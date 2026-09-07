“Chiroyli o‘yin emas, faqat g‘alaba kerak!”: Mourino “Inter”ga qarshi bahs oldidan portladi
Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino Yevropa Chempionlar ligasida Milanning «Inter» jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadigan o‘ta muhim va prinsipial bahs oldidan keskin bayonot bilan chiqdi. Ispaniyaning nufuzli «Marca» nashriga intervyu bergan portugaliyalik mutaxassis ommabop «chiroyli futbol» tushunchasini chetga surib, maqsad faqat natija va uch ochko ekanini ochiq-oydin ta’kidladi. «Qirollik klubi» ustozi o‘zining sobiq jamoasiga qarshi bahsda hech qanday murosa bo‘lmasligini va Madridga kelgan yagona maqsadi — Yevropaning bosh kubogini yutish ekanini ma’lum qildi.
«Betis» sabog‘i: Mourino nima uchun chiroyli futbolni rad etdi?
«Real» ustozi yaqinda La Liga doirasida boy berilgan ochkolardan to‘g‘ri xulosa chiqargan:
Estetika emas, natija muhim: «Chiroyli o‘yin ko‘rishni xohlayman, deb aytishim mumkin edi. Ammo yo‘q! Men jamoam “Betis”ga qarshi bo‘lgani kabi yaxshi o‘ynab, mag‘lub bo‘lishini istamayman. Ertaga men g‘alaba qozonishni xohlayman», — deya o‘z falsafasini qat’iy ifoda etdi Mourinio;
Xatolarni takrorlamaslik: Murabbiy chiroyli kombinatsiyalar va to‘p nazorati har doim ham natija kafolati emasligini, muxlislarga baribir g‘alaba va turnir jadvalidagi ko‘rsatkich zarurligini ta’kidladi;
Pragmatik yondashuv: Mourino o‘ziga xos «Special One» uslubida raqib kuchli tomonlarini sindirib, pragmatik taktika orqali maydondan faqat zafar bilan chiqishni rejalashtirmoqda.
«Real» bilan Chempionlar ligasi bosh sovrini: Mutlaq va yagona maqsad
Joze Mourino Madrid klubidagi bosh missiyasi haqida to‘xtaldi:
CHL kubogiga intilish: «Albatta, men “Real” bilan Chempionlar ligasini yutishni istayman. Modomiki shu yerda ishlayotgan ekanman, albatta, sovrinni qo‘lga kiritish mening yagona va bosh maqsadimdir», — dedi u;
Tarixiy rekord sari: Mourino uchta turli jamoa bilan ushbu nufuzli sovrinni qo‘lga kiritib, tarix sahifalaridan mustahkam o‘rin olishga bel bog‘lagan;
Bosim ostidagi jamoa: Chempionlar ligasida har bir xato qimmatga tushishini yaxshi tushungan portugaliyalik murabbiy shogirdlaridan maksimal darajada sovuqqonlikni talab qilmoqda.
Sobiq jamoaga qarshi prinsipial duel: 8 sentyabr kungi intriga
«Real» va «Inter» o‘rtasidagi to‘qnashuv alohida drama va hissiyotlarga boy:
Tarixiy aloqalar: Mourino 2010 yilda aynan «Inter» bilan «trebl» qayd etib, YECHL g‘olibi bo‘lgani sababli milanliklarga qarshi o‘yin uning uchun oddiy bellashuv emas;
Taqvim va sana: «Real Madrid» hamda Italiya grandi «Inter» o‘rtasidagi hal qiluvchi bahs 8 sentyabr kuniga belgilangan;
Taktikalar to‘qnashuvi: Ikki yuqori saviyali klubning YECHLdagi ilk to‘qnashuvlaridan biri bo‘lgan mazkur o‘yin guruhdagi yetakchilik taqdirini katta darajada hal qilib berishi kutilmoqda.
Sizningcha, Joze Mourinoning «chiroyli o‘yindan ko‘ra pragmatik g‘alaba afzal» degan qarashi «Real Madrid»ning Chempionlar ligasidagi g‘alabasi uchun to‘g‘ri yo‘lmi yoki madridlik talabchan muxlislar chiroyli hujumkor futbolni kutishga haqlimi? 8 sentyabr kungi «Real» — «Inter» qarama-qarshiligida qaysi jamoaning qo‘li baland keladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…