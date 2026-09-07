Merab Dvalishvili faoliyatidagi eng mashaqqatli raqibi nomini ochiqladi...

·1·Sport
Merab Dvalishvili faoliyatidagi eng mashaqqatli raqibi nomini ochiqladi...

UFC yulduzi va sobiq chempioni Merab Dvalishvili faoliyati davomida to‘qnash kelgan eng noqulay, eng qiyin va kuchli raqibi kim bo‘lganini ochiqladi. Ko‘pchilik jang ixlosmandlari hamda mutaxassislar gruziyalik sportchining eng og‘ir sinovi sifatida rossiyalik sobiq chempion Pyotr Yan bilan bo‘lgan 5 raundlik shiddatli to‘qnashuvni ko‘rsatishayotgan bir paytda, Dvalishvili barchaning taxminlarini rad etdi. Mashhur «Beyond The Win» podkasti mehmoni bo‘lgan jangchi braziliyalik afsona, sobiq chempion Joze Aldoni o‘zi uchun eng murakkab to‘siq bo‘lganini samimiy e’tirof etdi.

Nega Pyotr Yan emas? Muxlislarni hayratda qoldirgan tanlov

Dvalishvili o‘zining ko‘p yillik faoliyatidagi eng katta sinov haqida to‘xtalib, braziliyalik raqibining saviyasini yuqori baholadi:

  • Kutilmagan javob: «Men bu tanlov masalasida Joze Aldoning nomini aytgan bo‘lardim», — deya ko‘pchilik kutgan Pyotr Yan variantini inkor etdi Dvalishvili;

  • Aldoning eng cho‘qqi formasi: «O‘sha paytda u ajoyib sport formasida edi. U mening vazn toifamda ketma-ket uchta g‘alabaga erishib, chempionlikka da’vogarlik qilayotgan edi», — deya esladi jangchi;

  • UFC 278 tarixi: 2022 yilning avgust oyida bo‘lib o‘tgan «UFC 278» turniridagi ushbu qarama-qarshilikda Merab hakamlarning yakdil qarori bilan g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, oktagonda har bir soniya uchun qattiq kurashishga majbur bo‘lgan.

«Uni parterga olib tushish juda qiyin edi»: Aldoning sinmas himoyasi

Merab Dvalishvilining mashhur «bosib tashlash» va kurash taktikasi Aldoga qarshi to‘liq ishlamagan:

  • Teykdaunlardan mukammal himoya: «Uni yerga (parterga) tushirish men uchun juda va juda qiyin bo‘lgan», — dedi Merab odatda raqiblarini tezlik bilan parterga qulatadigan kurash uslubi Aldoning mahorati qarshisida og‘irlik qilganini tan olib;

  • Tajriba bosimi: «O‘sha vaqtda u men bilan solishtirganda juda va juda katta tajribaga ega edi. Men uning har bir harakatida uzoq yillik chempionlik maktabini ko‘rdim», — deya ta’kidladi u;

  • Cheksiz ehtirom: Gruziyalik jangchi faoliyati davomida hech qaysi raqibiga nisbatan Aldochalik katta hurmat va ehtirom his qilmaganini ochiqladi.

«Ham quvonch, ham qayg‘u»: Bolalikdagi qahramonini yengish dramasi

Afsonaga qarshi g‘alaba qozonish sportchi qalbida qarama-qarshi tuyg‘ularni keltirib chiqargan:

  • Qahramoniga qarshi jang: «Ha, men uni mag‘lub etdim va bu menga ham ulkan quvonch, ham chuqur qayg‘u bag‘ishladi», — dedi Dvalishvili;

  • Afsonaning mag‘lubiyati: Uning tushuntirishicha, yoshlikdan o‘rnak olib kelgan, MMA olamida haqiqiy timsolga aylangan qahramonining mag‘lub bo‘lishiga shaxsan o‘zi sababchi bo‘lish ruhiy jihatdan og‘ir kechgan;

  • Tarbiya va samimiyat: Dvalishvilining o‘z raqiblarini xolis baholashi va hatto o‘zi yutib ketgan faxriylarga bu qadar ehtirom ko‘rsatishi muxlislar tomonidan yuqori baholanmoqda.

Sizningcha, Joze Aldo chindan ham Merab Dvalishvili uchun Pyotr Yan va Shon O'Mellidan ham xavfliroq va mahoratliroq raqib bo‘lganmi? Aldoning kurashga qarshi mashhur himoyasi MMA tarixidagi eng kuchli qalqon ekaniga qo‘shilasizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

19-o‘rindan shohsupa cho‘qqisiga: 20 yoshli Antonelli Monsada mo‘jiza ko‘rsatdi19-o‘rindan shohsupa cho‘qqisiga: 20 yoshli Antonelli Monsada mo‘jiza ko‘rsatdiBugun, 20:23«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ngBugun, 20:17“Chiroyli o‘yin emas, faqat g‘alaba kerak!”: Mourino “Inter”ga qarshi bahs oldidan portladi“Chiroyli o‘yin emas, faqat g‘alaba kerak!”: Mourino “Inter”ga qarshi bahs oldidan portladiBugun, 19:45Harri Keyn Krishtianu Ronaldu rekordini yangilaganidan hayratdaHarri Keyn Krishtianu Ronaldu rekordini yangilaganidan hayratdaBugun, 18:56Kilian Mbappe: "Oltin toʻp" uchun kurashish vaqti keldiKilian Mbappe: "Oltin toʻp" uchun kurashish vaqti keldiBugun, 18:17Joze Mourinyo Real Betis bilan oʻyindagi VAR qarorlarini keskin tanqid qildiJoze Mourinyo Real Betis bilan oʻyindagi VAR qarorlarini keskin tanqid qildiBugun, 18:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi