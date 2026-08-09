Londonda 5 ta gol: «Borussiya D» Emirates Cup'da «Arsenal»ni taslim etdi
«Borussiya D» Emirates Cup doirasida Londonda «Arsenal»ni 3:2 hisobida mag'lub etdi. Dortmundliklar safida Inasio 7-daqiqada, Karetsas 29-daqiqada va Gadu 58-daqiqada gol urdi. «Arsenal»ning gollariga esa Itan Nvaneri 54-daqiqada va Viktor Gyokeresh 69-daqiqada penaltidan mualliflik qildi. Londonliklarning so'nggi daqiqalardagi hujumlariga qaramay, «Borussiya» himoyasi hisobni saqlab qoldi.
Londondagi mashhur «Emireyts» stadionida o‘tkazilgan an’anaviy Emirates Cup musobaqasi doirasida «Arsenal» Dortmundning «Borussiya» klubini qabul qildi. Keskin va gollarga boy kechgan bahsda germaniyaliklar 3:2 hisobida g‘alaba qozonishdi.
Mavsumlararo yig‘in doirasidagi ushbu o‘yin tomoshabinlarga haqiqiy hujumkor futbol namoyish etdi.
Dortmundliklarning tezkor gollari va «kanonirlar»ning quvib yetish harakati
Uchrashuvni mehmonlar juda faol boshlashdi. Buning natijasida 7-minutadayoq Inasio hisobni ochgan bo‘lsa, 29-minutaga kelib Karetsas dortmundliklarning ustunligini mustahkamladi — 0:2.
Ikkinchi bo‘limda Mikel Arteta shogirdlari o‘yinga qayta olishdi:
54-minuta: Yosh iqtidor egasi Itan Nvaneri hisobni qisqartirdi (1:2).
58-minuta: Oradan ko‘p o‘tmay Dortmund klubi a’zosi Gadu yana oradagi farqni oshirdi (1:3).
69-minuta: Londonliklarning shvetsiyalik hujumchisi Viktor Gyokeresh penaltini aniq amalga oshirib, o‘yindagi so‘nggi golga mualliflik qildi (2:3).
Qolgan daqiqalarda «Arsenal» muvozanatni tiklash uchun qator hujumlar uyushtirgan bo‘lsa-da, «Borussiya» himoyasi o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi.
Uchrashuv bayonnomasi
O‘rtoqlik o‘yini. Emirates Cup
9 avgust | London, «Emireyts» stadioni
«Arsenal» — «Borussiya D» 2:3
Gollar: Nvaneri 54, Gyokeresh 69 (pen) — Inasio 7, Karetsas 29, Gadu 58.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…