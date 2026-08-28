Apple TV obuna narxlarini yana oshirdi

·15·Texno
Apple TV obuna narxlarini yana oshirdi

Soʻnggi toʻrt yil ichida toʻrtinchi bor Apple TV striming xizmati oʻz obuna narxlarini oshirishga qaror qildi. Endilikda mazkur platformadan foydalanish oyiga 12,99 dollardan 14,99 dollargacha qimmatlashdi, yillik obuna qiymati esa 99 dollardan 119 dollarga koʻtarildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, narxlarning oshishi nafaqat alohida xizmatlarga, balki kompaniyaning umumiy paketlariga ham taalluqli boʻldi. Xususan, tarkibiga iCloud+, TV, Music va Arcade kiruvchi Apple One toʻplamining oylik qiymati 19,95 dollardan 21,95 dollarga yetkazildi.

Striming bozoridagi umumiy tendensiya

Bozor tahlilchilarining taʼkidlashicha, Apple bu borada yagona emas. Soʻnggi oylarda boshqa yirik oʻyinchilar ham oʻz xizmatlari narxini oshirgan edi. Jumladan, Netflix mart oyida oʻz tariflarini qimmatlashtirgan boʻlsa, Peacock xizmati ham oy boshida shunday qarorga kelganini eʼlon qilgandi.

Mutaxassislar bunday iqtisodiy qadamlarni umumiy inflyatsiya va texnologiya bozoridagi oʻzgarishlar bilan izohlamoqda. Raqobat shiddatli boʻlib turgan bir paytda kompaniyalar oʻz daromadlarini saqlab qolish va xizmat koʻrsatish sifatini oshirish uchun narxlarni qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda.

Texnologiya bozoridagi bosim

Faqatgina striming emas, balki texnologiya kompaniyalari apparat taʼminoti narxlarini ham oshirmoqda. Bunga sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarini qurish uchun zarur boʻlgan apparat vositalariga boʻlgan ulkan talab sabab boʻlmoqda.

Hozirgi kunda RAM va boshqa muhim butlovchi qismlar yetishmovchiligi sezilib turibdi. Bu esa butun industriya boʻylab xarajatlarning oshishiga va oxir-oqibat isteʼmolchilar uchun narxlarning qimmatlashishiga olib kelmoqda.

Shunga qaramay, isteʼmolchilarning Apple narx siyosatidan noroziligi uzoqqa choʻzilmasligi kutilmoqda. Kompaniya sentabr oyida oʻzining yangi qurilmalari taqdimotini oʻtkazishni rejalashtirgan boʻlib, bu eʼtiborning asosiy qismini oʻziga qaratishi aniq.

Rejalashtirilgan tadbirda Apple oʻzining soʻnggi iPhone modellari qatorini, jumladan, ilk buklanuvchi smartfonini namoyish etishi kutilmoqda. Yangi flagman mahsulotlar eʼloni foydalanuvchilarning xizmatlar narxi oshgani haqidagi noroziligini vaqtincha soya qoldirishi taxmin qilinmoqda.

AppleApple TVTexnologiyaStrimingYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amerikalik ixtirochi muzqaymoq uchun mini muzlatgich yaratdiAmerikalik ixtirochi muzqaymoq uchun mini muzlatgich yaratdiBugun, 20:20100 dan ortiq texnologiya giganti sun’iy intellekt xavfidan ogohlantirdi!100 dan ortiq texnologiya giganti sun’iy intellekt xavfidan ogohlantirdi!Bugun, 20:05400 dollarlik robot o‘rdak uyda yurib buyum tashiydi400 dollarlik robot o‘rdak uyda yurib buyum tashiydiBugun, 18:25Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max eng avtonom smartfonga aylandiXiaomi Redmi Note 17 Pro Max eng avtonom smartfonga aylandiBugun, 17:50Geoskan-2 sunʼiy yoʻldoshi samolyotlardan 47 mingdan ortiq xabar qabul qildiGeoskan-2 sunʼiy yoʻldoshi samolyotlardan 47 mingdan ortiq xabar qabul qildiBugun, 17:21Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldiSamsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldiBugun, 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda