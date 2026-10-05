Kelgusi OLED ekranli MacBook Pro noutbuklari sezilarli darajada yengilroq boʻladi

·29·Texno
Kelgusi OLED ekranli MacBook Pro noutbuklari sezilarli darajada yengilroq boʻladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yangi avlod MacBook Pro noutbuklari OLED ekranlar bilan birga sezilarli darajada yengilroq boʻladi, bu esa foydalanuvchilar uchun muhim yangilikdir.
  • Apple muhandislari noutbuklarning ichki qurilmasini qayta ishlab chiqib, koʻplab butlovchi qismlarning oʻlchamlarini kichraytirish va joylashuvini oʻzgartirish orqali korpus vaznini kamaytirishga muvaffaq boʻlgan.

Apple kompaniyasi tayyorlayotgan yangi avlod MacBook Pro noutbuklari OLED ekranlar bilan jihozlanibгина qolmay, balki joriy modellarga nisbatan sezilarli darajada yengilroq vaznga ega boʻladi. Bu haqda Bloomberg nashri oʻz manbalariga tayanib xabar berdi. Zamonaviy texnologiyalar bozorida mobil qurilmalarning qulayligi va yengilligi asosiy raqobat ustunliklaridan biriga aylanib borayotgan bir paytda, ushbu oʻzgarish foydalanuvchilar uchun muhim yangilik sanaladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ichki tuzilmaning tubdan oʻzgarishi

Maʼlumotlarga koʻra, Apple muhandislari noutbuklarning ichki qurilmasini qayta ishlab chiqishgan. Kompaniya koʻplab butlovchi qismlarning oʻlchamlarini kichraytirib, ularning joylashuvini oʻzgartirishga muvaffaq boʻlgan. Aynan shu muhandislik yechimi korpus vaznini sezilarli darajada kamaytirish imkonini berdi. Garchi qurilmalarning aniq vazni qanchaga yengillashishi hozircha nomaʼlum boʻlsa-da, manbalar bu farq juda sezilarli boʻlishini taʼkidlamoqda.

Hozirgi vaqtda sotuvda boʻlgan MacBook Pro modellari oʻzining ogʻirligi boʻyicha raqobatchilardan biroz ortda qolayotgan edi. Xususan, joriy avlodning 14 dyuymli versiyasi 1,55–1,62 kilogramm, 16 dyuymli yirik versiyasi esa 2,14–2,15 kilogramm vaznga ega. Yangi OLED modellar esa bozordagi eng yengil va qulay professional noutbuklar qatoriga kirishi kutilmoqda.

Kutilayotgan texnik xususiyatlar

Bloomberg xabariga koʻra, yangi avlod noutbuklari nafaqat yangi displeylar va yengil korpus, balki boshqa qator dizayn va funksional oʻzgarishlarni ham olib keladi. Jumladan, qurilmalarga sensorli panellar oʻrnatilishi, ekran yuqori qismida esa zamonaviy Dynamic Island tirqishi paydo boʻlishi kutilmoqda. Shuningdek, noutbuklarning umumiy qalinligi ham sezilarli darajada yupqalashadi.

Ushbu ilgʻor qurilmalarning taqdimoti anʼanaviy tarzda joriy yilning kuz oylariga rejalashtirilgan. Mutaxassislar va texnologiya ixlosmandlari Apple noutbuklarini joriy yilning oktabr yoki noyabr oylarida kutib olishlari mumkin. OLED texnologiyasiga oʻtish va korpus konstruktsiyasining yaxshilanishi Apple uchun ham, umuman olganda, butun noutbuklar bozori uchun muhim qadam boʻlishi bashorat qilinmoqda.

MacBook ProAppleOLEDNoutbukTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple buklanuvchi iPhone Duo ekranining o‘ziga xos jihatlarini ma’lum qildiApple buklanuvchi iPhone Duo ekranining o‘ziga xos jihatlarini ma’lum qildi2 oktabr 14:59Samsung dunyodagi ilk 300 Gs chastotali OLED-panni namoyish etdiSamsung dunyodagi ilk 300 Gs chastotali OLED-panni namoyish etdi20 avgust 20:56Samsung ekran osti yuzni tanish texnologiyasi ustida ishlamoqdaSamsung ekran osti yuzni tanish texnologiyasi ustida ishlamoqda2 oktabr 07:25Olimlar mikrosxemalar kabi fotolitografiya yordamida OLED ekranlar yaratishni oʻrganishdiOlimlar mikrosxemalar kabi fotolitografiya yordamida OLED ekranlar yaratishni oʻrganishdi24 sentabr 04:28HP arzon va oʻta uzoq ishlaydigan OmniBook 3 noutbukini taqdim etdiHP arzon va oʻta uzoq ishlaydigan OmniBook 3 noutbukini taqdim etdi26 avgust 04:29Google Intel protsessorli noutbuklardagi cheklovlarni maʼlum qildiGoogle Intel protsessorli noutbuklardagi cheklovlarni maʼlum qildiBugun 20:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...