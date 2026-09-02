Arman Sarukyan shov-shuvli taklif bilan chiqdi: MMAni nima kutmoqda?

·0·Sport
Arman Sarukyan shov-shuvli taklif bilan chiqdi: MMAni nima kutmoqda?

UFCning yengil vazn toifasidagi yulduzi Arman Sarukyan tashkilotning rasmiy Deep Water podkastida mehmon bo‘lib, aralash yakkakurashlar olamini larzaga soladigan g‘oyani ilgari surdi. Agar sportda bitta qoidani o‘zgartirish imkoni berilganda, u nimani tanlagan bo‘lardi, degan savolga jangchi ikkilanmay javob berdi.

«Raundlar bo‘lmasligi kerak. Shunchaki 25 daqiqaga (oktagonga) chiqasan. Raundlar yo‘q, to‘xtalishlar yo‘q, tanaffuslar yo‘q. Xuddi haqiqiy ko‘cha jangi kabi», — dedi Sarukyan.

Sarukyanning g‘oyasi: Sportmi yoki ko‘cha jangi?

29 yoshli jangchining bu taklifi MMA jamoatchiligida katta bahs-munozaralarga sabab bo‘lishi aniq:

  • Raundlarning bekor qilinishi: Hozirgi qoidalarga ko‘ra, MMA janglari (trilogiya yoki chempionlik bahslari) mos ravishda 3 yoki 5 raunddan (har biri 5 daqiqa) iborat bo‘lib, raundlar oralig‘ida 1 daqiqalik tanaffus beriladi. Sarukyan esa uzluksiz 25 daqiqalik jang formatini taklif qilmoqda;

  • Reallikka yaqinlashish: «Betmen»ning fikricha, tanaffuslarning yo‘qligi jangni yanada tabiiy va «haqiqiy» qiladi, bu esa jangchilardan ulkan jismoniy tayyorgarlik va chidamlilikni talab etadi. Bu format sportni uning dastlabki, kamroq cheklangan shakllariga qaytarishi mumkin.

Arman Sarukyanning faoliyati va bo‘lajak jangi

Ushbu inqilobiy fikrlarni bildirgan Sarukyanning o‘z karyerasiga nazar tashlaymiz:

  • Professional rekord: 29 yoshli sportchining MMAdagi rekordi maqtashga loyiq — 23 ta g‘alaba (shundan 15 tasi muddatidan oldin qayd etilgan) va bor-yo‘g‘i 3 ta mag‘lubiyat;

  • Tajriba va mahorat: Sarukyan professional MMAdagi debyutini 2015 yilning sentyabrida o‘tkazgan. Dunyoning eng kuchli ligasi — UFC bilan esa 2019 yilning aprelidan buyon hamkorlik qilib kelmoqda. U erkin kurash va MMA bo‘yicha sport ustasi unvoniga ega bo‘lib, divizionning eng xavfli va universal jangchilaridan biri sanaladi;

  • UFC 331dagi sinov: Navbatdagi turnirda Sarukyan braziliyalik Maurisio Ruffiga qarshi oktagonga chiqadi. Ushbu jang chempionlik kamari uchun da’vogarni aniqlash yo‘lidagi muhim pog‘ona bo‘lishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: UFC Las-Vegasdagi katta turnirning markaziy jangini e’lon qildiRasman: UFC Las-Vegasdagi katta turnirning markaziy jangini e’lon qildiBugun, 11:59UFC reytingi yangilandi: Ramazon Temirov va uning bo‘lajak raqibi qaysi o‘rinda?UFC reytingi yangilandi: Ramazon Temirov va uning bo‘lajak raqibi qaysi o‘rinda?Bugun, 11:56Oktagonda 1 kishi 6 kishiga qarshi: Mahmud Muradov shov-shuvli jangga rozi bo‘ldi!Oktagonda 1 kishi 6 kishiga qarshi: Mahmud Muradov shov-shuvli jangga rozi bo‘ldi!Bugun, 11:51Romano «Manchester Siti» yulduzi Klaudio Echeverrining yangi klubini e’lon qildi!Romano «Manchester Siti» yulduzi Klaudio Echeverrining yangi klubini e’lon qildi!Bugun, 11:43Klaudio Echeverri Manchester Sitidan Benfikaga koʻchib oʻtdiKlaudio Echeverri Manchester Sitidan Benfikaga koʻchib oʻtdiBugun, 11:15River Pleyt Enso Fernandes transferidan multimillionlik foyda oladiRiver Pleyt Enso Fernandes transferidan multimillionlik foyda oladiBugun, 11:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi