Borussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldi

·6·Sport
Borussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldi
Qisqacha

Borussiya Dortmund PSV safida to'p surgan niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veermanni to'laqonli transfer asosida o'z safiga qo'shib oldi. Joey Veerman Niderlandiya chempionatida 2023–24, 2024–25 hamda 2025–26 mavsumlarida zafar quchgan, shuningdek, PSV safida 2021–22 va 2022–23 mavsumlarida KNVB kubogini qo'lga kiritgan. Klub rahbariyati uning ijodkorligi, texnik mahorati va maydonni ko'ra olish qobiliyati markaziy yarimhimoyani kuchaytirishiga ishonmoqda.

Borussiya Dortmund klubi tarkibni kuchaytirish yoʻlidagi muhim transferni rasman eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, jamoa PSV safida toʻp surgan niderlandlik iqtidorli yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldi. Mazkur transfer Signal Iduna Park jamoasining yangi mavsumdagi ambitsiyalari va markaziy chiziqdagi imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, tomonlar toʻlaqonli transfer borasida kelishuvga erishgan. Joey Veerman faoliyati davomida Eredivisie va Yevropa maydonlaridagi barqaror oʻyinlari bilan mutaxassislar eʼtiborini qozongan. Xususan, u Niderlandiya chempionatida ketma-ket uch mavsum — 2023–24, 2024–25 hamda 2025–26 yillarda zafar quchgan. Shuningdek, u PSV safida 2021–22 va 2022–23 yilgi mavsumlarda KNVB kubogini qoʻlga kiritgan.

Transfer sabablari va rahbariyat fikri

Borussiya Dortmund sport boʻyicha bosh direktori Lars Ricken ushbu kelishuvning ahamiyatini yuqori baholab, quyidagilarni taʼkidladi: “Joey – bizning oʻyinimizga ulkan yordam bera oladigan futbolchi. Biz yozgi transfer oynasida eʼtiborimizni ataylab markaziy yarimhimoyaga qaratdik. Chunki yil boshidan beri bu pozitsiyada Pascal Gross va Salih Ozcannit yoʻqotdik, shuningdek, Emre Canni safga qaytganidan keyin markaziy himoyada oʻynatishni rejalashtirmoqdamiz”.

Transfer ortidagi asosiy maqsad – maydon markazida ijodiy nazorat va texnik mahoratni kuchaytirishdir. Borussiya Dortmund sport direktori Ole Book ham yangi futbolchining salohiyatiga yuqori baho berdi: “Joey – katta ijodkorlik, texnik mahorat va maydonni koʻra olish qobiliyatiga ega boʻlgan chinakamiga ajoyib futbolchi. U PSV Eindhoven va Niderlandiya milliy jamoasida eng yuqori darajada barqaror oʻyin koʻrsata olishini isbotladi”.

Niderlandiyalik futbolchi uchun Bundesligaga koʻchib oʻtish uning faoliyatida mutlaqo yangi va hayajonli bobni boshlab beradi. Germaniya futbolining yuqori surʼati va jismoniy jihatdan qattiqqoʻl muhitiga moslashish jarayoni oʻyinchi uchun navbatdagi sinov boʻladi. Buning uchun mavsumoldi tayyorgarlik mashgʻulotlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Joey Veerman kabi yuqori saviyadagi pleymeykerning jalb etilishi klubning ichki chempionat hamda Yevropa arenasida raqobatbardoshligini yanada oshirishga qaratilgan qatʼiy qadamdir. Dortmundlik muxlislar yangi yulduzdan jamoaning hujumkor salohiyatini yangi bosqichga koʻtarishini kutishmoqda.

Borussia DortmundJoey VeermanPSVBundesligaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Enrike transferi: Roma va Inter yana muzokaralarga kirishmoqdaLuis Enrike transferi: Roma va Inter yana muzokaralarga kirishmoqdaBugun, 15:50Trevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdiTrevoh Chalobax Chelenseydan nega Komoga ketganini aytdiBugun, 15:39Serxio BusketsBarselona" safiga murabbiy sifatida qaytdiSerxio BusketsBarselona" safiga murabbiy sifatida qaytdiBugun, 15:34Ueyn Runi Arsenal haqida bashorat qildiUeyn Runi Arsenal haqida bashorat qildiBugun, 15:17Jey-Jey Okocha Lionel Messini tanladi: u boshqa sayyoradanJey-Jey Okocha Lionel Messini tanladi: u boshqa sayyoradanBugun, 14:53Chelsi Enso Fernandesning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik koʻrmoqdaChelsi Enso Fernandesning ehtimoliy ketishiga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 14:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi