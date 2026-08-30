Itauma g‘alaba qozona turib, qanday qilib Xrgovichga nokaut bo‘ldi?

·29·Sport
Itauma g‘alaba qozona turib, qanday qilib Xrgovichga nokaut bo‘ldi?

Super og‘ir vazn toifasida London ringida kechgan chempionlik jangi boks ixlosmandlariga yilning eng dramatik yakunlaridan birini taqdim etdi. 34 yoshli xorvatiyalik tajribali bokschi Filip Xrgovich 21 yoshli britaniyalik super-iqtidor Mozes Itaumani 9-raundda texnik nokaut evaziga taslim etib, vakant bo‘lib turgan nufuzli IBF jahon chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi.

Jang yakunlangach, xalqaro Compubox kompyuterlashgan statistika portali e’lon qilgan raqamlar muxlislarni yanada hayratda qoldirdi — bahs to‘xtatilgan paytga qadar britaniyalik bokschi deyarli barcha jabhalarda ikki baravar ustunlik qayd etayotgan edi.

Raqamlardagi ustunlik va ringdagi achchiq haqiqat

Compubox e’lon qilgan yakuniy zarbalar hisoboti Mozes Itaumaning qanchalik yuqori bosim va tezlikda harakat qilganini ko‘rsatib turibdi:

  • Jami aniq zarbalar: Itauma raqibiga 163 ta aniq zarba yo‘llagan bo‘lsa, Xrgovichda bu ko‘rsatkich atigi 90 tani tashkil etgan;

  • Jeblar (to‘g‘ri zarbalar): 39 ga qarshi 26 ta ko‘rsatkich bilan britaniyalik ochkolar to‘plashda ham oldinda borgan;

  • Asosiy kuchli zarbalar (Power Punches): Yosh yulduz xorvatiyalikka nisbatan deyarli ikki baravar ko‘p kuchli zarba bergan — 124 ga qarshi 64.

Biroq, barcha raqamli ko‘rsatkichlarda oldinda bo‘lishiga qaramay, 8–9-raundlarga kelib kuchini noto‘g‘ri taqsimlagan britaniyalikning holdan toyishi va sekundantlari tomonidan sochiq tashlanishi bahs taqdirini muddatidan oldin hal qildi.

Yangi chempionning navbatdagi jangi: Raqib kim bo‘ladi?

Tarixiy g‘alaba orqali Xorvatiya tarixidagi ilk og‘ir vazn jahon chempioniga aylangan Filip Xrgovich uzoq vaqt dam olmaydi:

  • Frenk Sanchesga qarshi bahs: Xalqaro insaydlarga ko‘ra, yangi chempion IBF kamarini himoya qilish maqsadida navbatdagi jangini kubalik tajribali va mahoratli bokschi Frenk Sanchesga qarshi o‘tkazishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Humo Arena»da katta shou: «Tayson» Jo‘rayev qirg‘iz jangchisi bilan oktagonga chiqadi«Humo Arena»da katta shou: «Tayson» Jo‘rayev qirg‘iz jangchisi bilan oktagonga chiqadiBugun, 14:38Barselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdiBarselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdiBugun, 12:58«Real» iqtidori APLga yo‘l olmoqda: Manuel Anxel «Fulhem»ga o‘tishga juda yaqin«Real» iqtidori APLga yo‘l olmoqda: Manuel Anxel «Fulhem»ga o‘tishga juda yaqinBugun, 12:55Bitta emodji va mingta ma’no: Merab Umarning nokautiga munosabat bildirdiBitta emodji va mingta ma’no: Merab Umarning nokautiga munosabat bildirdiBugun, 12:46MLSda Levandovskidan «gol+pas»: «Chikago Fayr» safarda durang o‘ynadiMLSda Levandovskidan «gol+pas»: «Chikago Fayr» safarda durang o‘ynadiBugun, 12:40Dahshatli drama: Itauma nokdaunga uchradi, Xrgovich ilk chempionga aylandiDahshatli drama: Itauma nokdaunga uchradi, Xrgovich ilk chempionga aylandiBugun, 12:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)