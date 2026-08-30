BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Xitoyning yetakchi avtomobilsozlik kompaniyalaridan biri boʻlgan BYD oʻzining flagman sedani Yangwang U7 ishtirokida avtomobil sanoatida kamdan-kam uchraydigan oʻta shafqatsiz resurs sinovini yakunladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tasodifiy dilerdan sotib olingan seriyali elektromobil atigi toʻqqiz kunga yaqin vaqt ichida toʻxtovsiz ravishda 30 ming kilometr masofani bosib oʻtdi hamda yangi turdagi akkumulyator barqarorligini amalda isbotladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur oʻta ogʻir marafon 8 sutka, 19 soat va 58 daqiqa davom etdi. Xitoyning Nаньnin shahrida oʻtkazilgan sinovlar vaqtida kunduzgi havo harorati +36 darajadan yuqori, namlik esa 80 foizgacha yetgan. Sharoitning qiyinligiga qaramay, salon ichidagi iqlim nazorati doimiy ravishda +24 darajadagi qulay haroratni saqlab turgan. Avtomobilning butun sinov davomidagi oʻrtacha tezligi esa soatiga 240 kilometrni tashkil etgani mutaxassislarni ham hayratda qoldirdi.
Ekstremal sharoitdagi yuklamalar va Blade Battery 2.0 imkoniyatlariSinovdan koʻzlangan asosiy maqsad nafaqat mashinaning umumiy chidamliligini, balki yangi avlod Blade Battery 2.0 akkumulyatorining ekstremal yuklamalardan keyingi holatini baholash edi. Marafon davomida sedan 350 martadan ortiq oʻta tezkor quvvatlash stansiyalariga ulangan. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, 30 000 kilometrlik shiddatli yurishdan soʻng ham batareya oʻzining dastlabki sigʻimining 98,7 foizini saqlab qolgan va bor-yoʻgʻi 1,3 foizga kamaygan.
Ushbu ulkan sinov BYD tomonidan amalga oshirilayotgan keng koʻlamli tadqiqot dasturining kichik bir qismidir xolos. Hozirgi kunda kompaniyaning turli sinovlarida jami 758 ta avtomobil qatnashmoqda va ularning umumiy bosib oʻtgan masofa koʻrsatkichi allaqachon 10,49 million kilometrdan oshib ketdi. Bu esa ishlab chiqaruvchining oʻz mahsulotlari sifatiga qanchalik jiddiy yondashayotganidan dalolat beradi.
Texnik yangilanishlar va quvvat koʻrsatkichlariBozorga chiqarilganidan beri bir yil oʻtib yirik texnik yangilanishlarni qabul qilgan Yangwang U7 modeli taʼsirchan texnik xususiyatlarga ega. Toʻliq elektr quvvatida ishlaydigan versiya 135,5 va 150 kW·soat sigʻimli tortish akkumulyatorlari bilan taʼminlangan. Toʻrtta elektr motoridan iborat qurilma 1287 ot kuchiga ega boʻlib, 135,5 kW·soatlik batareyaga ega modifikatsiya CLTC sikli boʻyicha 800 kilometrgacha, 150 kW·soatlik versiya esa 1006 kilometrgacha masofani bosib oʻta oladi.
Shuningdek, xaridorlarga 52,4 kW·soatlik batareya va quvvati 1341 ot kuchiga teng boʻlgan ulanadigan gibrid (PHEV) versiyasi ham taklif etiladi. Xitoy bozorida ushbu ilgʻor flagman sedanining boshlangʻich narxi taxminan 95,4 ming AQSh dollaridan boshlanadi. Mazkur sinov natijalari zamonaviy elektromobillar anʼanaviy yonilgʻida ishlovchi mashinalardan qolishmasligi, hatto eng ogʻir sharoitlarda ham yuqori ishonchlilik koʻrsatishini yana bir bor tasdiqladi.
…