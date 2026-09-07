8 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston Markaziy banki 8 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 4,03 so‘mga qimmatlab, 11 789,33 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 7,04 so‘mga qimmatlab, 13 702,74 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,35 so‘mga qimmatlab, 136,48 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 5,45 so‘mga qimmatlab, 15 954,50 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,77 so‘mga qimmatlab, 76,19 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 6,78 so‘mga qimmatlab, 14 570,92 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 0,58 so‘mga qimmatlab, 1 756,72 so‘mni tashkil etdi.
…