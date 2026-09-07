Kilian Mbappe: "Oltin toʻp" uchun kurashish vaqti keldi

·53·Sport
Kilian Mbappe: "Oltin toʻp" uchun kurashish vaqti keldi

Real Madrid hujumchisi Kilian Mbappe yozgi jahon chempionatidagi tarixiy natijalaridan soʻng "Oltin toʻp" mukofotining asosiy daʼvogarlaridan biri sifatida tilga olinishi tabiiy hol ekanini taʼkidladi. Chempionlar ligasi doirasidagi Inter ga qarshi oʻyin oldidan gapirgan Fransiya terma jamoasi sardori Madrid klubida toʻp surish shaxsiy sovrinlar haqidagi suhbatlarni muqarrar qilishini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, 27 yoshli futbolchi oʻzining yuqori maqsadlardan qoʻrqmasligini va ilk bor nufuzli sovrinni qoʻlga kiritish ehtimoli haqidagi fikrlarga ijobiy yondashishini bildirgan. Fransiyaning jahon chempionatida toʻrtinchi oʻrinni egallaganiga qaramay, Mbappe 10 ta gol urib "Oltin butsa" egasiga aylandi va musobaqa tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi.

Tarixiy natijalar va shaxsiy ambitsiyalar

Ushbu rekord frantsiyalik hujumchining jahon chempionatlaridagi umumiy gollari sonini 22 taga yetkazdi va jamoatchilik oʻzaro bahslarda uning imkoniyatlarini yuqori baholamoqda. Kilian Mbappening soʻzlariga koʻra, u yozda sportdagi eng muhim musobaqada katta tarix yozgan va bu yil shaxsiy mukofot uchun qulay kelmoqda.

"Albatta, men bu yozda tarix yaratdim, lekin hali vaqt koʻp va odamlar oʻzlari munosib koʻrgan futbolchiga ovoz berishda erkin", deydi hujumchi. Uning fikricha, dunyoning eng yaxshi klubi boʻlgan Real Madrid safida harakat qilish muxlislar va jamoatchilik tomonidan doimiy ravishda individual mukofotlar bilan bogʻlanishiga sabab boʻladi.

Jamoadagi oʻyin va tanqidlarga munosabat

Shunga qaramay, Real Madrid mavsumni biroz qiyin boshladi va tahlilchilar tarkibdagi muvozanat masalasini muhokama qilishmoqda. Xususan, Mbappe va Vinicius Junior hujumdagi harakatlari sababli PSJ safidagi Usmon Dembele yoki Barselona futbolchisi Rafinyaning mehnatkashligi bilan qiyoslanmoqda.

Bu solishtirishlarga javob berarkan, frantsiyalik futbolchi yaxshilanishi kerak boʻlgan jihatlar borligini tan oldi, biroq boshqalar bilan taqqoslashlarni yoqtirmasligini aytdi. Mbappe oʻzi bajaradigan vazifalar boshqalarnikidan farq qilishini va aqlli tarzda oʻyinini yanada yaxshilashni maqsad qilganini taʼkidladi.

Kilian MbappeReal MadridOltin topChempionlar ligasiFutbol yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harri Keyn Krishtianu Ronaldu rekordini yangilaganidan hayratdaHarri Keyn Krishtianu Ronaldu rekordini yangilaganidan hayratdaBugun, 18:56Joze Mourinyo Real Betis bilan oʻyindagi VAR qarorlarini keskin tanqid qildiJoze Mourinyo Real Betis bilan oʻyindagi VAR qarorlarini keskin tanqid qildiBugun, 18:13Neymarning Inter Miami klubiga oʻtishi mumkinligi muhokamalarga sabab boʻlmoqdaNeymarning Inter Miami klubiga oʻtishi mumkinligi muhokamalarga sabab boʻlmoqdaBugun, 17:15Husanov va Donnarummaning xatosi «Siti»ga qimmatga tushishiga bir baxya qoldi!Husanov va Donnarummaning xatosi «Siti»ga qimmatga tushishiga bir baxya qoldi!Bugun, 16:08Belgiya futbol assotsiatsiyasi FIFAdan Folarin Balogun mojarosi boʻyicha tushuntirish talab qildiBelgiya futbol assotsiatsiyasi FIFAdan Folarin Balogun mojarosi boʻyicha tushuntirish talab qildiBugun, 15:57Enso Mareska Erling Holandga nega dam berilishi kerakligini tushuntirdiEnso Mareska Erling Holandga nega dam berilishi kerakligini tushuntirdiBugun, 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi