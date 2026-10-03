Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari

·3·Madaniyat
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mashhur shaxslar farzandlariga hashamatli sovg'alar, sayohatlar va unutilmas syurprizlar taqdim etib, ularga eng yaxshi bolalik xotiralarini yaratib berishga intiladi.
  • Kardi Bi farzandlarining tug'ilgan kunlarini shaxsiy samolyotda sayohatlar va yuzlab mehmonlar bilan nishonlasa, Xlo Kardashyan farzandlari uchun Dior brendidan 4000 dollarlik bolalar aravachasini xarid qilgan.

Butun dunyodagi ota-onalar kabi mashhurlar ham farzandlarini har tomonlama ta’minlab, ularga munosib sharoit yaratishga intiladi. Biroq shou-biznes va tadbirkorlik olamidagi yulduzlar uchun bu oddiy sovg‘alar bilan cheklanib qolmaydi. Ular farzandlarining eng yaxshi bolalik xotiralariga ega bo‘lishi uchun qimmatbaho buyumlar, hashamatli sayohatlar va unutilmas syurprizlarni tanlaydi.

Ayrim mashhurlar farzandlarining istaklarini so‘zsiz amalga oshirishga odatlangan. Quyida dunyo yulduzlarining farzandlariga taqdim etgan eng esda qolarli sovg‘alari haqida so‘z yuritamiz.

Kalcher va Ueyv — Kardi Bi farzandlari

Pushti ko‘ylakdagi ayol ikki bola va katta guldastalar yonida turibdi.

Oilaning daromadi qanchalik yuqori ekanini bilishning yana bir usuli bor — farzandlarining tug‘ilgan kuni qanday nishonlanishiga e’tibor berish. Kardi Bi farzandlarining tavallud kunlarini hamisha katta tantanaga aylantirishga harakat qiladi.

Xonanda bunday kunlarda mablag‘ni ayamaydi. Shaxsiy samolyotda sayohat qilish, ulkan tort va turli shirinliklarga buyurtma berish, shuningdek, yuzlab mehmonlar uchun dasturxon tayyorlash Kardi Bi oilasidagi bayramlarning ajralmas qismi hisoblanadi.

Tru va Tatum — Xlo Kardashyanning farzandlari

Khloe Kardashian ikki yosh bola bilan qorong‘i fonda selfi tushmoqda.

Xlo Kardashyan farzandlari ham onasi kabi hashamatli hayotda ulg‘ayishini istaydi. Ularning qulayligi va tashqi ko‘rinishiga alohida e’tibor qaratadi.

Masalan, Xlo farzandlari uchun Dior brendining qiymati 4000 dollar bo‘lgan bolalar aravachasini xarid qilgan. Kichkina Tatum o‘zining qimmatbaho «mashinasi»da sayr qilsa, uning opasi Tru esa dunyoning mashhur moda uylari yaratgan zamonaviy liboslarda ko‘rinish beradi.

Stormi — Kayli Jennerning qizi

Oq-qora rangli suratda ayol ikki nafar yosh bolani bag‘riga bosib turibdi.

Qizaloq Stormi kelajakda onasi kabi go‘zallik sanoatida faoliyat yuritishi mumkin. Chunki Kayli Jenner bu sohada qizini doimo qo‘llab-quvvatlab keladi.

Qimmatbaho brendlarning kiyimlari, olmosli zargarlik buyumlari, hashamatli o‘yinchoqlar va turli avtomobillar kolleksiyasi — bularning barchasi Stormi hayotining oddiy qismiga aylangan. Masalan, yaqinda Kayli Jenner qiziga Hermes brendining qariyb 12 ming dollarlik sumkasini sovg‘a qilgan.

Harper — Devid va Viktoriya Bekhemning qizi

Devid, Xarper va Viktoriya Bekxem qora kiyimlarda birga turishibdi.

O‘g‘il farzandlardan keyin uzoq kutilgan qizaloq dunyoga kelganida Bekhemlar oilasining quvonchi cheksiz bo‘lgan. Bugungi kunda ularning qizi Harper 13 yoshda va tobora haqiqiy moda malikasiga aylanib bormoqda.

Harper badavlat oilada o‘sgan ko‘plab qizlar singari qimmatbaho va munosib sovg‘alardan bahramand bo‘ladi. Masalan, Devid Bekhem qiziga fransuzlarning mashhur Goyard brendiga tegishli, qiymati 3000 dollar bo‘lgan sumkani sovg‘a qilgan.

Monro va Morokkan — Merayya Keri farzandlari

Meri Keri va uning farzandlari bayramona archa oldida suratga tushishmoqda.

Mashhur xonanda Merayya Keri ham farzandlariga sovg‘a tanlashda o‘ziga xos yondashuvi bilan ajralib turadi. Bir necha yil oldin u egizaklari Monro va Morokkan uchun haqiqiy shirinliklar olamiga aylantirilgan maxsus xonani sovg‘a qilgan.

Xona turli xil qandolat mahsulotlari, shirinliklar va bolalar sevib iste’mol qiladigan mahsulotlar bilan to‘ldirilgan edi. Egizaklar bunday g‘ayrioddiy sovg‘ani katta quvonch va zavq bilan kutib olgan.

Indiya Rouz, Sasha va Tristan — Kris Hemsvortning farzandlari

Bir xil pijama kiygan oila archa yonida selfiga tushmoqda.

Kris Hemsvortning farzandlari esa ko‘proq faol va sarguzashtlarga boy hayot tarzini kechiradi. Aktyor farzandlarini doimo qimmatbaho brend mahsulotlari bilan siylamasligi mumkin, ammo ular bilan birga sayohat qilish va yangi taassurotlar orttirishga katta ahamiyat beradi.

Oilaviy sayohatlar davomida ular ot va delfin minish, ochiq okeanda suzish, tog‘larga chiqish va boshqa ko‘plab qiziqarli mashg‘ulotlar bilan shug‘ullanadi. Kris Hemsvort oila a’zolarining shunday faol hayot tarzini tanlaganidan faxrlanadi. Hemsvortlar oilasi sayohatlar orqali allaqachon dunyoning yarmini kezib chiqishga ham ulgurgan.

Psalm — Kim Kardashyan va Kane Uestning o‘g‘li

Kim Kardashian bolalari bilan sariq ekskavator yonida suratga tushmoqda.

Tadbirkor va shou-biznes olami yulduzi Kim Kardashyan nafaqat o‘ziga, balki farzandlariga ham mablag‘ sarflashdan tortinmaydi. Shu bois yangi Tesla Cybertruck sotuvga chiqishi bilanoq u ushbu zamonaviy avtomobilni xarid qilgan.

Biroq Kim o‘g‘lini ham e’tibordan chetda qoldirmagan. Psalmning buvisi Kris Jenner nabirasi uchun katta mashinaga o‘xshash hashamatli Tesla Cybertruck'ning mini-versiyasini maxsus sovg‘a qilgan. Ushbu o‘yinchoq avtomobilning narxi 1500 dollarga baholangan.

Shu tariqa, mashhur oilalar farzandlariga nafaqat qimmatbaho buyumlar, balki sayohat, bayram va turli xil unutilmas taassurotlarni ham sovg‘a qilishga harakat qiladi. Ular uchun farzandlarining quvonchi va bolalik xotiralari har qanday sovg‘aning eng muhim qismi hisoblanadi.

Kardi BiXlo KardashyanKayli JennerTesla Cybertruck
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jorjina Ronalduning farzandlari haqida keskin qaror qabul qilmoqdaJorjina Ronalduning farzandlari haqida keskin qaror qabul qilmoqda22 avgust 15:24Zulayxo Boyxonova: «Danagidan mag‘zi shirin ekan» (video)Zulayxo Boyxonova: «Danagidan mag‘zi shirin ekan» (video)6 avgust 08:46Bir epizod uchun millionlar: Bollivud yulduzlari qancha gonorar oladi?Bir epizod uchun millionlar: Bollivud yulduzlari qancha gonorar oladi?26 sentabr 14:11Krishtianu Ronaldu nega uyida oddiy to‘y qildi?Krishtianu Ronaldu nega uyida oddiy to‘y qildi?16 avgust 23:23Shahloxonim farzandlari bilan Misrcha obrazda barchani lol qoldirdi!Shahloxonim farzandlari bilan Misrcha obrazda barchani lol qoldirdi!8 iyul 12:51Shahzoda Muhammedova farzandlari bilan Bodrumdagi dam olish lahzalarini namoyish qildiShahzoda Muhammedova farzandlari bilan Bodrumdagi dam olish lahzalarini namoyish qildi10 iyul 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)