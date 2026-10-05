Dronlarga qarshi qalqon: Neft infratuzilmasini himoya qilishning kutilmagan usuli (video)

·34·Texno
Dronlarga qarshi qalqon: Neft infratuzilmasini himoya qilishning kutilmagan usuli (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiyada dron hujumlaridan neft infratuzilmasini himoya qilish uchun maxsus aerostatlar ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yildi.
  • Bu tizim Ikkinchi jahon urushi davridagi «to‘siq aerostatlari» g‘oyasiga asoslanib, zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan.
  • Aerostatlar po‘lat arqonlar, trosslar va mustahkam to‘rlar yordamida ko‘rinmas himoya devorini hosil qilib, past balandlikda uchuvchi dronlarni ushlab qoladi yoki ularning parvozini to‘xtatadi.

Rossiyada strategik ahamiyatga ega bo‘lgan neftni qayta ishlash zavodlari (NQIZ) va energetika infratuzilmasini uchuvchisiz uchish qurilmalari (dronlar) hujumlaridan muhofaza qilish maqsadida maxsus aerostatlar (havo sharlari) ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yildi.

Havo hujumidan mudofaa (HHM) tizimlarining past balandlikda uchuvchi kichik dronlarga qarshi har doim ham yuqori samaradorlik bera olmayotgani hamda qimmat raketalarni sarflash iqtisodiy jihatdan og‘irlik qilayotgani bois, muhandislar Ikkinchi jahon urushi davrida keng qo‘llanilgan «to‘siq aerostatlari» tizimini zamonaviy texnologiyalar asosida qayta tiklashga qaror qilishdi.

Aerostatli mudofaa tizimi qanday ishlaydi?

Mazkur himoya qalqoni oddiy, ammo past balandlikda harakatlanuvchi kamikadze-dronlar uchun jiddiy to‘siq yaratadigan fizik mexanikaga tayanadi:

  • Po‘lat arqon va mustahkam to‘rlar: Osmonga ko‘tarilgan ulkan aerostatlar o‘zaro mustahkam metall simlar, po‘lat trosslar hamda chidamli to‘rlar bilan bir-biriga tutashtiriladi;

  • Ko‘rinmas to‘siq: Tezlik bilan zavod hududiga yaqinlashayotgan dronlar past balandlikda mazkur trosslarga yoki to‘rlarga urilib, nishonga yetmasdanoq havoda portlaydi yoki qanotlari shikastlanib, yerga qulaydi;

  • Radiolokatsion nazorat imkoniyati: Zamonaviy aerostatlar nafaqat fizik to‘siq, balki maxsus radar va optik kuzatuv moslamalari bilan jihozlanib, uzoq masofadan kelayotgan past uchuvchi nishonlarni oldindan payqash va ogohlantirish tizimi vazifasini ham bajarishi mumkin.

Nega aynan aerostatlar?

Harbiy va iqtisodiy tahlilchilar bu qarorning bir nechta muhim sabablarini ko‘rsatmoqda:

  • Iqtisodiy tejamkorlik: Zamonaviy zenit-raketa majmualari (masalan, «Pansir» yoki «Tor») va ularning raketalari nihoyatda qimmat bo‘lib, har bir arzon dronga qarshi millionlab dollarlik qurol ishlatish katta xarajat talab etadi. Aerostatlar esa ancha arzon va uzluksiz ishlaydigan muqobil yechimdir;

  • Uzluksiz navbatchilik: Aerostat haftalab yonilg‘i sarflamasdan havoda muallaq tura oladi va zavod ustida doimiy «xavfsizlik gumbazi»ni ta’minlaydi.

Mazkur texnologiya dastlabki bosqichda eng ko‘p xavf ostida bo‘lgan chegaraoldi va markaziy hududlardagi yirik neft omborlari hamda qayta ishlash korxonalari atrofida sinov tariqasida joylashtirilishi kutilmoqda.

RossiyaNQIZdronlaraerostatlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada yuzlab gektar maydonni qayta ishlovchi Feniks-E va Drofa-S dronlari taqdim etildiRossiyada yuzlab gektar maydonni qayta ishlovchi Feniks-E va Drofa-S dronlari taqdim etildi22 may 02:53Rossiyada fuqarolik obyektlarini dronlardan himoya qiluvchi lazer majmuasi taqdim etildiRossiyada fuqarolik obyektlarini dronlardan himoya qiluvchi lazer majmuasi taqdim etildi19 may 20:56Rostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqdaRostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqda15 iyun 20:50AQSH do‘konlarida 3D-printerda bosib chiqarilgan go‘sht va baliq mahsulotlari sotila boshlandiAQSH do‘konlarida 3D-printerda bosib chiqarilgan go‘sht va baliq mahsulotlari sotila boshlandiBugun 21:13Google Intel protsessorli noutbuklardagi cheklovlarni maʼlum qildiGoogle Intel protsessorli noutbuklardagi cheklovlarni maʼlum qildiBugun 20:22Tadqiqotchilar Xitoyning yangi sunʼiy intellekt agentlari parkini kuzatmoqdaTadqiqotchilar Xitoyning yangi sunʼiy intellekt agentlari parkini kuzatmoqdaBugun 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...