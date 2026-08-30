Huawei kompaniyasi HarmonyOS operatsion tizimini xalqaro bozorga olib chiqmoqda

·8·Texno
Huawei kompaniyasi HarmonyOS operatsion tizimini xalqaro bozorga olib chiqmoqda

Xitoyning texnologiya giganti Huawei oʻzining xususiy operatsion tizimi boʻlgan HarmonyOS'ni global miqyosda kengaytirish va jahon bozoriga olib chiqish niyatida ekanini rasman eʼlon qildi. Bu haqda ixbt.com nashri xabar tarqatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Joriy yilning 28–29-avgust kunlari Huawei kompaniyasi «Yangi intellektual aloqalar, yangi kelajak» mavzusida keng koʻlamli HarmonyOS Ecosystem Conference (HEC) 2026 konferensiyasini oʻtkazdi. Mazkur nufuzli tadbirda kompaniya rahbariyati oʻzining kelgusidagi strategik rejalari va tizimni xalqaro maydonda ommalashtirish borasidagi qadamlarini boʻlishdi.

Global kengayish sari ilk qadamlar

Tadbir davomida Huawei direktorlar kengashining raisi Sxu Chjtszyun kompaniya HarmonyOS operatsion tizimini global miqyosda keng joriy etish haqida jiddiy oʻylayotganini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, yaqin kelajakda ayrim mamlakatlar va mintaqalarda mazkur operatsion tizim uchun maxsus sinov dasturlari (pilot dasturlar) yoʻlga qoʻyiladi.

Agar ushbu sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, Huawei butun dunyo boʻylab isteʼmolchilar uchun HarmonyOS platformasini yanada kengroq hajmda ishlab chiqish va takomillashtirishga eʼtibor qaratadi. Ushbu qadam kelgusida mazkur operatsion tizimning Android hamda iOS platformalariga munosib muqobil sifatida shakllanishida hal qiluvchi rol oʻynashi kutilmoqda.

100 milliondan ortiq qurilma rejas

Sxu Chjtszyun taʼkidlaganidek, agar joriy qilinayotgan sinov jarayonlari kutilgan natijani bersa, HarmonyOS jahon bozorida mustahkam oʻrnashish uchun real imkoniyatga ega boʻladi. Kompaniya bu borada oʻz oldiga ulkan maqsadlarni qoʻygan boʻlib, xususan, HarmonyOS 6 operatsion tizimi 2026-yilning oxiriga qadar dunyo boʻylab 100 milliondan ortiq qurilmaga oʻrnatilishi rejalashtirilgan.

Mazkur tashabbusning hayotga tatbiq etilishi mobil operatsion tizimlar bozoridagi mavjud muvozanatni oʻzgartirib yuborishi va foydalanuvchilarga yangi ekotizim imkoniyatlarini taqdim etishi mumkin. Huawei oʻz texnologiyalarini nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro maydonda ham raqobatbardosh qilish yoʻlida izchil harakat qilmoqda.

HuaweiHarmonyOSAndroidTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starship V3 kosmik parvozlari narxini keskin pasaytiradiStarship V3 kosmik parvozlari narxini keskin pasaytiradiBugun, 13:50Samsung Galaxy S26 Ultra egalari One UI 9 Beta 7 dan noroziSamsung Galaxy S26 Ultra egalari One UI 9 Beta 7 dan noroziBugun, 13:30Poco X8 5G taqdimoti 9000 mA soat akkumulyator bilan 4 sentabrda boʻlib oʻtadiPoco X8 5G taqdimoti 9000 mA soat akkumulyator bilan 4 sentabrda boʻlib oʻtadiBugun, 12:50Xitoyda 4,7 dyuymli kompakt BlueFox Aura A1 smartfoni sotuvga chiqdiXitoyda 4,7 dyuymli kompakt BlueFox Aura A1 smartfoni sotuvga chiqdiBugun, 11:54SpaceX Viasat sunʼiy yoʻldoshini bloklashni talab qilmoqdaSpaceX Viasat sunʼiy yoʻldoshini bloklashni talab qilmoqdaBugun, 10:51Toyota Tesla izidan borib, yangi Lexus uchun gigakastingni tanladiToyota Tesla izidan borib, yangi Lexus uchun gigakastingni tanladiBugun, 10:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi