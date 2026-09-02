Oktagondagi keskinlik: Song Yadong Usman Nurmagomedovning harakatlariga baho berdi
Shanxayda bo‘lib o‘tgan UFC Fight Night 286 turnirining markaziy jangi yengil vazn toifasidagi kuchlar muvozanatini butkul o‘zgartirib yubordi. Xitoylik yulduz Song Yadong rossiyalik mag‘lubiyatsiz da’vogar Umar Nurmagomedovni ikkinchi raundda og‘ir nokautga uchratib, shov-shuvli g‘alabani rasmiylashtirdi. Biroq jang to‘xtatilgach yuzaga kelgan to‘s-to‘polon — Usman Nurmagomedovning qafasdan oshib tushib, xitoylik fayterga tashlanishga urinishi ijtimoiy tarmoqlarda katta bahslarga sabab bo‘ldi. BiliBili nashriga intervyu bergan Song Yadong oktagon ichidagi o‘sha dramatik lahzalarni xolis izohlab, dog‘istonlik jangchiga hech qanday e’tirozi yo‘qligini bildirdi.
«U ko‘zlarini yumib olgandi»: Song Yadong nimalarni oshkor qildi?
Xitoylik jangchi vaziyatni sekinlashtirilgan tasvirda diqqat bilan ko‘rib chiqqanini va internetdagi «qasddan hujum qilish» haqidagi talqinlar haqiqatdan yiroq ekanini ta’kidladi:
Birinchi reaksiya va tushunmovchilik: «Men bu odam qayerdan paydo bo‘lganini ham tushunmadim — u shunchaki ro‘paramda paydo bo‘lib, yo‘limni to‘sdi. Keyin meni biroz turtib yubordi, shu sababli men ham uni chetga surib, o‘z yo‘limda davom etdim;
Qardoshlik tuyg‘usi va himoya refleksi: Takroriy lavhani sekinlashtirilgan rejimda ko‘rganimda, u xuddi tirsagi bilan urmoqchi bo‘lgandek tuyuldi. Aslida esa men uni to‘liq tushunaman, chunki ular aka-uka. U ukasining ahvolidan xavotirlanib qafasga otildi va to‘satdan kimdir to‘g‘ri uning ustiga yugurib kelayotganini ko‘rib qoldi. Albatta, bunday holatda har qanday insonda o‘zini himoya qilish refleksi ishlaydi. Sekinlashtirilgan lavhada hamma uning ko‘zlari yumiq holda bo‘lganini ko‘rishi mumkin;
O‘zaro hurmat: Jangdan oldin ham biz bir-birimizga yomon gap aytmaganmiz, hech qanday adovat yoki haqorat bo‘lmagan».
Ma’lum bo‘lishicha, Usman Nurmagomedovning o‘zi ham voqeaga izoh berib: «Agar haqiqatan ham unga zarba bermoqchi bo‘lganimda, buni amalga oshirgan bo‘lardim», deya vaziyat shunchaki his-tuyg‘ular va shok holatidagi tasodifiy to‘qnashuv bo‘lganini qayd etgan.
Reytinglarda katta inqilob: Kamar sari yangi da’vogar
Shanxaydagi g‘alaba UFC reytingida sezilarli o‘zgarishlarni keltirib chiqardi:
Song Yadong: Mazkur g‘alaba evaziga vazn toifasi meta-reytingida birdaniga 3 pog‘ona yuqorilab, 3-o‘ringa ko‘tarildi va chempionlik jangining asosiy da’vogarlaridan biriga aylandi;
Umar Nurmagomedov: Faoliyatidagi ilk alamli mag‘lubiyat tufayli 2-o‘rindan 5-pog‘onaga tushib ketdi.
Song Yadongning tavakkalchilikdan qochmay, sovuqqonlik bilan jang qilgani va bahsdan so‘ng raqib jamoasiga nisbatan ko‘rsatgan yuksak hurmati muxlislar tomonidan alohida e’tirof etilmoqda.
Sizningcha, Umar Nurmagomedovning kutilmagan nokauti uning chempionlik ambitsiyalariga qanchalik jiddiy zarba bo‘ldi? Song Yadong navbatdagi jangida chempionlik kamarini qo‘lga kirita oladimi? O‘z fikr va tahlillaringizni izohlarda qoldiring!
…