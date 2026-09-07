Noutbuklar uchun 96 GB sigʻimli LPDDR5X LPCAMM2 xotira moduli taqdim etildi
Crystal Memory Technology kompaniyasi zamonaviy noutbuklar va portativ kompyuterlar uchun moʻljallangan innovatsion LPDDR5X LPCAMM2 operativ xotira modulini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ilgʻor qurilmaning eng yuqori versiyasi 96 GB sigʻimga ega boʻlib, maʼlumot uzatish tezligi soniyasiga 9600 MT/g gacha yetadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi xotira formati oʻzining oʻta ixcham oʻlchamlari bilan eʼtiborni tortadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, modulning gabaritlari atigi 78×23×3 millimetrni tashkil qiladi. Bu esa uni eng yupqa va yengil noutbuklarda ham muvaffaqiyatli qoʻllash imkonini beradi.
Texnik afzalliklar va samaradorlikTaqdim etilgan LPCAMM2 moduli anʼanaviy DDR5 SO-DIMM formatidagi xotiralar bilan solishtirganda bir qator muhim ustunliklarga ega. Jumladan, yangi yechim ona plataning xotira uchun ajratilgan maydonini taxminan 60 foizga qisqartirish imkonini beradi.
Shuningdek, energiya isteʼmoli koʻrsatkichi 50 foizga kamaygan boʻlsa, umumiy energiya samaradorligi taxminan 70 foizga oshgan. Bunday yuqori natijalarga qisqaroq signal uzatish liniyalari va bevosita biriktirish ulanishlari yordamida erishilgan.
Ushbu konstruktiv yondashuv yuqori tezliklarda ham signal yaxlitligini toʻliq saqlab qolishni taʼminlaydi. Natijada modul yuqori oʻtkazish qobiliyati va past quvvat sarfini oʻzida mujassam etadi, bu esa unumdor noutbuklar uchun gʻoyat muhimdir.
Modellar qatori va kelajak istiqbollariIshlab chiqaruvchi foydalanuvchilarning turli ehtiyojlarini qondirish maqsadida faqat eng yuqori versiya bilan cheklanib qolmagan. 96 GB sigʻimli flagman modifikatsiyadan tashqari, xaridorlarga 16 GB, 32 GB va 64 GB sigʻimga ega boʻlgan variantlar ham taklif etiladi.
Hozirgi kunda Crystal Memory Technology yangi xotira modullarini dunyodagi yetakchi shaxsiy kompyuter ishlab chiqaruvchilarining platformalarida sinovdan oʻtkazdi. Muvofiqlik tekshiruvlari muvaffaqiyatli yakunlangani sababli, yaqin kelajakda ushbu ilgʻor xotiraga ega tijoriy noutbuklar bozorda paydo boʻlishi kutilmoqda.
…