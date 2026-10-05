AQSH do‘konlarida 3D-printerda bosib chiqarilgan go‘sht va baliq mahsulotlari sotila boshlandi

·51·Texno
AQSH do‘konlarida 3D-printerda bosib chiqarilgan go‘sht va baliq mahsulotlari sotila boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH supermarketlarida Steakholder Foods kompaniyasi tomonidan 3D-printerda ishlab chiqarilgan sun'iy steyklar va tovuq ko'krak go'shti sotuvi yo'lga qo'yildi.
  • Ushbu mahsulotlar haqiqiy go'sht anatomiyasiga moslab, tola va yog' qatlamlarini mikro-aniqlikda tiklash orqali ishlab chiqarilgan ilk ommaviy mahsulotlardir.

Oziq-ovqat texnologiyalari (FoodTech) sohasida uzoq yillardan buyon laboratoriya sharoitida sinovdan o‘tkazib kelinayotgan kelajak taomlari kundalik iste’mol bozoriga rasman kirib keldi. Xalqaro innovatsion startap Steakholder Foods AQSH supermarketlarida 3D-printer texnologiyasi yordamida «chop etilgan» sun’iy steyklar va tovuq ko‘krak go‘shti sotuvini yo‘lga qo‘ydi.

Ushbu mahsulotlar shunchaki o‘simlik asosidagi an’anaviy qiyma emas, balki yuqori texnologiyali 3D-bosib chiqarish yordamida haqiqiy go‘sht anatomiyasiga moslab ishlab chiqarilgan ilk ommaviy mahsulotlardan biri bo‘ldi.

Haqiqiy marmar go‘sht tuzilishi qanday yaratilmoqda?

Odatda sun’iy yoki o‘simlik asosidagi go‘sht o‘rnini bosuvchi mahsulotlarning eng katta kamchiligi — ularning haqiqiy go‘sht tolalari (teksturasi) va chaynalish xususiyatini bera olmasligi edi. Yangi texnologiya esa bu muammoni hal etdi:

  • Tola va yog‘ qatlami: 3D-bosib chiqarish usuli haqiqiy hayvon go‘shtidagi murakkab mushak tolalari va marmar go‘shtga xos yog‘ qatlamlarini mikro-aniqlikda qatlamma-qatlam qayta tiklaydi;

  • Tabiiy his: Natijada pishirish va iste’mol qilish jarayonida mahsulot haqiqiy mol yoki parranda go‘shtidan deyarli farq qilmaydigan tuzilish va shiradorlikni taqdim etadi.

Perfecta brendi: Printerda tayyorlangan baliq kotletlari

Ishlab chiqaruvchi nafaqat qizil va oq go‘sht, balki dengiz mahsulotlari yo‘nalishida ham keng ko‘lamli assortimentni taqdim etdi:

  • Dengiz ta’mi: Savdoga chiqarilgan Perfecta brendi ostida losos va oq baliq ta’miga ega o‘simlik asosidagi kotletlar xaridorlarga taqdim etilmoqda;

  • Bozor geografiyasi: Innovatsion mahsulotlarning ilk partiyasi AQSHning shimoli-sharqiy hududlaridagi chakana savdo tarmoqlari va ixtisoslashgan do‘konlarda sotila boshlandi;

  • Ekologik foyda: Loyiha mualliflarining fikricha, bu kabi mahsulotlar chorvachilik va ortiqcha baliq ovlash oqibatida atrof-muhitga yetayotgan zararni keskin kamaytirishga xizmat qiladi.

Bozor tahlilchilari ushbu tashabbusning muvaffaqiyati oziq-ovqat sanoatida 3D-texnologiyalarning butun dunyo bo‘ylab ommalashishida hal qiluvchi turtki bo‘lishini ta’kidlamoqda.

Steakholder FoodsPerfecta3D printerOziq-ovqat texnologiyalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pratt & Whitney qanotli raketalar uchun 3D-printerda bosilgan dvigatelni sinovdan oʻtkazdiPratt & Whitney qanotli raketalar uchun 3D-printerda bosilgan dvigatelni sinovdan oʻtkazdi21 iyul 17:25Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)13 sentabr 12:20TCL kompaniyasi OLED panellarini printerda chop etish texnologiyasini ishga tushirdiTCL kompaniyasi OLED panellarini printerda chop etish texnologiyasini ishga tushirdi14 iyul 02:57Muhandislikda inqilob: Shamol generatorlari uchun parraklar 4D-printerda bosib chiqariladiMuhandislikda inqilob: Shamol generatorlari uchun parraklar 4D-printerda bosib chiqariladi5 iyul 17:00Walmart oxir-oqibat Apple Pay va Google Payʼni qabul qila boshlaydiWalmart oxir-oqibat Apple Pay va Google Payʼni qabul qila boshlaydi21 avgust 19:52Sunʼiy intellekt uchun yadroviy yechim: Ampera 3D-printerda bosilgan reaktorni taqdim etdiSunʼiy intellekt uchun yadroviy yechim: Ampera 3D-printerda bosilgan reaktorni taqdim etdi5 iyul 18:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...