Apple TV obuna narxlarini yana oshirdi
Soʻnggi toʻrt yil ichida toʻrtinchi bor Apple TV striming xizmati oʻz obuna narxlarini oshirishga qaror qildi. Endilikda mazkur platformadan foydalanish oyiga 12,99 dollardan 14,99 dollargacha qimmatlashdi, yillik obuna qiymati esa 99 dollardan 119 dollarga koʻtarildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, narxlarning oshishi nafaqat alohida xizmatlarga, balki kompaniyaning umumiy paketlariga ham taalluqli boʻldi. Xususan, tarkibiga iCloud+, TV, Music va Arcade kiruvchi Apple One toʻplamining oylik qiymati 19,95 dollardan 21,95 dollarga yetkazildi.
Striming bozoridagi umumiy tendensiyaBozor tahlilchilarining taʼkidlashicha, Apple bu borada yagona emas. Soʻnggi oylarda boshqa yirik oʻyinchilar ham oʻz xizmatlari narxini oshirgan edi. Jumladan, Netflix mart oyida oʻz tariflarini qimmatlashtirgan boʻlsa, Peacock xizmati ham oy boshida shunday qarorga kelganini eʼlon qilgandi.
Mutaxassislar bunday iqtisodiy qadamlarni umumiy inflyatsiya va texnologiya bozoridagi oʻzgarishlar bilan izohlamoqda. Raqobat shiddatli boʻlib turgan bir paytda kompaniyalar oʻz daromadlarini saqlab qolish va xizmat koʻrsatish sifatini oshirish uchun narxlarni qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda.
Texnologiya bozoridagi bosimFaqatgina striming emas, balki texnologiya kompaniyalari apparat taʼminoti narxlarini ham oshirmoqda. Bunga sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarini qurish uchun zarur boʻlgan apparat vositalariga boʻlgan ulkan talab sabab boʻlmoqda.
Hozirgi kunda RAM va boshqa muhim butlovchi qismlar yetishmovchiligi sezilib turibdi. Bu esa butun industriya boʻylab xarajatlarning oshishiga va oxir-oqibat isteʼmolchilar uchun narxlarning qimmatlashishiga olib kelmoqda.
Shunga qaramay, isteʼmolchilarning Apple narx siyosatidan noroziligi uzoqqa choʻzilmasligi kutilmoqda. Kompaniya sentabr oyida oʻzining yangi qurilmalari taqdimotini oʻtkazishni rejalashtirgan boʻlib, bu eʼtiborning asosiy qismini oʻziga qaratishi aniq.
Rejalashtirilgan tadbirda Apple oʻzining soʻnggi iPhone modellari qatorini, jumladan, ilk buklanuvchi smartfonini namoyish etishi kutilmoqda. Yangi flagman mahsulotlar eʼloni foydalanuvchilarning xizmatlar narxi oshgani haqidagi noroziligini vaqtincha soya qoldirishi taxmin qilinmoqda.
…