Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mashhur shaxslar farzandlariga hashamatli sovg'alar, sayohatlar va unutilmas syurprizlar taqdim etib, ularga eng yaxshi bolalik xotiralarini yaratib berishga intiladi.
- Kardi Bi farzandlarining tug'ilgan kunlarini shaxsiy samolyotda sayohatlar va yuzlab mehmonlar bilan nishonlasa, Xlo Kardashyan farzandlari uchun Dior brendidan 4000 dollarlik bolalar aravachasini xarid qilgan.
Butun dunyodagi ota-onalar kabi mashhurlar ham farzandlarini har tomonlama ta’minlab, ularga munosib sharoit yaratishga intiladi. Biroq shou-biznes va tadbirkorlik olamidagi yulduzlar uchun bu oddiy sovg‘alar bilan cheklanib qolmaydi. Ular farzandlarining eng yaxshi bolalik xotiralariga ega bo‘lishi uchun qimmatbaho buyumlar, hashamatli sayohatlar va unutilmas syurprizlarni tanlaydi.
Ayrim mashhurlar farzandlarining istaklarini so‘zsiz amalga oshirishga odatlangan. Quyida dunyo yulduzlarining farzandlariga taqdim etgan eng esda qolarli sovg‘alari haqida so‘z yuritamiz.
Kalcher va Ueyv — Kardi Bi farzandlari
Oilaning daromadi qanchalik yuqori ekanini bilishning yana bir usuli bor — farzandlarining tug‘ilgan kuni qanday nishonlanishiga e’tibor berish. Kardi Bi farzandlarining tavallud kunlarini hamisha katta tantanaga aylantirishga harakat qiladi.
Xonanda bunday kunlarda mablag‘ni ayamaydi. Shaxsiy samolyotda sayohat qilish, ulkan tort va turli shirinliklarga buyurtma berish, shuningdek, yuzlab mehmonlar uchun dasturxon tayyorlash Kardi Bi oilasidagi bayramlarning ajralmas qismi hisoblanadi.
Tru va Tatum — Xlo Kardashyanning farzandlari
Xlo Kardashyan farzandlari ham onasi kabi hashamatli hayotda ulg‘ayishini istaydi. Ularning qulayligi va tashqi ko‘rinishiga alohida e’tibor qaratadi.
Masalan, Xlo farzandlari uchun Dior brendining qiymati 4000 dollar bo‘lgan bolalar aravachasini xarid qilgan. Kichkina Tatum o‘zining qimmatbaho «mashinasi»da sayr qilsa, uning opasi Tru esa dunyoning mashhur moda uylari yaratgan zamonaviy liboslarda ko‘rinish beradi.
Stormi — Kayli Jennerning qizi
Qizaloq Stormi kelajakda onasi kabi go‘zallik sanoatida faoliyat yuritishi mumkin. Chunki Kayli Jenner bu sohada qizini doimo qo‘llab-quvvatlab keladi.
Qimmatbaho brendlarning kiyimlari, olmosli zargarlik buyumlari, hashamatli o‘yinchoqlar va turli avtomobillar kolleksiyasi — bularning barchasi Stormi hayotining oddiy qismiga aylangan. Masalan, yaqinda Kayli Jenner qiziga Hermes brendining qariyb 12 ming dollarlik sumkasini sovg‘a qilgan.
Harper — Devid va Viktoriya Bekhemning qizi
O‘g‘il farzandlardan keyin uzoq kutilgan qizaloq dunyoga kelganida Bekhemlar oilasining quvonchi cheksiz bo‘lgan. Bugungi kunda ularning qizi Harper 13 yoshda va tobora haqiqiy moda malikasiga aylanib bormoqda.
Harper badavlat oilada o‘sgan ko‘plab qizlar singari qimmatbaho va munosib sovg‘alardan bahramand bo‘ladi. Masalan, Devid Bekhem qiziga fransuzlarning mashhur Goyard brendiga tegishli, qiymati 3000 dollar bo‘lgan sumkani sovg‘a qilgan.
Monro va Morokkan — Merayya Keri farzandlari
Mashhur xonanda Merayya Keri ham farzandlariga sovg‘a tanlashda o‘ziga xos yondashuvi bilan ajralib turadi. Bir necha yil oldin u egizaklari Monro va Morokkan uchun haqiqiy shirinliklar olamiga aylantirilgan maxsus xonani sovg‘a qilgan.
Xona turli xil qandolat mahsulotlari, shirinliklar va bolalar sevib iste’mol qiladigan mahsulotlar bilan to‘ldirilgan edi. Egizaklar bunday g‘ayrioddiy sovg‘ani katta quvonch va zavq bilan kutib olgan.
Indiya Rouz, Sasha va Tristan — Kris Hemsvortning farzandlari
Kris Hemsvortning farzandlari esa ko‘proq faol va sarguzashtlarga boy hayot tarzini kechiradi. Aktyor farzandlarini doimo qimmatbaho brend mahsulotlari bilan siylamasligi mumkin, ammo ular bilan birga sayohat qilish va yangi taassurotlar orttirishga katta ahamiyat beradi.
Oilaviy sayohatlar davomida ular ot va delfin minish, ochiq okeanda suzish, tog‘larga chiqish va boshqa ko‘plab qiziqarli mashg‘ulotlar bilan shug‘ullanadi. Kris Hemsvort oila a’zolarining shunday faol hayot tarzini tanlaganidan faxrlanadi. Hemsvortlar oilasi sayohatlar orqali allaqachon dunyoning yarmini kezib chiqishga ham ulgurgan.
Psalm — Kim Kardashyan va Kane Uestning o‘g‘li
Tadbirkor va shou-biznes olami yulduzi Kim Kardashyan nafaqat o‘ziga, balki farzandlariga ham mablag‘ sarflashdan tortinmaydi. Shu bois yangi Tesla Cybertruck sotuvga chiqishi bilanoq u ushbu zamonaviy avtomobilni xarid qilgan.
Biroq Kim o‘g‘lini ham e’tibordan chetda qoldirmagan. Psalmning buvisi Kris Jenner nabirasi uchun katta mashinaga o‘xshash hashamatli Tesla Cybertruck'ning mini-versiyasini maxsus sovg‘a qilgan. Ushbu o‘yinchoq avtomobilning narxi 1500 dollarga baholangan.
Shu tariqa, mashhur oilalar farzandlariga nafaqat qimmatbaho buyumlar, balki sayohat, bayram va turli xil unutilmas taassurotlarni ham sovg‘a qilishga harakat qiladi. Ular uchun farzandlarining quvonchi va bolalik xotiralari har qanday sovg‘aning eng muhim qismi hisoblanadi.
Izohlar 0
…