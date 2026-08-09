O‘zbekistonda farzandga otasining ismini familiya qilib berishga ruxsat berildi
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati 8 avgust kuni bolaga familiya sifatida to‘g‘ridan to‘g‘ri otasining ismini berish imkoniyatini qonuniy mustahkamlovchi hujjatni ma’qulladi. Qonun imzolanishi uchun Prezidentga yuborildi. Oila kodeksining 69-moddasiga kiritilayotgan o‘zgartirishlar ota-onalarga farzandining familiyasini otasining ismi bilan rasmiylashtirish huquqini beradi.
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati 8 avgust kuni bo‘lib o‘tgan yalpi majlisda bolaga familiya sifatida to‘g‘ridan to‘g‘ri otasining ismini berish imkoniyatini qonuniy mustahkamlovchi hujjatni ma’qulladi. Qonun imzolanishi uchun Prezidentga yuborildi.
Ushbu muhim huquqiy o‘zgarish aholi o‘rtasida milliy va qadriyatlarga asoslangan nomlash an’analarini yengillashtirishga xizmat qiladi.
Amaldagi tartib va yuzaga kelgan bo‘shliq
Amaldagi qonunchilikka ko‘ra, bolaning familiyasi otasi yoki onasining familiyasidan kelib chiqib belgilanar edi. Shuningdek, milliy an’analarni hisobga olgan holda, shajara bo‘yicha bobosining ismini familiya sifatida tanlash imkoniyati mavjud edi.
Biroq, Oila kodeksida otaning ismini bevosita familiya sifatida qo‘llash bo‘yicha aniq va to‘g‘ridan to‘g‘ri ko‘rsatma yoritilmagan bo‘lib, bu amaliyotda ba’zi tushunmovchiliklarni keltirib chiqarayotgan edi.
Oila kodeksining 69-moddasiga kiritilayotgan o‘zgarish
Yangi qabul qilingan qonun bilan Oila kodeksining 69-moddasiga tegishli qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritilmoqda. Endilikda ota-onalar o‘z farzandlariga otasining ismini familiya sifatida rasmiylashtirish huquqiga to‘g‘ridan to‘g‘ri ega bo‘ladilar.
Senatorlarning ta’kidlashicha, ushbu huquqiy norma:
Bolaning familiyasini milliy va diniy an’analarga mos holda tanlashda qo‘shimcha yengillik yaratadi;
Farzandni nomlashdagi huquqiy noaniqliklar va fuqarolarning byurokratik to‘siqlarga duch kelishining oldini oladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…