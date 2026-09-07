Joze Mourinyo Real Betis bilan oʻyindagi VAR qarorlarini keskin tanqid qildi
Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo Ispaniya chempionatida Real Betis jamoasidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻng hakamlik va VAR tizimi ishiga nisbatan jiddiy eʼtirozlar bildirdi. Chempionlar ligasi doirasidagi Interga qarshi oʻyin oldidan tashkil etilgan matbuot anjumanida portugaliyalik mutaxassis Kilian Mbappe ishtirokidagi penalti epizodi hamda hakamlarning qoidalarni qoʻllash mezonlariga aniqlik kiritilishini talab qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, uchrashuvdagi asosiy bahslarga sabab boʻlgan holat Mbappe amalga oshirgan penaltining takrorlanmagani bilan bogʻliq boʻldi. Real Madrid oʻz imkoniyatlarini golga aylantira olmagani sababli magʻlubiyatga uchraganini tan olgan boʻlsa-da, murabbiy VAR nima uchun vaziyatga aralashmagani va qoidalar nima sababdan eʼtibordan chetda qolganiga tushunmayotganini taʼkidladi.
VAR tizimi va qoidalarni bilish masalasiJoze Mourinyo hakamlarning harakatlarini qattiq tanqid qilib, bunday darajadagi xatolar professionallikka toʻgʻri kelmasligini aytdi. Uning fikricha, masʼullar qoidalarni bilmagani uchun vaziyatni eʼtiborsiz qoldirgan yoki buni ataylab amalga oshirgan boʻlishi mumkin.
"Biz Betisga qarshi bahsda hujumlarni golga aylantira olmaganimiz uchun yutqazdik. Ammo penalti nega takrorlanmadi? Bu VAR qoidalarni bilmagani uchunmi yoki ataylab shunday qilingani uchunmi? Agar qoidani bilmagani uchun takrorlatishmagan boʻlsa, ular uyga ketishlari kerak. Agar buni ataylab qilishgan boʻlsa, bu undan ham yomonroq", — dedi Mourinyo jurnalistlarga.
Shuningdek, murabbiy kelgusi oylarda aynan shunday vaziyat yuzaga kelsa, penalti albatta takrorlanishini taxmin qilib, hozirgi hakamlar kengashi bu kabi masalalarda shaffof tushuntirish berishi shartligini talab qildi.
Vinisius Junior bilan bogʻliq vaziyatMojaroli epizodlar faqatgina penalti bilan cheklanib qolmadi. Joze Mourinyo hakamlar tomonidan Vinisius Juniorga koʻrsatilgan sariq kartochka masalasiga ham alohida toʻxtalib oʻtdi. Braziliyalik vinger hakamdan tushuntirish soʻrab yaqinlashgani uchun ogohlantirish olgan edi.
"Yana bir bilishni istagan narsam — nima uchun Vinisius sardor sifatida hakam oldiga borib tushuntirish soʻray olmadi?", — deya savol qoʻydi Real Madrid ustozi.
Mazkur voqealar Yevropa chempionatining muhim bahslari oldidan Madrid klubi lagerida muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Jamoa Interga qarshi maydonga tushishga hoyirlik koʻrayotgan bir paytda, murabbiylar shtabi ichki chempionatdagi hakamlik adolatsizliklariga eʼtibor qaratishda davom etmoqda.
…