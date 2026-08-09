Londonda 5 ta gol: «Borussiya D» Emirates Cup'da «Arsenal»ni taslim etdi

·58·Sport
Londonda 5 ta gol: «Borussiya D» Emirates Cup'da «Arsenal»ni taslim etdi
Qisqacha

«Borussiya D» Emirates Cup doirasida Londonda «Arsenal»ni 3:2 hisobida mag'lub etdi. Dortmundliklar safida Inasio 7-daqiqada, Karetsas 29-daqiqada va Gadu 58-daqiqada gol urdi. «Arsenal»ning gollariga esa Itan Nvaneri 54-daqiqada va Viktor Gyokeresh 69-daqiqada penaltidan mualliflik qildi. Londonliklarning so'nggi daqiqalardagi hujumlariga qaramay, «Borussiya» himoyasi hisobni saqlab qoldi.

Londondagi mashhur «Emireyts» stadionida o‘tkazilgan an’anaviy Emirates Cup musobaqasi doirasida «Arsenal» Dortmundning «Borussiya» klubini qabul qildi. Keskin va gollarga boy kechgan bahsda germaniyaliklar 3:2 hisobida g‘alaba qozonishdi.

Mavsumlararo yig‘in doirasidagi ushbu o‘yin tomoshabinlarga haqiqiy hujumkor futbol namoyish etdi.

Dortmundliklarning tezkor gollari va «kanonirlar»ning quvib yetish harakati

Uchrashuvni mehmonlar juda faol boshlashdi. Buning natijasida 7-minutadayoq Inasio hisobni ochgan bo‘lsa, 29-minutaga kelib Karetsas dortmundliklarning ustunligini mustahkamladi — 0:2.

Ikkinchi bo‘limda Mikel Arteta shogirdlari o‘yinga qayta olishdi:

  • 54-minuta: Yosh iqtidor egasi Itan Nvaneri hisobni qisqartirdi (1:2).

  • 58-minuta: Oradan ko‘p o‘tmay Dortmund klubi a’zosi Gadu yana oradagi farqni oshirdi (1:3).

  • 69-minuta: Londonliklarning shvetsiyalik hujumchisi Viktor Gyokeresh penaltini aniq amalga oshirib, o‘yindagi so‘nggi golga mualliflik qildi (2:3).

Qolgan daqiqalarda «Arsenal» muvozanatni tiklash uchun qator hujumlar uyushtirgan bo‘lsa-da, «Borussiya» himoyasi o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi.

Uchrashuv bayonnomasi

O‘rtoqlik o‘yini. Emirates Cup

9 avgust | London, «Emireyts» stadioni

«Arsenal» — «Borussiya D» 2:3

Gollar: Nvaneri 54, Gyokeresh 69 (pen) — Inasio 7, Karetsas 29, Gadu 58.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

ArsenalBorussiya DortmundLondonEmireytsViktor Gyokeresh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)