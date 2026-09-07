Neymarning Inter Miami klubiga oʻtishi mumkinligi muhokamalarga sabab boʻlmoqda

·18·Sport
Neymarning Inter Miami klubiga oʻtishi mumkinligi muhokamalarga sabab boʻlmoqda

Braziliyalik yulduz Neymarning AQShga koʻchib oʻtishi va u yerda Lionel Messi hamda Luis Suares bilan yana bir afsonaviy «MSN» hujum uchligini qayta tiklashi mumkinligi haqidagi xabarlar futbol jamoatchiligida katta qiziqish uygʻotmoqda. Biroq ushbu ehtimoliy transfer ortidan Shimoliy Amerika futbolidagi qoidalar va ularning ijro etilish mexanizmi yana bir bor jiddiy savollar ostida qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, urugvaylik taniqli mutaxassis Gus Poyet bu boradagi fikrlarini bildirib, AQSh chempionatidagi tartib-qoidalar haqida tanqidiy mulohazalar yuritgan. Sobiq yarim himoyachi Luis Suaresning faoliyatini yaqindan kuzatib boradi va tajribali hujumchining tizzasidagi muammolarga qaramay, 39 yoshida ham yuqori saviyada oʻynashda davom etayotganini taʼkidlagan.

Luis Suaresning AQShdagi faoliyati

Liverpul va Barselona klublarining sobiq hujumchisi 2026-yil davomida Inter Miami safida 12 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shu tariqa, u Florida klubi safidagi umumiy gollari sonini 107 ta uchrashuvda 54 taga yetkazdi. Garchi u jamoadoshi Lionel Messi bilan toʻpurarlik borasida raqobat qila olmasa-da, Devid Bekhem va boshqalar bilan birgalikda Amerika orzusini roʻyobga chiqarishda ishonchli natija koʻrsatishda davom etmoqda.

Inter Miami rahbariyati oʻz sardori Lionel Mesqini mamnun qilish hamda yirik sovrinlar uchun kurashish maqsadida uning yaqin doʻstlari — Serxio Buskets va Jordi Alvani ham jamoaga jalb qildi. Endilikda esa 2027-yilda Santos bilan shartnomasi yakuniga yetadigan Neymarning ham aynan shu jamoaga oʻtishi mumkinligi haqida gap-soʻzlar avj olgan.

Qoidalar va moliyaviy muvozanat masalasi

Biroq MLS ligasining Designated Player (maxsus oʻyinchi) qoidalari bu transfer yoʻlidagi asosiy toʻsiqlardan biri hisoblanadi. Inter Miami klubi oʻz tarkibiga bir nechta jahon yulduzlarini sigʻdirish uchun turli ijodiy yoʻllarni topib kelmoqda va bu holat ligadagi boshqa jamoalarning eʼtiroziga sabab boʻlmoqda.

Gus Poyet Gambling.com nashriga bergan intervyusida liganing moliyaviy cheklovlari va ularning ijrosiga toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻtgan yili Mayami klubi belgilangan xarajatlar limitidan oshib ketgani uchun katta miqdordagi jarimaga tortilgan edi, chunki odatda har bir jamoada faqatgina uchta shunday maqomdagi oʻyinchi boʻlishi kerak, biroq klub safida bunday futbolchilar soni koʻproq edi.

Agar Neymarning transferi amalga oshsa, bu qoidalar yana-da shubhali tus olishini taʼkidlagan mutaxassis: «Agar bu rost boʻlsa, demak Inter Miami uchun alohida qoida ishlaydi, MLS ligasining qolgan qismi uchun esa boshqa qoida mavjud», deya qoʻshimcha qildi. Ushbu vaziyat Luis Suaresning kelasi yil yanvar oyida 40 yoshga toʻlishiga qaramay faoliyatini yana bir yilga uzaytirishiga turtki boʻladimi yoki yoʻqmi, buni vaqt koʻrsatadi.

NeymarInter MiamiLionel MessiLuis SuaresMLS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanov va Donnarummaning xatosi «Siti»ga qimmatga tushishiga bir baxya qoldi!Husanov va Donnarummaning xatosi «Siti»ga qimmatga tushishiga bir baxya qoldi!Bugun, 16:08Belgiya futbol assotsiatsiyasi FIFAdan Folarin Balogun mojarosi boʻyicha tushuntirish talab qildiBelgiya futbol assotsiatsiyasi FIFAdan Folarin Balogun mojarosi boʻyicha tushuntirish talab qildiBugun, 15:57Enso Mareska Erling Holandga nega dam berilishi kerakligini tushuntirdiEnso Mareska Erling Holandga nega dam berilishi kerakligini tushuntirdiBugun, 15:35U-20 Osiyo kubogining barcha ishtirokchilari aniqlandiU-20 Osiyo kubogining barcha ishtirokchilari aniqlandiBugun, 15:29Italiya U20 ayollar terma jamoasi yoshlar oʻrtasidagi mundialda tarixiy gʻalabaga erishdiItaliya U20 ayollar terma jamoasi yoshlar oʻrtasidagi mundialda tarixiy gʻalabaga erishdiBugun, 15:14Cristiano Ronaldoning Hollywooddagi kelajagi muhokama qilindiCristiano Ronaldoning Hollywooddagi kelajagi muhokama qilindiBugun, 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi