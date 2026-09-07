Merab Dvalishvili faoliyatidagi eng mashaqqatli raqibi nomini ochiqladi...
UFC yulduzi va sobiq chempioni Merab Dvalishvili faoliyati davomida to‘qnash kelgan eng noqulay, eng qiyin va kuchli raqibi kim bo‘lganini ochiqladi. Ko‘pchilik jang ixlosmandlari hamda mutaxassislar gruziyalik sportchining eng og‘ir sinovi sifatida rossiyalik sobiq chempion Pyotr Yan bilan bo‘lgan 5 raundlik shiddatli to‘qnashuvni ko‘rsatishayotgan bir paytda, Dvalishvili barchaning taxminlarini rad etdi. Mashhur «Beyond The Win» podkasti mehmoni bo‘lgan jangchi braziliyalik afsona, sobiq chempion Joze Aldoni o‘zi uchun eng murakkab to‘siq bo‘lganini samimiy e’tirof etdi.
Nega Pyotr Yan emas? Muxlislarni hayratda qoldirgan tanlov
Dvalishvili o‘zining ko‘p yillik faoliyatidagi eng katta sinov haqida to‘xtalib, braziliyalik raqibining saviyasini yuqori baholadi:
Kutilmagan javob: «Men bu tanlov masalasida Joze Aldoning nomini aytgan bo‘lardim», — deya ko‘pchilik kutgan Pyotr Yan variantini inkor etdi Dvalishvili;
Aldoning eng cho‘qqi formasi: «O‘sha paytda u ajoyib sport formasida edi. U mening vazn toifamda ketma-ket uchta g‘alabaga erishib, chempionlikka da’vogarlik qilayotgan edi», — deya esladi jangchi;
UFC 278 tarixi: 2022 yilning avgust oyida bo‘lib o‘tgan «UFC 278» turniridagi ushbu qarama-qarshilikda Merab hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, oktagonda har bir soniya uchun qattiq kurashishga majbur bo‘lgan.
«Uni parterga olib tushish juda qiyin edi»: Aldoning sinmas himoyasi
Merab Dvalishvilining mashhur «bosib tashlash» va kurash taktikasi Aldoga qarshi to‘liq ishlamagan:
Teykdaunlardan mukammal himoya: «Uni yerga (parterga) tushirish men uchun juda va juda qiyin bo‘lgan», — dedi Merab odatda raqiblarini tezlik bilan parterga qulatadigan kurash uslubi Aldoning mahorati qarshisida og‘irlik qilganini tan olib;
Tajriba bosimi: «O‘sha vaqtda u men bilan solishtirganda juda va juda katta tajribaga ega edi. Men uning har bir harakatida uzoq yillik chempionlik maktabini ko‘rdim», — deya ta’kidladi u;
Cheksiz ehtirom: Gruziyalik jangchi faoliyati davomida hech qaysi raqibiga nisbatan Aldochalik katta hurmat va ehtirom his qilmaganini ochiqladi.
«Ham quvonch, ham qayg‘u»: Bolalikdagi qahramonini yengish dramasi
Afsonaga qarshi g‘alaba qozonish sportchi qalbida qarama-qarshi tuyg‘ularni keltirib chiqargan:
Qahramoniga qarshi jang: «Ha, men uni mag‘lub etdim va bu menga ham ulkan quvonch, ham chuqur qayg‘u bag‘ishladi», — dedi Dvalishvili;
Afsonaning mag‘lubiyati: Uning tushuntirishicha, yoshlikdan o‘rnak olib kelgan, MMA olamida haqiqiy timsolga aylangan qahramonining mag‘lub bo‘lishiga shaxsan o‘zi sababchi bo‘lish ruhiy jihatdan og‘ir kechgan;
Tarbiya va samimiyat: Dvalishvilining o‘z raqiblarini xolis baholashi va hatto o‘zi yutib ketgan faxriylarga bu qadar ehtirom ko‘rsatishi muxlislar tomonidan yuqori baholanmoqda.
Sizningcha, Joze Aldo chindan ham Merab Dvalishvili uchun Pyotr Yan va Shon O'Mellidan ham xavfliroq va mahoratliroq raqib bo‘lganmi? Aldoning kurashga qarshi mashhur himoyasi MMA tarixidagi eng kuchli qalqon ekaniga qo‘shilasizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…