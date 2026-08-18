Pep Gvardiola va Kayl Uoker oʻrtasidagi kiyim almashtirish xonasidagi janjal oshkor boʻldi
Manchester Siti klubi bosh murabbiyi Pep Gvardiola hamda tajribali himoyachi Kayl Uoker oʻrtasida yuz bergan keskin mojaro va jamoa ichidagi muammolar tafsilotlari ommaga maʼlum qilindi. Amazon Prime Video platformasining A Beautiful Obsession hujjatli filmida taqdim etilgan yangi kadrlar Angliya chempionatidagi inqirozli davr parda ortidagi voqealarni ochib berdi. Bu haqda xorijiy OAV va ixt.com manbalari xabar tarqatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mojaroning avj olishiga 2024-yilning dekabr oyida Enfild stadionida Liverpulga qarshi kechgan oʻyindagi 0:2 hisobidagi magʻlubiyat sabab boʻlgan. Ushbu omadsizlik Manchester Siti uchun ketma-ket yettita oʻyindan iborat gʻalabasiz seriyaning bir qismi boʻlib, shundan oltitasi magʻlubiyat bilan tugagandi. Qayd etish joizki, oʻtgan mavsumdagina jamoa ketma-ket toʻrtinchi bor Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritgan edi.
Kiyim almashtirish xonasidagi keskin toʻqnashuvHujjatli filmda koʻrsatilishicha, oʻyindan keyingi tanaffusda Kayl Uoker oʻz gʻazabini yashira olmagan va murabbiyning tanqidlaridan noroziligini ochiq bayon qilgan. Jamoa sardorlaridan biri boʻlishiga qaramay, u har bir yigʻilishda aynan uning ismi tilga olinayotganidan noroziligini bildirgan. Futbolchi uni umumiy taktika xatolari uchun ataylab aybdor qilib koʻrsatilayotganini daʼvo qilgan.
Uoker jamoat oldida gʻazablanib: "Siz har bir yigʻilishda mening ismimni aytyapsiz, har bitta majlisda mening ismim tilga olinadi", — deya eʼtiroz bildirgan. Shuningdek, u murabbiyning samimiyatini shubha ostiga olib, boshida uning sardor boʻlishini istamaganini ham aytib oʻtgan.
Pep Gvardiolaning koʻz yoshlariMojaro avj olgan pallada Pep Gvardiola kutilmaganda hissiyotlarga berilib ketgan va butun jamoa oldida koʻz yosh toʻkkan. Garchi mutaxassis bu holat Uoker sardor boʻlgani uchun tez-tez tilga olinishini tushuntirmoqchi boʻlgan boʻlsa-da, vaziyat yumshamagach, murabbiy oʻzining kelajagi haqida ochiq gapirgan.
Aql bovar qilmaydigan darajada hissiy chiqish qilgan Gvardiola futbolchilarga qarab: "Agar men muammo boʻlsam, buni menga aytishingiz kerak. Men bu yerda pul uchun yoki shunchaki qolish uchun turganim yoʻq", — degan. U shartnomani jamoa bilan birga kurashish va qiyin damda ularga yordam berish istagi tufayli uzaytirganini taʼkidlab, oʻyinchilardan yordam berishni soʻragan.
…