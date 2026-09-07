Huawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklama

·14·Texno
Huawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklama

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Huawei kompaniyasi oʻzining noyob va innovatsion smartfonining ikkinchi avlodi — Mate XT 2 Extraordinary Master qurilmasini rasman namoyish etdi. Mazkur flagman qurilma bir vaqtning oʻzida ikkita joyda buklanadigan uch qismli konstruksiyani saqlab qolgan holda, butunlay yangilangan mexanizm, eng soʻnggi protsessor va ilgʻor kamera tizimi bilan jihozlandi. Ushbu gadjet egiluvchan ekranlar bozorida yangi standartlarni belgilab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod qurilmasida Huawei muhandislari Gʻ-simon buklash sxemasi va qayta ishlangan ilmoqlardan foydalanishdi. Natijada, qurilmaning toʻliq ochilgan holatdagi qalinligi atigi 3,5 millimetrni tashkil etsa, yigʻilgan holatda bu koʻrsatkich 12,3 millimetrga teng boʻladi. Qurilmaning bunday yupqa korpusda ishlab chiqarilgani mobilsozlik sanoatida muhim yutuq sifatida baholanmoqda.

Displey imkoniyatlari va mustahkamlik

Asosiy ekran 10,2 dyuymli 3K oʻlchamli va 12,8:9 nisbatdagi displey bilan jihozlangan. Smartfon yigʻilganda foydalanuvchi 6,5 dyuymli tashqi ekranga ega odatiy qurilmaga ega boʻladi, uning pik Trik yorqinligi esa 6500 nitni tashkil etadi. Tashqi ekran Kunlun/Basalt suyak oynasi bilan himoyalangan boʻlib, u tushishlarga 30 barobar, tirnalishlarga esa 16 barobar chidamliroq qilindi. Shuningdek, ichki displeyning zarbalarga bardoshliligi 200 foizga oshgani maʼlum qilindi.

Ishlab chiqaruvchi ushbu qurilmada ilk bor uch qismli buklanuvchi smartfonlar orasida IP58/IP59 standartidagi apparat himoyasini joriy etdi. Bu esa kundalik foydalanishda chang va namlikdan qoʻshimcha xavfsizlikni taʼminlaydi.

Yuqori unumdorlik va sunʼiy intellekt

Smartfon asosini Huawei kompaniyasining hozirgi kundagi eng quvvatli bir kristalli tizimi — yangi Kirin 9050 Pro tashkil etadi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, umumiy unumdorlik 42 foizga, CPU ning bir oqimli tezligi 24 foizga, koʻp oqimli unumdorligi esa 52 foizga oshgan. Ma Liang grafik tezlatgichi ilk bor apparat darajasida nurlarni kuzatish (ray tracing) texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Mahalliy sunʼiy intellekt vazifalarini bajarish uchun Da Vinci NPU masʼul boʻlib, u 30 milliard parametrli MoE modelini ishga tushirish imkonini beradi. Aloqa imkoniyatlari qatoriga Tiantong yoʻldosh aloqasi va Beidou xabar almashish tizimini qoʻllab-quvvatlaydigan Balong modeli kiritilgan boʻlib, sunʼiy yoʻldosh bilan bogʻlanish tezligi 40 foizga tezlashgan.

Maxfiylik va ilgʻor kameralar

Qurilmaning eng oʻziga xos xususiyatlaridan biri Lingdun apparat maxfiylik tizimidir. Uni faollashtirganda ekran toʻgʻridan-toʻgʻri qarab turgan foydalanuvchi uchun mukammal oʻqilishi mumkin boʻlsa-da, yon tomondan qaraganda deyarli qorayib qoladi. Asosiy kamera moduli 50 megapikselli RYYB sensoriga ega boʻlib, f/1,49 dan f/4,0 gacha boʻlgan oʻzgaruvchan diafragma va 18 EV dinamik diapazonni taqdim etadi.

Tizim yana 3,5 karrali optik zum va makrosmyotmaga ega 50 MP periskop modul hamda 40 MP oʻta keng burchakli kamerani oʻz ichiga oladi. Xitoy bozorida ushbu ilgʻor smartfonning boshlangʻich narxi 2955 dollardan boshlanadi, shuningdek, optik zumni 13,5 barobargacha oshiradigan maxsus telekonverterni qoʻshimcha ravishda xarid qilish mumkin.

HuaweiMate XT 2SmartfonTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qrimlik havaskor astronom diametri 100 metrlik yangi asteroidni kashf etdiQrimlik havaskor astronom diametri 100 metrlik yangi asteroidni kashf etdiBugun, 16:22SpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiBugun, 15:56Huawei Pura X View taqdim etildi: keng ekran va 7000 mA•soat batareyaHuawei Pura X View taqdim etildi: keng ekran va 7000 mA•soat batareyaBugun, 15:27Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari sogʻliqni saqlashning yangi funksiyalariga ega boʻldiHonor Watch 6 Pro aqlli soatlari sogʻliqni saqlashning yangi funksiyalariga ega boʻldiBugun, 14:57Xiaomi kompaniyasi yangi Smart Switch 2 aqlli ornatgichini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Smart Switch 2 aqlli ornatgichini taqdim etdiBugun, 14:27Huawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiHuawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiBugun, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi