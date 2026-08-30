Huawei kompaniyasi HarmonyOS operatsion tizimini xalqaro bozorga olib chiqmoqda
Xitoyning texnologiya giganti Huawei oʻzining xususiy operatsion tizimi boʻlgan HarmonyOS'ni global miqyosda kengaytirish va jahon bozoriga olib chiqish niyatida ekanini rasman eʼlon qildi. Bu haqda ixbt.com nashri xabar tarqatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Joriy yilning 28–29-avgust kunlari Huawei kompaniyasi «Yangi intellektual aloqalar, yangi kelajak» mavzusida keng koʻlamli HarmonyOS Ecosystem Conference (HEC) 2026 konferensiyasini oʻtkazdi. Mazkur nufuzli tadbirda kompaniya rahbariyati oʻzining kelgusidagi strategik rejalari va tizimni xalqaro maydonda ommalashtirish borasidagi qadamlarini boʻlishdi.
Global kengayish sari ilk qadamlarTadbir davomida Huawei direktorlar kengashining raisi Sxu Chjtszyun kompaniya HarmonyOS operatsion tizimini global miqyosda keng joriy etish haqida jiddiy oʻylayotganini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, yaqin kelajakda ayrim mamlakatlar va mintaqalarda mazkur operatsion tizim uchun maxsus sinov dasturlari (pilot dasturlar) yoʻlga qoʻyiladi.
Agar ushbu sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, Huawei butun dunyo boʻylab isteʼmolchilar uchun HarmonyOS platformasini yanada kengroq hajmda ishlab chiqish va takomillashtirishga eʼtibor qaratadi. Ushbu qadam kelgusida mazkur operatsion tizimning Android hamda iOS platformalariga munosib muqobil sifatida shakllanishida hal qiluvchi rol oʻynashi kutilmoqda.
100 milliondan ortiq qurilma rejasSxu Chjtszyun taʼkidlaganidek, agar joriy qilinayotgan sinov jarayonlari kutilgan natijani bersa, HarmonyOS jahon bozorida mustahkam oʻrnashish uchun real imkoniyatga ega boʻladi. Kompaniya bu borada oʻz oldiga ulkan maqsadlarni qoʻygan boʻlib, xususan, HarmonyOS 6 operatsion tizimi 2026-yilning oxiriga qadar dunyo boʻylab 100 milliondan ortiq qurilmaga oʻrnatilishi rejalashtirilgan.
Mazkur tashabbusning hayotga tatbiq etilishi mobil operatsion tizimlar bozoridagi mavjud muvozanatni oʻzgartirib yuborishi va foydalanuvchilarga yangi ekotizim imkoniyatlarini taqdim etishi mumkin. Huawei oʻz texnologiyalarini nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro maydonda ham raqobatbardosh qilish yoʻlida izchil harakat qilmoqda.
…