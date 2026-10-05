Kelgusi OLED ekranli MacBook Pro noutbuklari sezilarli darajada yengilroq boʻladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yangi avlod MacBook Pro noutbuklari OLED ekranlar bilan birga sezilarli darajada yengilroq boʻladi, bu esa foydalanuvchilar uchun muhim yangilikdir.
- Apple muhandislari noutbuklarning ichki qurilmasini qayta ishlab chiqib, koʻplab butlovchi qismlarning oʻlchamlarini kichraytirish va joylashuvini oʻzgartirish orqali korpus vaznini kamaytirishga muvaffaq boʻlgan.
Apple kompaniyasi tayyorlayotgan yangi avlod MacBook Pro noutbuklari OLED ekranlar bilan jihozlanibгина qolmay, balki joriy modellarga nisbatan sezilarli darajada yengilroq vaznga ega boʻladi. Bu haqda Bloomberg nashri oʻz manbalariga tayanib xabar berdi. Zamonaviy texnologiyalar bozorida mobil qurilmalarning qulayligi va yengilligi asosiy raqobat ustunliklaridan biriga aylanib borayotgan bir paytda, ushbu oʻzgarish foydalanuvchilar uchun muhim yangilik sanaladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ichki tuzilmaning tubdan oʻzgarishiMaʼlumotlarga koʻra, Apple muhandislari noutbuklarning ichki qurilmasini qayta ishlab chiqishgan. Kompaniya koʻplab butlovchi qismlarning oʻlchamlarini kichraytirib, ularning joylashuvini oʻzgartirishga muvaffaq boʻlgan. Aynan shu muhandislik yechimi korpus vaznini sezilarli darajada kamaytirish imkonini berdi. Garchi qurilmalarning aniq vazni qanchaga yengillashishi hozircha nomaʼlum boʻlsa-da, manbalar bu farq juda sezilarli boʻlishini taʼkidlamoqda.
Hozirgi vaqtda sotuvda boʻlgan MacBook Pro modellari oʻzining ogʻirligi boʻyicha raqobatchilardan biroz ortda qolayotgan edi. Xususan, joriy avlodning 14 dyuymli versiyasi 1,55–1,62 kilogramm, 16 dyuymli yirik versiyasi esa 2,14–2,15 kilogramm vaznga ega. Yangi OLED modellar esa bozordagi eng yengil va qulay professional noutbuklar qatoriga kirishi kutilmoqda.
Kutilayotgan texnik xususiyatlarBloomberg xabariga koʻra, yangi avlod noutbuklari nafaqat yangi displeylar va yengil korpus, balki boshqa qator dizayn va funksional oʻzgarishlarni ham olib keladi. Jumladan, qurilmalarga sensorli panellar oʻrnatilishi, ekran yuqori qismida esa zamonaviy Dynamic Island tirqishi paydo boʻlishi kutilmoqda. Shuningdek, noutbuklarning umumiy qalinligi ham sezilarli darajada yupqalashadi.
Ushbu ilgʻor qurilmalarning taqdimoti anʼanaviy tarzda joriy yilning kuz oylariga rejalashtirilgan. Mutaxassislar va texnologiya ixlosmandlari Apple noutbuklarini joriy yilning oktabr yoki noyabr oylarida kutib olishlari mumkin. OLED texnologiyasiga oʻtish va korpus konstruktsiyasining yaxshilanishi Apple uchun ham, umuman olganda, butun noutbuklar bozori uchun muhim qadam boʻlishi bashorat qilinmoqda.
Izohlar 0
…