Borussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldi
Borussiya Dortmund PSV safida to'p surgan niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veermanni to'laqonli transfer asosida o'z safiga qo'shib oldi. Joey Veerman Niderlandiya chempionatida 2023–24, 2024–25 hamda 2025–26 mavsumlarida zafar quchgan, shuningdek, PSV safida 2021–22 va 2022–23 mavsumlarida KNVB kubogini qo'lga kiritgan. Klub rahbariyati uning ijodkorligi, texnik mahorati va maydonni ko'ra olish qobiliyati markaziy yarimhimoyani kuchaytirishiga ishonmoqda.
Borussiya Dortmund klubi tarkibni kuchaytirish yoʻlidagi muhim transferni rasman eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, jamoa PSV safida toʻp surgan niderlandlik iqtidorli yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldi. Mazkur transfer Signal Iduna Park jamoasining yangi mavsumdagi ambitsiyalari va markaziy chiziqdagi imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, tomonlar toʻlaqonli transfer borasida kelishuvga erishgan. Joey Veerman faoliyati davomida Eredivisie va Yevropa maydonlaridagi barqaror oʻyinlari bilan mutaxassislar eʼtiborini qozongan. Xususan, u Niderlandiya chempionatida ketma-ket uch mavsum — 2023–24, 2024–25 hamda 2025–26 yillarda zafar quchgan. Shuningdek, u PSV safida 2021–22 va 2022–23 yilgi mavsumlarda KNVB kubogini qoʻlga kiritgan.
Transfer sabablari va rahbariyat fikriBorussiya Dortmund sport boʻyicha bosh direktori Lars Ricken ushbu kelishuvning ahamiyatini yuqori baholab, quyidagilarni taʼkidladi: “Joey – bizning oʻyinimizga ulkan yordam bera oladigan futbolchi. Biz yozgi transfer oynasida eʼtiborimizni ataylab markaziy yarimhimoyaga qaratdik. Chunki yil boshidan beri bu pozitsiyada Pascal Gross va Salih Ozcannit yoʻqotdik, shuningdek, Emre Canni safga qaytganidan keyin markaziy himoyada oʻynatishni rejalashtirmoqdamiz”.
Transfer ortidagi asosiy maqsad – maydon markazida ijodiy nazorat va texnik mahoratni kuchaytirishdir. Borussiya Dortmund sport direktori Ole Book ham yangi futbolchining salohiyatiga yuqori baho berdi: “Joey – katta ijodkorlik, texnik mahorat va maydonni koʻra olish qobiliyatiga ega boʻlgan chinakamiga ajoyib futbolchi. U PSV Eindhoven va Niderlandiya milliy jamoasida eng yuqori darajada barqaror oʻyin koʻrsata olishini isbotladi”.
Niderlandiyalik futbolchi uchun Bundesligaga koʻchib oʻtish uning faoliyatida mutlaqo yangi va hayajonli bobni boshlab beradi. Germaniya futbolining yuqori surʼati va jismoniy jihatdan qattiqqoʻl muhitiga moslashish jarayoni oʻyinchi uchun navbatdagi sinov boʻladi. Buning uchun mavsumoldi tayyorgarlik mashgʻulotlari muhim ahamiyat kasb etadi.
Joey Veerman kabi yuqori saviyadagi pleymeykerning jalb etilishi klubning ichki chempionat hamda Yevropa arenasida raqobatbardoshligini yanada oshirishga qaratilgan qatʼiy qadamdir. Dortmundlik muxlislar yangi yulduzdan jamoaning hujumkor salohiyatini yangi bosqichga koʻtarishini kutishmoqda.
…