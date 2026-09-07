“Chiroyli o‘yin emas, faqat g‘alaba kerak!”: Mourino “Inter”ga qarshi bahs oldidan portladi

·51·Sport
“Chiroyli o‘yin emas, faqat g‘alaba kerak!”: Mourino “Inter”ga qarshi bahs oldidan portladi

Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino Yevropa Chempionlar ligasida Milanning «Inter» jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadigan o‘ta muhim va prinsipial bahs oldidan keskin bayonot bilan chiqdi. Ispaniyaning nufuzli «Marca» nashriga intervyu bergan portugaliyalik mutaxassis ommabop «chiroyli futbol» tushunchasini chetga surib, maqsad faqat natija va uch ochko ekanini ochiq-oydin ta’kidladi. «Qirollik klubi» ustozi o‘zining sobiq jamoasiga qarshi bahsda hech qanday murosa bo‘lmasligini va Madridga kelgan yagona maqsadi — Yevropaning bosh kubogini yutish ekanini ma’lum qildi.

«Betis» sabog‘i: Mourino nima uchun chiroyli futbolni rad etdi?

«Real» ustozi yaqinda La Liga doirasida boy berilgan ochkolardan to‘g‘ri xulosa chiqargan:

  • Estetika emas, natija muhim: «Chiroyli o‘yin ko‘rishni xohlayman, deb aytishim mumkin edi. Ammo yo‘q! Men jamoam “Betis”ga qarshi bo‘lgani kabi yaxshi o‘ynab, mag‘lub bo‘lishini istamayman. Ertaga men g‘alaba qozonishni xohlayman», — deya o‘z falsafasini qat’iy ifoda etdi Mourinio;

  • Xatolarni takrorlamaslik: Murabbiy chiroyli kombinatsiyalar va to‘p nazorati har doim ham natija kafolati emasligini, muxlislarga baribir g‘alaba va turnir jadvalidagi ko‘rsatkich zarurligini ta’kidladi;

  • Pragmatik yondashuv: Mourino o‘ziga xos «Special One» uslubida raqib kuchli tomonlarini sindirib, pragmatik taktika orqali maydondan faqat zafar bilan chiqishni rejalashtirmoqda.

«Real» bilan Chempionlar ligasi bosh sovrini: Mutlaq va yagona maqsad

Joze Mourino Madrid klubidagi bosh missiyasi haqida to‘xtaldi:

  • CHL kubogiga intilish: «Albatta, men “Real” bilan Chempionlar ligasini yutishni istayman. Modomiki shu yerda ishlayotgan ekanman, albatta, sovrinni qo‘lga kiritish mening yagona va bosh maqsadimdir», — dedi u;

  • Tarixiy rekord sari: Mourino uchta turli jamoa bilan ushbu nufuzli sovrinni qo‘lga kiritib, tarix sahifalaridan mustahkam o‘rin olishga bel bog‘lagan;

  • Bosim ostidagi jamoa: Chempionlar ligasida har bir xato qimmatga tushishini yaxshi tushungan portugaliyalik murabbiy shogirdlaridan maksimal darajada sovuqqonlikni talab qilmoqda.

Sobiq jamoaga qarshi prinsipial duel: 8 sentyabr kungi intriga

«Real» va «Inter» o‘rtasidagi to‘qnashuv alohida drama va hissiyotlarga boy:

  • Tarixiy aloqalar: Mourino 2010 yilda aynan «Inter» bilan «trebl» qayd etib, YECHL g‘olibi bo‘lgani sababli milanliklarga qarshi o‘yin uning uchun oddiy bellashuv emas;

  • Taqvim va sana: «Real Madrid» hamda Italiya grandi «Inter» o‘rtasidagi hal qiluvchi bahs 8 sentyabr kuniga belgilangan;

  • Taktikalar to‘qnashuvi: Ikki yuqori saviyali klubning YECHLdagi ilk to‘qnashuvlaridan biri bo‘lgan mazkur o‘yin guruhdagi yetakchilik taqdirini katta darajada hal qilib berishi kutilmoqda.

Sizningcha, Joze Mourinoning «chiroyli o‘yindan ko‘ra pragmatik g‘alaba afzal» degan qarashi «Real Madrid»ning Chempionlar ligasidagi g‘alabasi uchun to‘g‘ri yo‘lmi yoki madridlik talabchan muxlislar chiroyli hujumkor futbolni kutishga haqlimi? 8 sentyabr kungi «Real» — «Inter» qarama-qarshiligida qaysi jamoaning qo‘li baland keladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ngBugun, 20:17Harri Keyn Krishtianu Ronaldu rekordini yangilaganidan hayratdaHarri Keyn Krishtianu Ronaldu rekordini yangilaganidan hayratdaBugun, 18:56Kilian Mbappe: "Oltin toʻp" uchun kurashish vaqti keldiKilian Mbappe: "Oltin toʻp" uchun kurashish vaqti keldiBugun, 18:17Joze Mourinyo Real Betis bilan oʻyindagi VAR qarorlarini keskin tanqid qildiJoze Mourinyo Real Betis bilan oʻyindagi VAR qarorlarini keskin tanqid qildiBugun, 18:13Neymarning Inter Miami klubiga oʻtishi mumkinligi muhokamalarga sabab boʻlmoqdaNeymarning Inter Miami klubiga oʻtishi mumkinligi muhokamalarga sabab boʻlmoqdaBugun, 17:15Husanov va Donnarummaning xatosi «Siti»ga qimmatga tushishiga bir baxya qoldi!Husanov va Donnarummaning xatosi «Siti»ga qimmatga tushishiga bir baxya qoldi!Bugun, 16:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi