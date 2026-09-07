Harri Keyn Krishtianu Ronaldu rekordini yangilaganidan hayratda

·0·Sport
Harri Keyn Krishtianu Ronaldu rekordini yangilaganidan hayratda

Myunxenning Bavariya klubi hujumchisi Harri Keyn o'tgan mavsumdagi natijalari bilan Krishtianu Ronaldu rekordidan o'zib ketgani o'zi uchun ham kutilmagan holat bo'lganini tan oldi. Angliya terma jamoasi sardori hozirda oktyabr oyida topshiriladigan nufuzli Oltin to'p mukofotining asosiy da'vogarlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda va agar bu sodir bo'lsa, u 2001-yilda Maykl Ouen erishgan muvaffaqiyatni takrorlagan ilk ingliz futbolchisiga aylanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

TNT Sports nashriga bergan intervyusida Harri Keyn o'tgan mavsumda klub va terma jamoasi safida jami 73 ta gol urishga muvaffaqiligi haqida gapirdi. Ushbu ko'rsatkich Krishtianu Ronaldu o'zining eng yaxshi mavsumida — 2011/12-yilgi mavsumda qayd etgan 69 ta gol rekordini ortda qoldirdi. Hozirgi kunda ushbu ro'yxatda faqat Lionel Messining o'sha afsonaviy mavsumdagi 82 ta golli natijasi oldinda turibdi xolos.

Afsonalar davri va aqlbovar qilmas raqamlar

Hujumchining so'zlariga ko'ra, Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu hukmronlik qilgan davrda ularning ko'rsatkichlari oddiy futbolchilar uchun yetib bo'lmas cho'qqi bo'lib tuyulgan. Keyn yoshligida bu afsonalarning o'yinlarini tomoshabin sifatida kuzatgani va ular qayd etgan statistikani hayoliy deb o'ylaganini esga oldi.

«Men Messi va Ronaldu hukmronlik qilgan davrda ularni tomosha qilib ulg'ayganman. Messi 82 ta gol bilan eng ko'p kiritgan yagona o'yinchi bo'lib turibdi, Ronaldu esa eng yuqori natija sifatida 69 taga erishgandi. Bular men o'sha paytda ahmoqona yoki imkonsiz deb o'ylagan raqamlar edi. Zero, ular o'z davrimizning, balki butun tarixning eng buyuk ikki futbolchisidir. Shuning uchun 73 ta gol urganim o'zim uchun ham hayratlanarli», — deya ta'kidladi Bavariya hujumchisi.

Lionel Messi va Luka Modrichdan namuna olib

Hozirda 33 yoshni qarshi olgan Harri Keyn faoliyatining yakuniy bosqichiga yaqinlashayotgan bo'lsa-da, u Lionel Messi, Krishtianu Ronaldu hamda Luka Modrich kabi faxriylar kabi uzoq yillar davomida yuqori saviyada o'ynash niyatida. Angliyalik to'purar futbolchining faoliyatini uzaytirishi ko'p jihatdan uning mentaliteti va yangi sovrinlar sari intilishiga bog'liqligini qayd etdi.

ixbt.com ma'lumotlariga tayanib aytganda, tajribali futbolchi o'z oldiga qo'ygan yangi marralar va Bavariya hamda terma jamoa bilan yirik turnirlarda g'alaba qozonish istagi unga ulkan motivatsiya berishini bildirdi. Oltin to'p sohibini aniqlash jarayoni endilikda uning qo'lida emasligini, barchasi ovoz beruvchi mutaxassislarga bog'liqligini qo'shimcha qildi.

Harri KeynOltin topBavariyaKrishtianu RonalduLionel Messi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe: "Oltin toʻp" uchun kurashish vaqti keldiKilian Mbappe: "Oltin toʻp" uchun kurashish vaqti keldiBugun, 18:17Joze Mourinyo Real Betis bilan oʻyindagi VAR qarorlarini keskin tanqid qildiJoze Mourinyo Real Betis bilan oʻyindagi VAR qarorlarini keskin tanqid qildiBugun, 18:13Neymarning Inter Miami klubiga oʻtishi mumkinligi muhokamalarga sabab boʻlmoqdaNeymarning Inter Miami klubiga oʻtishi mumkinligi muhokamalarga sabab boʻlmoqdaBugun, 17:15Husanov va Donnarummaning xatosi «Siti»ga qimmatga tushishiga bir baxya qoldi!Husanov va Donnarummaning xatosi «Siti»ga qimmatga tushishiga bir baxya qoldi!Bugun, 16:08Belgiya futbol assotsiatsiyasi FIFAdan Folarin Balogun mojarosi boʻyicha tushuntirish talab qildiBelgiya futbol assotsiatsiyasi FIFAdan Folarin Balogun mojarosi boʻyicha tushuntirish talab qildiBugun, 15:57Enso Mareska Erling Holandga nega dam berilishi kerakligini tushuntirdiEnso Mareska Erling Holandga nega dam berilishi kerakligini tushuntirdiBugun, 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi