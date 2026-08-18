Pep Gvardiola va Kayl Uoker oʻrtasidagi kiyim almashtirish xonasidagi janjal oshkor boʻldi

·4·Sport
Pep Gvardiola va Kayl Uoker oʻrtasidagi kiyim almashtirish xonasidagi janjal oshkor boʻldi

Manchester Siti klubi bosh murabbiyi Pep Gvardiola hamda tajribali himoyachi Kayl Uoker oʻrtasida yuz bergan keskin mojaro va jamoa ichidagi muammolar tafsilotlari ommaga maʼlum qilindi. Amazon Prime Video platformasining A Beautiful Obsession hujjatli filmida taqdim etilgan yangi kadrlar Angliya chempionatidagi inqirozli davr parda ortidagi voqealarni ochib berdi. Bu haqda xorijiy OAV va ixt.com manbalari xabar tarqatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mojaroning avj olishiga 2024-yilning dekabr oyida Enfild stadionida Liverpulga qarshi kechgan oʻyindagi 0:2 hisobidagi magʻlubiyat sabab boʻlgan. Ushbu omadsizlik Manchester Siti uchun ketma-ket yettita oʻyindan iborat gʻalabasiz seriyaning bir qismi boʻlib, shundan oltitasi magʻlubiyat bilan tugagandi. Qayd etish joizki, oʻtgan mavsumdagina jamoa ketma-ket toʻrtinchi bor Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritgan edi.

Kiyim almashtirish xonasidagi keskin toʻqnashuv

Hujjatli filmda koʻrsatilishicha, oʻyindan keyingi tanaffusda Kayl Uoker oʻz gʻazabini yashira olmagan va murabbiyning tanqidlaridan noroziligini ochiq bayon qilgan. Jamoa sardorlaridan biri boʻlishiga qaramay, u har bir yigʻilishda aynan uning ismi tilga olinayotganidan noroziligini bildirgan. Futbolchi uni umumiy taktika xatolari uchun ataylab aybdor qilib koʻrsatilayotganini daʼvo qilgan.

Uoker jamoat oldida gʻazablanib: "Siz har bir yigʻilishda mening ismimni aytyapsiz, har bitta majlisda mening ismim tilga olinadi", — deya eʼtiroz bildirgan. Shuningdek, u murabbiyning samimiyatini shubha ostiga olib, boshida uning sardor boʻlishini istamaganini ham aytib oʻtgan.

Pep Gvardiolaning koʻz yoshlari

Mojaro avj olgan pallada Pep Gvardiola kutilmaganda hissiyotlarga berilib ketgan va butun jamoa oldida koʻz yosh toʻkkan. Garchi mutaxassis bu holat Uoker sardor boʻlgani uchun tez-tez tilga olinishini tushuntirmoqchi boʻlgan boʻlsa-da, vaziyat yumshamagach, murabbiy oʻzining kelajagi haqida ochiq gapirgan.

Aql bovar qilmaydigan darajada hissiy chiqish qilgan Gvardiola futbolchilarga qarab: "Agar men muammo boʻlsam, buni menga aytishingiz kerak. Men bu yerda pul uchun yoki shunchaki qolish uchun turganim yoʻq", — degan. U shartnomani jamoa bilan birga kurashish va qiyin damda ularga yordam berish istagi tufayli uzaytirganini taʼkidlab, oʻyinchilardan yordam berishni soʻragan.

Pep GvardiolaKayl UokerManchester SitiAngliya Premer-ligasiFutbol yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rafael Leao Milan safini tark etishi kutilmoqdaRafael Leao Milan safini tark etishi kutilmoqdaBugun, 13:19Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Buel ulushini sotishi mumkinChelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Buel ulushini sotishi mumkinBugun, 12:56Virjil van Deyk Liverpulning yangi himoyachilari haqida fikr bildirdiVirjil van Deyk Liverpulning yangi himoyachilari haqida fikr bildirdiBugun, 12:55Chelsi Pedro Netoning transfer narxini keskin oshirib yubordiChelsi Pedro Netoning transfer narxini keskin oshirib yubordiBugun, 12:19Liverpul Parij klubidan ikki iqtidorli futbolchini olib kelmoqdaLiverpul Parij klubidan ikki iqtidorli futbolchini olib kelmoqdaBugun, 11:37Manchester Yunayted Bruno Fernandeshni sotmasligini qatʼiy bildirdiManchester Yunayted Bruno Fernandeshni sotmasligini qatʼiy bildirdiBugun, 11:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi