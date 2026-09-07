Neymarning Inter Miami klubiga oʻtishi mumkinligi muhokamalarga sabab boʻlmoqda
Braziliyalik yulduz Neymarning AQShga koʻchib oʻtishi va u yerda Lionel Messi hamda Luis Suares bilan yana bir afsonaviy «MSN» hujum uchligini qayta tiklashi mumkinligi haqidagi xabarlar futbol jamoatchiligida katta qiziqish uygʻotmoqda. Biroq ushbu ehtimoliy transfer ortidan Shimoliy Amerika futbolidagi qoidalar va ularning ijro etilish mexanizmi yana bir bor jiddiy savollar ostida qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, urugvaylik taniqli mutaxassis Gus Poyet bu boradagi fikrlarini bildirib, AQSh chempionatidagi tartib-qoidalar haqida tanqidiy mulohazalar yuritgan. Sobiq yarim himoyachi Luis Suaresning faoliyatini yaqindan kuzatib boradi va tajribali hujumchining tizzasidagi muammolarga qaramay, 39 yoshida ham yuqori saviyada oʻynashda davom etayotganini taʼkidlagan.
Luis Suaresning AQShdagi faoliyatiLiverpul va Barselona klublarining sobiq hujumchisi 2026-yil davomida Inter Miami safida 12 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shu tariqa, u Florida klubi safidagi umumiy gollari sonini 107 ta uchrashuvda 54 taga yetkazdi. Garchi u jamoadoshi Lionel Messi bilan toʻpurarlik borasida raqobat qila olmasa-da, Devid Bekhem va boshqalar bilan birgalikda Amerika orzusini roʻyobga chiqarishda ishonchli natija koʻrsatishda davom etmoqda.
Inter Miami rahbariyati oʻz sardori Lionel Mesqini mamnun qilish hamda yirik sovrinlar uchun kurashish maqsadida uning yaqin doʻstlari — Serxio Buskets va Jordi Alvani ham jamoaga jalb qildi. Endilikda esa 2027-yilda Santos bilan shartnomasi yakuniga yetadigan Neymarning ham aynan shu jamoaga oʻtishi mumkinligi haqida gap-soʻzlar avj olgan.
Qoidalar va moliyaviy muvozanat masalasiBiroq MLS ligasining Designated Player (maxsus oʻyinchi) qoidalari bu transfer yoʻlidagi asosiy toʻsiqlardan biri hisoblanadi. Inter Miami klubi oʻz tarkibiga bir nechta jahon yulduzlarini sigʻdirish uchun turli ijodiy yoʻllarni topib kelmoqda va bu holat ligadagi boshqa jamoalarning eʼtiroziga sabab boʻlmoqda.
Gus Poyet Gambling.com nashriga bergan intervyusida liganing moliyaviy cheklovlari va ularning ijrosiga toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻtgan yili Mayami klubi belgilangan xarajatlar limitidan oshib ketgani uchun katta miqdordagi jarimaga tortilgan edi, chunki odatda har bir jamoada faqatgina uchta shunday maqomdagi oʻyinchi boʻlishi kerak, biroq klub safida bunday futbolchilar soni koʻproq edi.
Agar Neymarning transferi amalga oshsa, bu qoidalar yana-da shubhali tus olishini taʼkidlagan mutaxassis: «Agar bu rost boʻlsa, demak Inter Miami uchun alohida qoida ishlaydi, MLS ligasining qolgan qismi uchun esa boshqa qoida mavjud», deya qoʻshimcha qildi. Ushbu vaziyat Luis Suaresning kelasi yil yanvar oyida 40 yoshga toʻlishiga qaramay faoliyatini yana bir yilga uzaytirishiga turtki boʻladimi yoki yoʻqmi, buni vaqt koʻrsatadi.
…