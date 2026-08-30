BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi

·4·Avto
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi

Xitoyning yetakchi avtomobilsozlik kompaniyalaridan biri boʻlgan BYD oʻzining flagman sedani Yangwang U7 ishtirokida avtomobil sanoatida kamdan-kam uchraydigan oʻta shafqatsiz resurs sinovini yakunladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tasodifiy dilerdan sotib olingan seriyali elektromobil atigi toʻqqiz kunga yaqin vaqt ichida toʻxtovsiz ravishda 30 ming kilometr masofani bosib oʻtdi hamda yangi turdagi akkumulyator barqarorligini amalda isbotladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur oʻta ogʻir marafon 8 sutka, 19 soat va 58 daqiqa davom etdi. Xitoyning Nаньnin shahrida oʻtkazilgan sinovlar vaqtida kunduzgi havo harorati +36 darajadan yuqori, namlik esa 80 foizgacha yetgan. Sharoitning qiyinligiga qaramay, salon ichidagi iqlim nazorati doimiy ravishda +24 darajadagi qulay haroratni saqlab turgan. Avtomobilning butun sinov davomidagi oʻrtacha tezligi esa soatiga 240 kilometrni tashkil etgani mutaxassislarni ham hayratda qoldirdi.

Ekstremal sharoitdagi yuklamalar va Blade Battery 2.0 imkoniyatlari

Sinovdan koʻzlangan asosiy maqsad nafaqat mashinaning umumiy chidamliligini, balki yangi avlod Blade Battery 2.0 akkumulyatorining ekstremal yuklamalardan keyingi holatini baholash edi. Marafon davomida sedan 350 martadan ortiq oʻta tezkor quvvatlash stansiyalariga ulangan. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, 30 000 kilometrlik shiddatli yurishdan soʻng ham batareya oʻzining dastlabki sigʻimining 98,7 foizini saqlab qolgan va bor-yoʻgʻi 1,3 foizga kamaygan.

Ushbu ulkan sinov BYD tomonidan amalga oshirilayotgan keng koʻlamli tadqiqot dasturining kichik bir qismidir xolos. Hozirgi kunda kompaniyaning turli sinovlarida jami 758 ta avtomobil qatnashmoqda va ularning umumiy bosib oʻtgan masofa koʻrsatkichi allaqachon 10,49 million kilometrdan oshib ketdi. Bu esa ishlab chiqaruvchining oʻz mahsulotlari sifatiga qanchalik jiddiy yondashayotganidan dalolat beradi.

Texnik yangilanishlar va quvvat koʻrsatkichlari

Bozorga chiqarilganidan beri bir yil oʻtib yirik texnik yangilanishlarni qabul qilgan Yangwang U7 modeli taʼsirchan texnik xususiyatlarga ega. Toʻliq elektr quvvatida ishlaydigan versiya 135,5 va 150 kW·soat sigʻimli tortish akkumulyatorlari bilan taʼminlangan. Toʻrtta elektr motoridan iborat qurilma 1287 ot kuchiga ega boʻlib, 135,5 kW·soatlik batareyaga ega modifikatsiya CLTC sikli boʻyicha 800 kilometrgacha, 150 kW·soatlik versiya esa 1006 kilometrgacha masofani bosib oʻta oladi.

Shuningdek, xaridorlarga 52,4 kW·soatlik batareya va quvvati 1341 ot kuchiga teng boʻlgan ulanadigan gibrid (PHEV) versiyasi ham taklif etiladi. Xitoy bozorida ushbu ilgʻor flagman sedanining boshlangʻich narxi taxminan 95,4 ming AQSh dollaridan boshlanadi. Mazkur sinov natijalari zamonaviy elektromobillar anʼanaviy yonilgʻida ishlovchi mashinalardan qolishmasligi, hatto eng ogʻir sharoitlarda ham yuqori ishonchlilik koʻrsatishini yana bir bor tasdiqladi.

BYDYangwang U7ElektromobilBlade BatteryAvto yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota HiAce ekstremal avtodomga aylantirildiToyota HiAce ekstremal avtodomga aylantirildiBugun, 12:21Hyundai natriy batareyalarga oʻtmoqda: ular 25 yil xizmat qiladiHyundai natriy batareyalarga oʻtmoqda: ular 25 yil xizmat qiladiKecha, 16:21Geely Galaxy Battleship 700 avtomobili 6001 metr balandlikka chiqdiGeely Galaxy Battleship 700 avtomobili 6001 metr balandlikka chiqdiKecha, 03:58Mitsubishi bozorni zabt etmoqchi: Qanday yangi avtomobillar chiqariladi?Mitsubishi bozorni zabt etmoqchi: Qanday yangi avtomobillar chiqariladi?28.08, 19:37BYD olti oyda 10 000 ta o‘ta tezkor quvvatlash stansiyasini o‘rnatdiBYD olti oyda 10 000 ta o‘ta tezkor quvvatlash stansiyasini o‘rnatdi28.08, 12:51Xiaomi krossoveri 55 tonnalik samosvalni muvaffaqiyatli tortdiXiaomi krossoveri 55 tonnalik samosvalni muvaffaqiyatli tortdi28.08, 11:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi