Tarixiy lahza: Modi Mirziyoyevga Sindarovning qo‘lyozma blankasini sovg‘a qildi

·35·O‘zbekiston
Tarixiy lahza: Modi Mirziyoyevga Sindarovning qo‘lyozma blankasini sovg‘a qildi

Hindiston Bosh vaziri Narendra Modining O‘zbekistonga amalga oshirgan rasmiy tashrifi doirasida ikki davlat rahbarlari o‘rtasida misli ko‘rilmagan ramziy ma’noga ega tarixiy sovg‘a almashildi. Hindiston hukumati rahbari O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga o‘zbek shaxmati yulduzi, grossmeyster Javohir Sindarovning Goa shahrida o‘tkazilgan FIDE Jahon kubogi-2025 finalida o‘z qo‘li bilan to‘ldirgan asl partiya blankasini topshirdi.

Jahon kubogi tarixidagi eng yosh chempion va Nomzodlar turniriga yo‘llanma

Ushbu bebaho qo‘lyozma shunchaki sport hujjati emas, balki milliy va jahon shaxmati tarixidagi eng yorqin sahifalardan birining rasmiy isbotidir:

  • Tarixiy g‘alaba: Javohir Sindarov Hindistonning Goa shahrida kechgan final bahsida Xitoyning kuchli grossmeysteri Vey I ustidan qoyilmaqom g‘alabaga erishgan edi;

  • Mutlaq rekord: Mazkur zafar orqali o‘zbekistonlik shaxmatchi FIDE Jahon kubogi tarixidagi eng yosh chempion sifatida yilnomalarga kirdi va to‘g‘ridan to‘g‘ri shaxmat tojiga da’vogarlar saralanadigan nufuzli Nomzodlar turniriga yo‘llanmani qo‘lga kiritdi.

«Shaxmat diplomatiyasi»: Sovg‘a qanday bezatilgan?

Hindiston tomonidan tayyorlangan ushbu esdalik har ikki xalqning aql bahslariga va do‘stona aloqalarga bo‘lgan yuksak ehtiromini ko‘rsatdi:

  • Charm muqova va ramziy surat: Javohirning o‘z dastxati bilan yozilgan partiya yurishlari qayd etilgan asl blanka maxsus sifatli charm muqovaga joylangan bo‘lib, unga sportchimizning yelkasiga O‘zbekiston bayrog‘ini yopgan holdagi g‘alaba surati hamrohlik qilgan;

  • Xalqaro e’tirof: Hindiston shaxmat federatsiyasi (AICF) ushbu voqeaga munosabat bildirib, mazkur qadamni ikki yirik shaxmat maktabini birlashtiruvchi haqiqiy «shaxmat diplomatiyasi»ning yorqin namunasi deb atadi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston va Hindiston global shaxmat arenasida nafaqat asosiy raqobatchilar, balki bir-birini rivojlantiruvchi strategik sheriklarga aylandi. Ushbu noyob tuhfa ikki davlat rahbarlari o‘rtasidagi samimiy munosabatlarni yanada mustahkamladi.

Sizningcha, Narendra Modining Javohir Sindarov qo‘lyozmasini davlat rahbariga sovg‘a qilishi o‘zbek shaxmatining global maqomi haqida nimadan dalolat beradi? Sindarov Nomzodlar turnirida muvaffaqiyat qozonib, shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kela oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini yod etdi (foto)Prezident Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini yod etdi (foto)Kecha, 15:03O‘zbekistondagi mehmonxonalar haqida endi onlayn ma’lumot olish mumkinO‘zbekistondagi mehmonxonalar haqida endi onlayn ma’lumot olish mumkin01.09, 21:04«Zamin» sayti tahririyati barcha yurtdoshlarimizni Mustaqillikning 35 yilligi bilan qutlaydi«Zamin» sayti tahririyati barcha yurtdoshlarimizni Mustaqillikning 35 yilligi bilan qutlaydi01.09, 17:11O‘zbekistonda aholi zichligi 85,8 nafarga yetdiO‘zbekistonda aholi zichligi 85,8 nafarga yetdi01.09, 16:277 sentyabr kuni O‘zbekistonda «qonli Oy» kuzatiladi7 sentyabr kuni O‘zbekistonda «qonli Oy» kuzatiladi01.09, 12:11Tramp, Si Jinping va Putindan muhim tabrik: Dunyo yetakchilari Shavkat Mirziyoyevga nimalar yozdi?Tramp, Si Jinping va Putindan muhim tabrik: Dunyo yetakchilari Shavkat Mirziyoyevga nimalar yozdi?01.09, 08:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi