Harri Keyn Krishtianu Ronaldu rekordini yangilaganidan hayratda
Myunxenning Bavariya klubi hujumchisi Harri Keyn o'tgan mavsumdagi natijalari bilan Krishtianu Ronaldu rekordidan o'zib ketgani o'zi uchun ham kutilmagan holat bo'lganini tan oldi. Angliya terma jamoasi sardori hozirda oktyabr oyida topshiriladigan nufuzli Oltin to'p mukofotining asosiy da'vogarlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda va agar bu sodir bo'lsa, u 2001-yilda Maykl Ouen erishgan muvaffaqiyatni takrorlagan ilk ingliz futbolchisiga aylanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
TNT Sports nashriga bergan intervyusida Harri Keyn o'tgan mavsumda klub va terma jamoasi safida jami 73 ta gol urishga muvaffaqiligi haqida gapirdi. Ushbu ko'rsatkich Krishtianu Ronaldu o'zining eng yaxshi mavsumida — 2011/12-yilgi mavsumda qayd etgan 69 ta gol rekordini ortda qoldirdi. Hozirgi kunda ushbu ro'yxatda faqat Lionel Messining o'sha afsonaviy mavsumdagi 82 ta golli natijasi oldinda turibdi xolos.
Afsonalar davri va aqlbovar qilmas raqamlarHujumchining so'zlariga ko'ra, Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu hukmronlik qilgan davrda ularning ko'rsatkichlari oddiy futbolchilar uchun yetib bo'lmas cho'qqi bo'lib tuyulgan. Keyn yoshligida bu afsonalarning o'yinlarini tomoshabin sifatida kuzatgani va ular qayd etgan statistikani hayoliy deb o'ylaganini esga oldi.
«Men Messi va Ronaldu hukmronlik qilgan davrda ularni tomosha qilib ulg'ayganman. Messi 82 ta gol bilan eng ko'p kiritgan yagona o'yinchi bo'lib turibdi, Ronaldu esa eng yuqori natija sifatida 69 taga erishgandi. Bular men o'sha paytda ahmoqona yoki imkonsiz deb o'ylagan raqamlar edi. Zero, ular o'z davrimizning, balki butun tarixning eng buyuk ikki futbolchisidir. Shuning uchun 73 ta gol urganim o'zim uchun ham hayratlanarli», — deya ta'kidladi Bavariya hujumchisi.
Lionel Messi va Luka Modrichdan namuna olibHozirda 33 yoshni qarshi olgan Harri Keyn faoliyatining yakuniy bosqichiga yaqinlashayotgan bo'lsa-da, u Lionel Messi, Krishtianu Ronaldu hamda Luka Modrich kabi faxriylar kabi uzoq yillar davomida yuqori saviyada o'ynash niyatida. Angliyalik to'purar futbolchining faoliyatini uzaytirishi ko'p jihatdan uning mentaliteti va yangi sovrinlar sari intilishiga bog'liqligini qayd etdi.
ixbt.com ma'lumotlariga tayanib aytganda, tajribali futbolchi o'z oldiga qo'ygan yangi marralar va Bavariya hamda terma jamoa bilan yirik turnirlarda g'alaba qozonish istagi unga ulkan motivatsiya berishini bildirdi. Oltin to'p sohibini aniqlash jarayoni endilikda uning qo'lida emasligini, barchasi ovoz beruvchi mutaxassislarga bog'liqligini qo'shimcha qildi.
…