. Endilikda ota-onalar o‘z farzandlariga otasining ismini familiya sifatida rasmiylashtirish huquqiga to‘g‘ridan to‘g‘ri ega bo‘ladilar.

Senatorlarning ta’kidlashicha, ushbu huquqiy norma:

  • Bolaning familiyasini milliy va diniy an’analarga mos holda tanlashda qo‘shimcha yengillik yaratadi;

  • Farzandni nomlashdagi huquqiy noaniqliklar va fuqarolarning byurokratik to‘siqlarga duch kelishining oldini oladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

O'zbekistonOliy Majlis
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda fuqaroning uyi buzib tashlandiSurxondaryoda fuqaroning uyi buzib tashlandiKecha, 18:32Markaziy bank mijozlar eng ko‘p shikoyat qilgan banklarni e’lon qildiMarkaziy bank mijozlar eng ko‘p shikoyat qilgan banklarni e’lon qildiKecha, 18:03Toshkentda yirik psixotrop va giyohvandlik tarmog‘i fosh etildi!Toshkentda yirik psixotrop va giyohvandlik tarmog‘i fosh etildi!Kecha, 16:173 000 dollarlik tahdid: poytaxtda navbatdagi kiber-tovlamachilik fosh etildi3 000 dollarlik tahdid: poytaxtda navbatdagi kiber-tovlamachilik fosh etildiKecha, 15:56Farg‘onada «Mansur Kazanskiy» 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi!Farg‘onada «Mansur Kazanskiy» 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi!Kecha, 12:50Istanbulda iliq uchrashuv: Yulduz Rajabova Fotima Rejametovani mehmon qildi (video)Istanbulda iliq uchrashuv: Yulduz Rajabova Fotima Rejametovani mehmon qildi (video)Kecha, 12:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi