Noutbuklar uchun 96 GB sigʻimli LPDDR5X LPCAMM2 xotira moduli taqdim etildi

·26·Texno
Noutbuklar uchun 96 GB sigʻimli LPDDR5X LPCAMM2 xotira moduli taqdim etildi

Crystal Memory Technology kompaniyasi zamonaviy noutbuklar va portativ kompyuterlar uchun moʻljallangan innovatsion LPDDR5X LPCAMM2 operativ xotira modulini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ilgʻor qurilmaning eng yuqori versiyasi 96 GB sigʻimga ega boʻlib, maʼlumot uzatish tezligi soniyasiga 9600 MT/g gacha yetadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi xotira formati oʻzining oʻta ixcham oʻlchamlari bilan eʼtiborni tortadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, modulning gabaritlari atigi 78×23×3 millimetrni tashkil qiladi. Bu esa uni eng yupqa va yengil noutbuklarda ham muvaffaqiyatli qoʻllash imkonini beradi.

Texnik afzalliklar va samaradorlik

Taqdim etilgan LPCAMM2 moduli anʼanaviy DDR5 SO-DIMM formatidagi xotiralar bilan solishtirganda bir qator muhim ustunliklarga ega. Jumladan, yangi yechim ona plataning xotira uchun ajratilgan maydonini taxminan 60 foizga qisqartirish imkonini beradi.

Shuningdek, energiya isteʼmoli koʻrsatkichi 50 foizga kamaygan boʻlsa, umumiy energiya samaradorligi taxminan 70 foizga oshgan. Bunday yuqori natijalarga qisqaroq signal uzatish liniyalari va bevosita biriktirish ulanishlari yordamida erishilgan.

Ushbu konstruktiv yondashuv yuqori tezliklarda ham signal yaxlitligini toʻliq saqlab qolishni taʼminlaydi. Natijada modul yuqori oʻtkazish qobiliyati va past quvvat sarfini oʻzida mujassam etadi, bu esa unumdor noutbuklar uchun gʻoyat muhimdir.

Modellar qatori va kelajak istiqbollari

Ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarning turli ehtiyojlarini qondirish maqsadida faqat eng yuqori versiya bilan cheklanib qolmagan. 96 GB sigʻimli flagman modifikatsiyadan tashqari, xaridorlarga 16 GB, 32 GB va 64 GB sigʻimga ega boʻlgan variantlar ham taklif etiladi.

Hozirgi kunda Crystal Memory Technology yangi xotira modullarini dunyodagi yetakchi shaxsiy kompyuter ishlab chiqaruvchilarining platformalarida sinovdan oʻtkazdi. Muvofiqlik tekshiruvlari muvaffaqiyatli yakunlangani sababli, yaqin kelajakda ushbu ilgʻor xotiraga ega tijoriy noutbuklar bozorda paydo boʻlishi kutilmoqda.

LPCAMM2LPDDR5XOperativ xotiraNoutbuklarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy A07s hamyonbop smartfoni savdoga chiqarildiSamsung Galaxy A07s hamyonbop smartfoni savdoga chiqarildiBugun, 18:57Xiaomi kompaniyasi dunyodagi ilk Xring O3 chipli va LPDDR6 xotirali 18 Fold smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi dunyodagi ilk Xring O3 chipli va LPDDR6 xotirali 18 Fold smartfonini taqdim etdiBugun, 18:26Huawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklamaHuawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklamaBugun, 16:54Qrimlik havaskor astronom diametri 100 metrlik yangi asteroidni kashf etdiQrimlik havaskor astronom diametri 100 metrlik yangi asteroidni kashf etdiBugun, 16:22SpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiBugun, 15:56Huawei Pura X View taqdim etildi: keng ekran va 7000 mA•soat batareyaHuawei Pura X View taqdim etildi: keng ekran va 7000 mA•soat batareyaBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi