Tadbirkorlarga jarima qo‘llanmaydi: Prezident yangi farmonni imzoladi!

·20·Iqtisodiyot
Tadbirkorlarga jarima qo‘llanmaydi: Prezident yangi farmonni imzoladi!

O‘zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini yanada erkinlashtirish, biznes subyektlariga ortiqcha bosimlarni kamaytirish va investitsiyaviy muhitni tubdan yaxshilashga qaratilgan muhim hujjat qabul qilindi. Prezidentning tadbirkorlar bilan VI ochiq muloqotida ilgari surilgan vazifalar asosida maxsus Farmon imzolandi.

Mazkur farmon bilan 2027 yil 1 yanvardan boshlab milliy biznes amaliyotiga bir qator yengillik va kafolatlar kiritilmoqda.

2027 yil 1 yanvardan nimalar o‘zgaradi?

Yangi tartibga ko‘ra, tadbirkorlarni jazolash emas, balki ularga ko‘maklashish tizimi yo‘lga qo‘yiladi:

  • «Birinchi xato uchun ogohlantirish» tamoyili: Agar tadbirkorlik subyekti qoidabuzarlikni birinchi marta sodir etgan bo‘lsa hamda fuqarolar hayoti, sog‘lig‘i yoki o‘zgalar mulkiga zarar yetkazmagan bo‘lsa, unga nisbatan darhol moliyaviy jarima qo‘llanilmaydi. Buning o‘rniga kamchilikni tuzatish uchun 10 kunlik muhlat beriladi;

  • Takroriy tekshiruvlarga cheklov: Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida 1 yil davomida o‘tkaziladigan har qanday takroriy tekshiruv faqat Biznes-ombudsman ruxsati bilan amalga oshiriladi (kameral soliq tekshiruvi bundan mustasno).

Ikki yillik huquqiy eksperiment: Ixtiyoriy audit va soliq imtiyozi

Farmon bilan 2027 yil 1 yanvardan 2028 yil 31 dekabrga qadar o‘rta va yirik biznes subyektlari uchun noyob huquqiy sinov tartibi joriy etilmoqda:

  • Tashabbuskor audit: Tadbirkorlar auditorlik tashkilotini jalb qilgan holda soliq va yig‘imlarni to‘g‘ri hisoblash bo‘yicha o‘z ixtiyori bilan audit o‘tkazadi va ushbu xulosani soliq organi tan oladi;

  • Soliq organi tekshirmaydi: Audit o‘tkazilgan davr uchun davlat soliq idoralari tomonidan qayta soliq auditi o‘tkazilmaydi;

  • 30 kunlik imkoniyat: Auditda aniqlangan barcha xato va kamchiliklar 30 kun ichida to‘liq bartaraf etilsa, biznes subyektiga nisbatan moliyaviy jarimalar umuman qo‘llanmaydi;

  • Auditorlar javobgarligi: Eksperimentda ishtirok etuvchi auditorlik firmalari reyestri Soliq qo‘mitasi saytida yuritiladi. Agar xulosa xatoligi oqibatida to‘lanmay qolgan soliqlar aniqlansa, javobgarlik auditorlik tashkilotining zimmasiga tushadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

999,9 sof oltin va kumush: Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlangan tangalar sotuvga chiqdi999,9 sof oltin va kumush: Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlangan tangalar sotuvga chiqdiBugun, 19:132 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 17:472 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 11:42O‘zbekiston energetikasida katta burilish: Gaz ta’minoti nega qisqarmoqda va aholini nimalar kutyapti?O‘zbekiston energetikasida katta burilish: Gaz ta’minoti nega qisqarmoqda va aholini nimalar kutyapti?Bugun, 09:4828 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 18:02Har beshinchi o‘zbekistonlik qarzdor: Markaziy bank kredit bo‘yicha shov-shuvli raqamlarni ochdiHar beshinchi o‘zbekistonlik qarzdor: Markaziy bank kredit bo‘yicha shov-shuvli raqamlarni ochdiKecha, 16:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi