Joze Mourinyo Real Betis bilan oʻyindagi VAR qarorlarini keskin tanqid qildi

·46·Sport
Joze Mourinyo Real Betis bilan oʻyindagi VAR qarorlarini keskin tanqid qildi

Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo Ispaniya chempionatida Real Betis jamoasidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻng hakamlik va VAR tizimi ishiga nisbatan jiddiy eʼtirozlar bildirdi. Chempionlar ligasi doirasidagi Interga qarshi oʻyin oldidan tashkil etilgan matbuot anjumanida portugaliyalik mutaxassis Kilian Mbappe ishtirokidagi penalti epizodi hamda hakamlarning qoidalarni qoʻllash mezonlariga aniqlik kiritilishini talab qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, uchrashuvdagi asosiy bahslarga sabab boʻlgan holat Mbappe amalga oshirgan penaltining takrorlanmagani bilan bogʻliq boʻldi. Real Madrid oʻz imkoniyatlarini golga aylantira olmagani sababli magʻlubiyatga uchraganini tan olgan boʻlsa-da, murabbiy VAR nima uchun vaziyatga aralashmagani va qoidalar nima sababdan eʼtibordan chetda qolganiga tushunmayotganini taʼkidladi.

VAR tizimi va qoidalarni bilish masalasi

Joze Mourinyo hakamlarning harakatlarini qattiq tanqid qilib, bunday darajadagi xatolar professionallikka toʻgʻri kelmasligini aytdi. Uning fikricha, masʼullar qoidalarni bilmagani uchun vaziyatni eʼtiborsiz qoldirgan yoki buni ataylab amalga oshirgan boʻlishi mumkin.

"Biz Betisga qarshi bahsda hujumlarni golga aylantira olmaganimiz uchun yutqazdik. Ammo penalti nega takrorlanmadi? Bu VAR qoidalarni bilmagani uchunmi yoki ataylab shunday qilingani uchunmi? Agar qoidani bilmagani uchun takrorlatishmagan boʻlsa, ular uyga ketishlari kerak. Agar buni ataylab qilishgan boʻlsa, bu undan ham yomonroq", — dedi Mourinyo jurnalistlarga.

Shuningdek, murabbiy kelgusi oylarda aynan shunday vaziyat yuzaga kelsa, penalti albatta takrorlanishini taxmin qilib, hozirgi hakamlar kengashi bu kabi masalalarda shaffof tushuntirish berishi shartligini talab qildi.

Vinisius Junior bilan bogʻliq vaziyat

Mojaroli epizodlar faqatgina penalti bilan cheklanib qolmadi. Joze Mourinyo hakamlar tomonidan Vinisius Juniorga koʻrsatilgan sariq kartochka masalasiga ham alohida toʻxtalib oʻtdi. Braziliyalik vinger hakamdan tushuntirish soʻrab yaqinlashgani uchun ogohlantirish olgan edi.

"Yana bir bilishni istagan narsam — nima uchun Vinisius sardor sifatida hakam oldiga borib tushuntirish soʻray olmadi?", — deya savol qoʻydi Real Madrid ustozi.

Mazkur voqealar Yevropa chempionatining muhim bahslari oldidan Madrid klubi lagerida muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Jamoa Interga qarshi maydonga tushishga hoyirlik koʻrayotgan bir paytda, murabbiylar shtabi ichki chempionatdagi hakamlik adolatsizliklariga eʼtibor qaratishda davom etmoqda.

Joze MourinoReal MadridVARKilian MbappeChempionlar ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe: "Oltin toʻp" uchun kurashish vaqti keldiKilian Mbappe: "Oltin toʻp" uchun kurashish vaqti keldiBugun, 18:17Neymarning Inter Miami klubiga oʻtishi mumkinligi muhokamalarga sabab boʻlmoqdaNeymarning Inter Miami klubiga oʻtishi mumkinligi muhokamalarga sabab boʻlmoqdaBugun, 17:15Husanov va Donnarummaning xatosi «Siti»ga qimmatga tushishiga bir baxya qoldi!Husanov va Donnarummaning xatosi «Siti»ga qimmatga tushishiga bir baxya qoldi!Bugun, 16:08Belgiya futbol assotsiatsiyasi FIFAdan Folarin Balogun mojarosi boʻyicha tushuntirish talab qildiBelgiya futbol assotsiatsiyasi FIFAdan Folarin Balogun mojarosi boʻyicha tushuntirish talab qildiBugun, 15:57Enso Mareska Erling Holandga nega dam berilishi kerakligini tushuntirdiEnso Mareska Erling Holandga nega dam berilishi kerakligini tushuntirdiBugun, 15:35U-20 Osiyo kubogining barcha ishtirokchilari aniqlandiU-20 Osiyo kubogining barcha ishtirokchilari aniqlandiBugun, 15:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi