Oktagondagi keskinlik: Song Yadong Usman Nurmagomedovning harakatlariga baho berdi

·51·Sport
Oktagondagi keskinlik: Song Yadong Usman Nurmagomedovning harakatlariga baho berdi

Shanxayda bo‘lib o‘tgan UFC Fight Night 286 turnirining markaziy jangi yengil vazn toifasidagi kuchlar muvozanatini butkul o‘zgartirib yubordi. Xitoylik yulduz Song Yadong rossiyalik mag‘lubiyatsiz da’vogar Umar Nurmagomedovni ikkinchi raundda og‘ir nokautga uchratib, shov-shuvli g‘alabani rasmiylashtirdi. Biroq jang to‘xtatilgach yuzaga kelgan to‘s-to‘polon — Usman Nurmagomedovning qafasdan oshib tushib, xitoylik fayterga tashlanishga urinishi ijtimoiy tarmoqlarda katta bahslarga sabab bo‘ldi. BiliBili nashriga intervyu bergan Song Yadong oktagon ichidagi o‘sha dramatik lahzalarni xolis izohlab, dog‘istonlik jangchiga hech qanday e’tirozi yo‘qligini bildirdi.

«U ko‘zlarini yumib olgandi»: Song Yadong nimalarni oshkor qildi?

Xitoylik jangchi vaziyatni sekinlashtirilgan tasvirda diqqat bilan ko‘rib chiqqanini va internetdagi «qasddan hujum qilish» haqidagi talqinlar haqiqatdan yiroq ekanini ta’kidladi:

  • Birinchi reaksiya va tushunmovchilik: «Men bu odam qayerdan paydo bo‘lganini ham tushunmadim — u shunchaki ro‘paramda paydo bo‘lib, yo‘limni to‘sdi. Keyin meni biroz turtib yubordi, shu sababli men ham uni chetga surib, o‘z yo‘limda davom etdim;

  • Qardoshlik tuyg‘usi va himoya refleksi: Takroriy lavhani sekinlashtirilgan rejimda ko‘rganimda, u xuddi tirsagi bilan urmoqchi bo‘lgandek tuyuldi. Aslida esa men uni to‘liq tushunaman, chunki ular aka-uka. U ukasining ahvolidan xavotirlanib qafasga otildi va to‘satdan kimdir to‘g‘ri uning ustiga yugurib kelayotganini ko‘rib qoldi. Albatta, bunday holatda har qanday insonda o‘zini himoya qilish refleksi ishlaydi. Sekinlashtirilgan lavhada hamma uning ko‘zlari yumiq holda bo‘lganini ko‘rishi mumkin;

  • O‘zaro hurmat: Jangdan oldin ham biz bir-birimizga yomon gap aytmaganmiz, hech qanday adovat yoki haqorat bo‘lmagan».

Ma’lum bo‘lishicha, Usman Nurmagomedovning o‘zi ham voqeaga izoh berib: «Agar haqiqatan ham unga zarba bermoqchi bo‘lganimda, buni amalga oshirgan bo‘lardim», deya vaziyat shunchaki his-tuyg‘ular va shok holatidagi tasodifiy to‘qnashuv bo‘lganini qayd etgan.

Reytinglarda katta inqilob: Kamar sari yangi da’vogar

Shanxaydagi g‘alaba UFC reytingida sezilarli o‘zgarishlarni keltirib chiqardi:

  • Song Yadong: Mazkur g‘alaba evaziga vazn toifasi meta-reytingida birdaniga 3 pog‘ona yuqorilab, 3-o‘ringa ko‘tarildi va chempionlik jangining asosiy da’vogarlaridan biriga aylandi;

  • Umar Nurmagomedov: Faoliyatidagi ilk alamli mag‘lubiyat tufayli 2-o‘rindan 5-pog‘onaga tushib ketdi.

Song Yadongning tavakkalchilikdan qochmay, sovuqqonlik bilan jang qilgani va bahsdan so‘ng raqib jamoasiga nisbatan ko‘rsatgan yuksak hurmati muxlislar tomonidan alohida e’tirof etilmoqda.

Sizningcha, Umar Nurmagomedovning kutilmagan nokauti uning chempionlik ambitsiyalariga qanchalik jiddiy zarba bo‘ldi? Song Yadong navbatdagi jangida chempionlik kamarini qo‘lga kirita oladimi? O‘z fikr va tahlillaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Millionlardan kechdi: «Barselona»ga o‘tgan Gabriel Jezus nega maoshi kamayishiga rozi bo‘ldi?Millionlardan kechdi: «Barselona»ga o‘tgan Gabriel Jezus nega maoshi kamayishiga rozi bo‘ldi?Kecha, 23:0321 yillik sayohat poyoniga yetdi: raqamlar, rekordlar va dramatik finallar21 yillik sayohat poyoniga yetdi: raqamlar, rekordlar va dramatik finallarKecha, 22:55Dramatik bahs: Jahongir O‘rozov «Rubin» safida penaltilar seriyasida gol urdiDramatik bahs: Jahongir O‘rozov «Rubin» safida penaltilar seriyasida gol urdiKecha, 22:51Leandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkinLeandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkinKecha, 22:18Bir davr yakuni: Mourino Messining terma jamoadan ketganiga munosabat bildirdiBir davr yakuni: Mourino Messining terma jamoadan ketganiga munosabat bildirdiKecha, 21:15Misli ko‘rilmagan ehtirom: Turkiyada Muhammad Saloh yashaydigan ko‘cha uning sharafiga nomlanadiMisli ko‘rilmagan ehtirom: Turkiyada Muhammad Saloh yashaydigan ko‘cha uning sharafiga nomlanadiKecha, 21:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)