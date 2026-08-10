Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqda

·34·Sport
Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqda
Qisqacha

Manchester Yunayted yozgi transfer oynasi yakunlanishidan oldin chap qanot himoyachisi pozitsiyasini kuchaytirishga harakat qilmoqda. Klub Lyuis Holl bo'yicha muzokaralarni Nyukasl Yunaytedning qarshiligi sababli vaqtincha to'xtatgan, biroq bu variantga keyinroq qaytishi mumkin. RB Leypsig va Germaniya terma jamoasi futbolchisi David Raum asosiy muqobil nomzodlardan biri bo'lib, uning shartnomasi tugashiga 12 oydan kam vaqt qolgan.

Yozgi transfer oynasining soʻnggi haftalariga kirib borgan Manchester Yunayted jamoasi tarkibni kuchaytirish, xususan, chap qanot himoyasi muammosini hal qilish uchun faol harakatlarni boshladi. Jamoa rahbariyati yoz boshida markaziy chiziqni mustahkamlagach, qanot himoyachisi pozitsiyasini ustuvor vazifa etib belgilagan edi. TEAMtalk nashrining xabar berishicha, ingliz klubi bu borada bir qator muqobil variantlarni koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Avvalroq "qizil iblislar" asosiy nishon sifatida Lyuis Hollni tanlagan va futbolchining oʻzi ham Old Traffordga koʻchib oʻtishga tayyor edi. Biroq uning klubi Nyukasl Yunayted transferga qatʼiy qarshilik koʻrsatib, oʻyinchini qoʻyib yubormasligini maʼlum qildi. Shu sababli, ingliz futbolchisi boʻyicha muzokaralar vaqtincha toʻxtatildi, biroq Manchester klubi bu variantga kelgusida yana qaytishi mumkin.

David Raum asosiy nomzodlardan biri

Sport direktori Jeyson Uilkoks boshchiligidagi seleksiya guruhi mavjud vaziyatdan kelib chiqib, boshqa muqobillarni diqqat bilan oʻrganmoqda. Ushbu roʻyxatdaRB Leypsig va Germaniya terma jamoasi aʼzosi David Raum asosiy nomzod sifatida ajralib turibdi. 28 yoshli futbolchining shartnomasi yakuniga yetib borayotgani uni ingliz klubi uchun yanada jozibador qilmoqda.

Manbaga koʻra, futbolchining amaldagi bitimi yakunlanishiga 12 oydan kam vaqt qolgan. Uning shartnomasida taxminan 34 million funt sterling miqdoridagi tovoni puli koʻrsatilgan boʻlsa-da, vositachilar agar shartnoma uzaytirilmasa, Manchester Yunayted uni 30 million funtdan arzonroq summaga sotib olishi mumkinligiga ishonishmoqda.

Shuningdek, David Raum allaqachon Manchester Yunayted vakillari bilan muzokaralar oʻtkazgani maʼlum boʻldi. Himoyachining oʻzi ham faoliyatini Old Traffordda davom ettirishni istaydi hamda Lyuk Shou bilan asosiy tarkib uchun raqobatga kirishishga tayyorligini bildirgan.

Manchester YunaytedDavid RaumTransferlarAPLFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33Julian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdiJulian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdiBugun, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)