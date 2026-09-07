Huawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklama
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Huawei kompaniyasi oʻzining noyob va innovatsion smartfonining ikkinchi avlodi — Mate XT 2 Extraordinary Master qurilmasini rasman namoyish etdi. Mazkur flagman qurilma bir vaqtning oʻzida ikkita joyda buklanadigan uch qismli konstruksiyani saqlab qolgan holda, butunlay yangilangan mexanizm, eng soʻnggi protsessor va ilgʻor kamera tizimi bilan jihozlandi. Ushbu gadjet egiluvchan ekranlar bozorida yangi standartlarni belgilab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi avlod qurilmasida Huawei muhandislari Gʻ-simon buklash sxemasi va qayta ishlangan ilmoqlardan foydalanishdi. Natijada, qurilmaning toʻliq ochilgan holatdagi qalinligi atigi 3,5 millimetrni tashkil etsa, yigʻilgan holatda bu koʻrsatkich 12,3 millimetrga teng boʻladi. Qurilmaning bunday yupqa korpusda ishlab chiqarilgani mobilsozlik sanoatida muhim yutuq sifatida baholanmoqda.
Displey imkoniyatlari va mustahkamlikAsosiy ekran 10,2 dyuymli 3K oʻlchamli va 12,8:9 nisbatdagi displey bilan jihozlangan. Smartfon yigʻilganda foydalanuvchi 6,5 dyuymli tashqi ekranga ega odatiy qurilmaga ega boʻladi, uning pik Trik yorqinligi esa 6500 nitni tashkil etadi. Tashqi ekran Kunlun/Basalt suyak oynasi bilan himoyalangan boʻlib, u tushishlarga 30 barobar, tirnalishlarga esa 16 barobar chidamliroq qilindi. Shuningdek, ichki displeyning zarbalarga bardoshliligi 200 foizga oshgani maʼlum qilindi.
Ishlab chiqaruvchi ushbu qurilmada ilk bor uch qismli buklanuvchi smartfonlar orasida IP58/IP59 standartidagi apparat himoyasini joriy etdi. Bu esa kundalik foydalanishda chang va namlikdan qoʻshimcha xavfsizlikni taʼminlaydi.
Yuqori unumdorlik va sunʼiy intellektSmartfon asosini Huawei kompaniyasining hozirgi kundagi eng quvvatli bir kristalli tizimi — yangi Kirin 9050 Pro tashkil etadi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, umumiy unumdorlik 42 foizga, CPU ning bir oqimli tezligi 24 foizga, koʻp oqimli unumdorligi esa 52 foizga oshgan. Ma Liang grafik tezlatgichi ilk bor apparat darajasida nurlarni kuzatish (ray tracing) texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Mahalliy sunʼiy intellekt vazifalarini bajarish uchun Da Vinci NPU masʼul boʻlib, u 30 milliard parametrli MoE modelini ishga tushirish imkonini beradi. Aloqa imkoniyatlari qatoriga Tiantong yoʻldosh aloqasi va Beidou xabar almashish tizimini qoʻllab-quvvatlaydigan Balong modeli kiritilgan boʻlib, sunʼiy yoʻldosh bilan bogʻlanish tezligi 40 foizga tezlashgan.
Maxfiylik va ilgʻor kameralarQurilmaning eng oʻziga xos xususiyatlaridan biri Lingdun apparat maxfiylik tizimidir. Uni faollashtirganda ekran toʻgʻridan-toʻgʻri qarab turgan foydalanuvchi uchun mukammal oʻqilishi mumkin boʻlsa-da, yon tomondan qaraganda deyarli qorayib qoladi. Asosiy kamera moduli 50 megapikselli RYYB sensoriga ega boʻlib, f/1,49 dan f/4,0 gacha boʻlgan oʻzgaruvchan diafragma va 18 EV dinamik diapazonni taqdim etadi.
Tizim yana 3,5 karrali optik zum va makrosmyotmaga ega 50 MP periskop modul hamda 40 MP oʻta keng burchakli kamerani oʻz ichiga oladi. Xitoy bozorida ushbu ilgʻor smartfonning boshlangʻich narxi 2955 dollardan boshlanadi, shuningdek, optik zumni 13,5 barobargacha oshiradigan maxsus telekonverterni qoʻshimcha ravishda xarid qilish mumkin.
…