Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqda
Manchester Yunayted yozgi transfer oynasi yakunlanishidan oldin chap qanot himoyachisi pozitsiyasini kuchaytirishga harakat qilmoqda. Klub Lyuis Holl bo'yicha muzokaralarni Nyukasl Yunaytedning qarshiligi sababli vaqtincha to'xtatgan, biroq bu variantga keyinroq qaytishi mumkin. RB Leypsig va Germaniya terma jamoasi futbolchisi David Raum asosiy muqobil nomzodlardan biri bo'lib, uning shartnomasi tugashiga 12 oydan kam vaqt qolgan.
Yozgi transfer oynasining soʻnggi haftalariga kirib borgan Manchester Yunayted jamoasi tarkibni kuchaytirish, xususan, chap qanot himoyasi muammosini hal qilish uchun faol harakatlarni boshladi. Jamoa rahbariyati yoz boshida markaziy chiziqni mustahkamlagach, qanot himoyachisi pozitsiyasini ustuvor vazifa etib belgilagan edi. TEAMtalk nashrining xabar berishicha, ingliz klubi bu borada bir qator muqobil variantlarni koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Avvalroq "qizil iblislar" asosiy nishon sifatida Lyuis Hollni tanlagan va futbolchining oʻzi ham Old Traffordga koʻchib oʻtishga tayyor edi. Biroq uning klubi Nyukasl Yunayted transferga qatʼiy qarshilik koʻrsatib, oʻyinchini qoʻyib yubormasligini maʼlum qildi. Shu sababli, ingliz futbolchisi boʻyicha muzokaralar vaqtincha toʻxtatildi, biroq Manchester klubi bu variantga kelgusida yana qaytishi mumkin.
David Raum asosiy nomzodlardan biriSport direktori Jeyson Uilkoks boshchiligidagi seleksiya guruhi mavjud vaziyatdan kelib chiqib, boshqa muqobillarni diqqat bilan oʻrganmoqda. Ushbu roʻyxatdaRB Leypsig va Germaniya terma jamoasi aʼzosi David Raum asosiy nomzod sifatida ajralib turibdi. 28 yoshli futbolchining shartnomasi yakuniga yetib borayotgani uni ingliz klubi uchun yanada jozibador qilmoqda.
Manbaga koʻra, futbolchining amaldagi bitimi yakunlanishiga 12 oydan kam vaqt qolgan. Uning shartnomasida taxminan 34 million funt sterling miqdoridagi tovoni puli koʻrsatilgan boʻlsa-da, vositachilar agar shartnoma uzaytirilmasa, Manchester Yunayted uni 30 million funtdan arzonroq summaga sotib olishi mumkinligiga ishonishmoqda.
Shuningdek, David Raum allaqachon Manchester Yunayted vakillari bilan muzokaralar oʻtkazgani maʼlum boʻldi. Himoyachining oʻzi ham faoliyatini Old Traffordda davom ettirishni istaydi hamda Lyuk Shou bilan asosiy tarkib uchun raqobatga kirishishga tayyorligini bildirgan.
…