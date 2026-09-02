Tarixiy lahza: Modi Mirziyoyevga Sindarovning qo‘lyozma blankasini sovg‘a qildi
Hindiston Bosh vaziri Narendra Modining O‘zbekistonga amalga oshirgan rasmiy tashrifi doirasida ikki davlat rahbarlari o‘rtasida misli ko‘rilmagan ramziy ma’noga ega tarixiy sovg‘a almashildi. Hindiston hukumati rahbari O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga o‘zbek shaxmati yulduzi, grossmeyster Javohir Sindarovning Goa shahrida o‘tkazilgan FIDE Jahon kubogi-2025 finalida o‘z qo‘li bilan to‘ldirgan asl partiya blankasini topshirdi.
Jahon kubogi tarixidagi eng yosh chempion va Nomzodlar turniriga yo‘llanma
Ushbu bebaho qo‘lyozma shunchaki sport hujjati emas, balki milliy va jahon shaxmati tarixidagi eng yorqin sahifalardan birining rasmiy isbotidir:
Tarixiy g‘alaba: Javohir Sindarov Hindistonning Goa shahrida kechgan final bahsida Xitoyning kuchli grossmeysteri Vey I ustidan qoyilmaqom g‘alabaga erishgan edi;
Mutlaq rekord: Mazkur zafar orqali o‘zbekistonlik shaxmatchi FIDE Jahon kubogi tarixidagi eng yosh chempion sifatida yilnomalarga kirdi va to‘g‘ridan to‘g‘ri shaxmat tojiga da’vogarlar saralanadigan nufuzli Nomzodlar turniriga yo‘llanmani qo‘lga kiritdi.
«Shaxmat diplomatiyasi»: Sovg‘a qanday bezatilgan?
Hindiston tomonidan tayyorlangan ushbu esdalik har ikki xalqning aql bahslariga va do‘stona aloqalarga bo‘lgan yuksak ehtiromini ko‘rsatdi:
Charm muqova va ramziy surat: Javohirning o‘z dastxati bilan yozilgan partiya yurishlari qayd etilgan asl blanka maxsus sifatli charm muqovaga joylangan bo‘lib, unga sportchimizning yelkasiga O‘zbekiston bayrog‘ini yopgan holdagi g‘alaba surati hamrohlik qilgan;
Xalqaro e’tirof: Hindiston shaxmat federatsiyasi (AICF) ushbu voqeaga munosabat bildirib, mazkur qadamni ikki yirik shaxmat maktabini birlashtiruvchi haqiqiy «shaxmat diplomatiyasi»ning yorqin namunasi deb atadi.
So‘nggi yillarda O‘zbekiston va Hindiston global shaxmat arenasida nafaqat asosiy raqobatchilar, balki bir-birini rivojlantiruvchi strategik sheriklarga aylandi. Ushbu noyob tuhfa ikki davlat rahbarlari o‘rtasidagi samimiy munosabatlarni yanada mustahkamladi.
Sizningcha, Narendra Modining Javohir Sindarov qo‘lyozmasini davlat rahbariga sovg‘a qilishi o‘zbek shaxmatining global maqomi haqida nimadan dalolat beradi? Sindarov Nomzodlar turnirida muvaffaqiyat qozonib, shaxmat tojini O‘zbekistonga olib kela oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…