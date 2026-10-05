AQSH do‘konlarida 3D-printerda bosib chiqarilgan go‘sht va baliq mahsulotlari sotila boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH supermarketlarida Steakholder Foods kompaniyasi tomonidan 3D-printerda ishlab chiqarilgan sun'iy steyklar va tovuq ko'krak go'shti sotuvi yo'lga qo'yildi.
- Ushbu mahsulotlar haqiqiy go'sht anatomiyasiga moslab, tola va yog' qatlamlarini mikro-aniqlikda tiklash orqali ishlab chiqarilgan ilk ommaviy mahsulotlardir.
Oziq-ovqat texnologiyalari (FoodTech) sohasida uzoq yillardan buyon laboratoriya sharoitida sinovdan o‘tkazib kelinayotgan kelajak taomlari kundalik iste’mol bozoriga rasman kirib keldi. Xalqaro innovatsion startap Steakholder Foods AQSH supermarketlarida 3D-printer texnologiyasi yordamida «chop etilgan» sun’iy steyklar va tovuq ko‘krak go‘shti sotuvini yo‘lga qo‘ydi.
Ushbu mahsulotlar shunchaki o‘simlik asosidagi an’anaviy qiyma emas, balki yuqori texnologiyali 3D-bosib chiqarish yordamida haqiqiy go‘sht anatomiyasiga moslab ishlab chiqarilgan ilk ommaviy mahsulotlardan biri bo‘ldi.
Haqiqiy marmar go‘sht tuzilishi qanday yaratilmoqda?
Odatda sun’iy yoki o‘simlik asosidagi go‘sht o‘rnini bosuvchi mahsulotlarning eng katta kamchiligi — ularning haqiqiy go‘sht tolalari (teksturasi) va chaynalish xususiyatini bera olmasligi edi. Yangi texnologiya esa bu muammoni hal etdi:
Tola va yog‘ qatlami: 3D-bosib chiqarish usuli haqiqiy hayvon go‘shtidagi murakkab mushak tolalari va marmar go‘shtga xos yog‘ qatlamlarini mikro-aniqlikda qatlamma-qatlam qayta tiklaydi;
Tabiiy his: Natijada pishirish va iste’mol qilish jarayonida mahsulot haqiqiy mol yoki parranda go‘shtidan deyarli farq qilmaydigan tuzilish va shiradorlikni taqdim etadi.
Perfecta brendi: Printerda tayyorlangan baliq kotletlari
Ishlab chiqaruvchi nafaqat qizil va oq go‘sht, balki dengiz mahsulotlari yo‘nalishida ham keng ko‘lamli assortimentni taqdim etdi:
Dengiz ta’mi: Savdoga chiqarilgan Perfecta brendi ostida losos va oq baliq ta’miga ega o‘simlik asosidagi kotletlar xaridorlarga taqdim etilmoqda;
Bozor geografiyasi: Innovatsion mahsulotlarning ilk partiyasi AQSHning shimoli-sharqiy hududlaridagi chakana savdo tarmoqlari va ixtisoslashgan do‘konlarda sotila boshlandi;
Ekologik foyda: Loyiha mualliflarining fikricha, bu kabi mahsulotlar chorvachilik va ortiqcha baliq ovlash oqibatida atrof-muhitga yetayotgan zararni keskin kamaytirishga xizmat qiladi.
Bozor tahlilchilari ushbu tashabbusning muvaffaqiyati oziq-ovqat sanoatida 3D-texnologiyalarning butun dunyo bo‘ylab ommalashishida hal qiluvchi turtki bo‘lishini ta’kidlamoqda.
Izohlar 0
…