Kilian Mbappe: "Oltin toʻp" uchun kurashish vaqti keldi
Real Madrid hujumchisi Kilian Mbappe yozgi jahon chempionatidagi tarixiy natijalaridan soʻng "Oltin toʻp" mukofotining asosiy daʼvogarlaridan biri sifatida tilga olinishi tabiiy hol ekanini taʼkidladi. Chempionlar ligasi doirasidagi Inter ga qarshi oʻyin oldidan gapirgan Fransiya terma jamoasi sardori Madrid klubida toʻp surish shaxsiy sovrinlar haqidagi suhbatlarni muqarrar qilishini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, 27 yoshli futbolchi oʻzining yuqori maqsadlardan qoʻrqmasligini va ilk bor nufuzli sovrinni qoʻlga kiritish ehtimoli haqidagi fikrlarga ijobiy yondashishini bildirgan. Fransiyaning jahon chempionatida toʻrtinchi oʻrinni egallaganiga qaramay, Mbappe 10 ta gol urib "Oltin butsa" egasiga aylandi va musobaqa tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi.
Tarixiy natijalar va shaxsiy ambitsiyalarUshbu rekord frantsiyalik hujumchining jahon chempionatlaridagi umumiy gollari sonini 22 taga yetkazdi va jamoatchilik oʻzaro bahslarda uning imkoniyatlarini yuqori baholamoqda. Kilian Mbappening soʻzlariga koʻra, u yozda sportdagi eng muhim musobaqada katta tarix yozgan va bu yil shaxsiy mukofot uchun qulay kelmoqda.
"Albatta, men bu yozda tarix yaratdim, lekin hali vaqt koʻp va odamlar oʻzlari munosib koʻrgan futbolchiga ovoz berishda erkin", deydi hujumchi. Uning fikricha, dunyoning eng yaxshi klubi boʻlgan Real Madrid safida harakat qilish muxlislar va jamoatchilik tomonidan doimiy ravishda individual mukofotlar bilan bogʻlanishiga sabab boʻladi.
Jamoadagi oʻyin va tanqidlarga munosabatShunga qaramay, Real Madrid mavsumni biroz qiyin boshladi va tahlilchilar tarkibdagi muvozanat masalasini muhokama qilishmoqda. Xususan, Mbappe va Vinicius Junior hujumdagi harakatlari sababli PSJ safidagi Usmon Dembele yoki Barselona futbolchisi Rafinyaning mehnatkashligi bilan qiyoslanmoqda.
Bu solishtirishlarga javob berarkan, frantsiyalik futbolchi yaxshilanishi kerak boʻlgan jihatlar borligini tan oldi, biroq boshqalar bilan taqqoslashlarni yoqtirmasligini aytdi. Mbappe oʻzi bajaradigan vazifalar boshqalarnikidan farq qilishini va aqlli tarzda oʻyinini yanada yaxshilashni maqsad qilganini taʼkidladi.
…